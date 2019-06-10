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 Отравление на свадьбе: 18 человек попали во Львове в больницу

Во Львове после празднования свадьбы в больницу попали 18 человек, трое из них - дети

Об этом "Громадському" сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, информирует Цензор.НЕТ.

"В больницу в целом обратилось двадцать человек, восемнадцать из них госпитализировали. Предварительный диагноз: острая кишечная инфекция. Все госпитализированные жаловались на тошноту и боль в живот ", - рассказала Тимко.

Состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести. Все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане "Червона Рута".

Также на Цензор.НЕТ: Отравление в лагере в Черновицкой области: пятеро подростков и один взрослый госпитализированы. ВИДЕО (обновлено)

Полиция открыла по факту отравления уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальное наказание, предусмотренное статьей - ограничение свободы на срок до трех лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3131590
 
 
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Львовские кабаки скурвились. Наплыв туристов расслабил булки местных бизнесменов и они перестали следить не только за культурным обслуживанием клиентуры, но уже докатились и до испорченных продуктов.
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Выпил два литра водки и отравился огруцом.
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А вкололи б вакцину від Супрун - соже б і живі лишились.
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Жених и невеста живы ? Вот и хорошо
Счастья молодым !
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Возможно бывший любовник(любовница) что то сыпанул.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтравление на свадьбе: 18 человек попали во Львове в больницу
 
 
 
 
 
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