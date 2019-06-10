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 Происшествия, Общество
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Все про:Белая_Церковь (107) ГСЧС (2085) вода (254)

 Показатели качества питьевой воды в Белой Церкви после утечки химикатов в Рось в пределах нормы, - ГСЧС

Опасности для снабжения питьевой водой жителей населенных пунктов в бассейне реки Рось после утечки химикатов нет, показатели качества в пределах допустимой нормы,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Согласно предварительным результатам анализа показателей, химические, микробиологические и физические качества питьевой воды в пределах г.Белая Церковь не превышают показателей, определенных Государственными санитарными нормами и правилами (…), утвержденными Министерством здравоохранения Украины", - заявил заместитель директора департамента организации мероприятий гражданской защиты ведомства Александра Лещенко.

Вместе с тем, он уточнил, что отобранные пробы направлены для более детального анализа в государственное предприятие "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. академика Л.Медведя Минздрава Украины". Ориентировочно результаты этих исследований будут обнародованы до конца суток в понедельник.

По данным директора Украинского гидрометеорологического института Владимира Осадчего, в реке Рось, за счет разбавления и многокилометрового расстояния, в целом оказалось не более 10 л ядовитых веществ, поскольку опасные химикаты сначала попали в воду реки Фоса.

"Кроме того, с 5 по 10 июня в реку Рось выпало большое количество осадков, поэтому опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует", - подчеркнул Осадчий.

Представители Госпродпотребслужбы сообщили, что пестициды, обнаруженные на месте происшествия, относятся к 3-му классу токсичности. Данные препараты преимущественно используются для борьбы с сорняками и болезнями в посевах зерновых культур.

Замдиректора департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Лещенко также указал, что в настоящее время визуально не выявлены факты гибели рыбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Период полного распада химикатов, попавших в Рось, трое суток. Не существует никакой опасности для жителей бассейна реки, - Украинский гидрометеорологический институт

Источник: https://censor.net.ua/n3131600
 
 
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Кто бы сомневался, еще лучше стала, микробы верх брюхом всплыли.
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А что это за такие химикаты, что вода хуже не стала? Или нормы такие безграничные?
Или кто-то "правильно" делал замеры?
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Непоятно, как вообще чувак вез ядохимикаты 2-го класса токсичности в обычном бусе. "Частники" небось используют эти ядохимикаты на полях вблизи населенных пунктов нелегально, отравляя население ближайших сел. Это вообще-то уголовкой попахивает
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Химикаты ворованные. Водителя до сих пор ищут.
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Есть инструкция где указано промыть водой, концентрация низко мала, но подождать не помешает, эту воду нельзя пить, в теории, но её давно все пьем... поля давно обрабатывают, это прецендент, который нужно закрыть.
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А в Днепре уже который год заприщают даже купаЦЦА...
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Это очень хорошо и очень радует. Но почему, если все так хорошо, в кранах до сих пор нет воды?!
Може уже пора включать? Жарко блд...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоказатели качества питьевой воды в Белой Церкви после утечки химикатов в Рось в пределах нормы, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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