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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1696) Россия (72983) наемники РФ (848) Мендель (7)

 Пресс-секретарь Мендель объяснила слова Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками"

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель объяснила слова главы государства Владимира Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками" тем, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, в сообщении президента говорилось, что "Россия является страной-агрессором, которая контролирует вооруженные формирования на территории оккупированного Донбасса", и в связи с обострением конфликта Зеленский призвал уменьшить количество обстрелов на Донбассе.

При этом пресс-секретарь отметила, что "существует юридическая коллизия" относительно того, сколько участников представлено в Минском переговорном процессе, поскольку Россия настаивает, чтобы подконтрольные ей незаконные образования "ДНР" и "ЛНР" считались сторонами конфликта на Донбассе.

"Украина отстаивает такую точку зрения, что в Трехсторонней контактной группе существует только три стороны", - отметила Мендель и подчеркнула, что речь идет о России, Украины и ОБСЕ. "Мы говорим о том, что нет так называемых руководителей "ДНР/ЛНР", - сказала Мендель.

Она уточнила, что Россия участвует в переговорах как страна-агрессор.

"Этим высказыванием президент еще раз подтвердил позицию Украины о том, что Россия контролирует весь конфликт и приводит к конфликту на Донбассе. Поэтому мы не видим каких-то моментов, которые могли бы вызвать такой интерес к этой фразе", - добавила Мендель.

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Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.

Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

Источник: https://censor.net.ua/n3131587
 
 
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Может хватит уже играть по правилами врагов и оправдываться? Кто они такие?
Костюм вот тоже теперь везде таскает послушно, вместо модно закатанных рукавов в одной рубахе?
Нахера прогибаться под убогих?
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Андрій Білецький попереджає, що ЗЄ - це особа схильна до здачі національних інтересів УКраїни.Як у воду він дивився?
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ТО скажи це йому прямо в очі - анонімщик подпольщік.
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вопрос на засыпку :найди на картинке несепаратиста и почему никого за пять лет так и не посадили?мабуть патриоты ... Пресс-секретарь Мендель объяснила слова Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками" - Цензор.НЕТ 2528

Пресс-секретарь Мендель объяснила слова Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками" - Цензор.НЕТ 468
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Мендель объяснила Зеленского

...бэз комментов...
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Клован в квартале Кличко переводил и Порубия,... дежавю...
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Ее и наняли для того что бы разжовывать перлы Зелемойского для 73 процентов. Остальные и так все поняли
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У меня дежавю? Помнится, была такая Анна Г. у урки енакиевской в услужении (позже она порезала рыло, залила герметик в губы, заузила глаз и стала похожа на мадам-содержательницу публичного дома). Она считала себя Пигмалионом, а ее Галатеей было нечто як то кажуть янукевич. Так вот, иногда якуневич допускал импровизации типа "аннаахмЕтова" или "поэтЧехов". И тогда Анька.Гэ пускалась во все тяжкие, всей своей рыгоанальной жопой убеждая, что Чехов таки был поэтом... для дураков. Ведь янукечич был избран большинством идиотов, в этом, надеюсь, спору нет? Ну а подавляющее большинство "зазиленскава", думаю, проглотит байки Мендель, как россказни Аньки.Гэ
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как бы минский процесс, та брестским миром не закончился.
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Что же это за слова такие и мысли, которые постоянно надо пояснять и перепояснять ?
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Покинь свой разум, сейчас я всё объясню, как надо понимать ((c) Мендель, а может и не она)
Прес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями" - Цензор.НЕТ 3548
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Слова сатирика и тролля. Зеля - тролль по жизни, а не политик - потому и нужно его слова воспринимать именно так.
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поздно - все издания перепечатали это - еще раз - полная не компетентность - я жду когда зебили начнуть получать последствия и мы с ними к сожалению и когда им это надоест - они не мы - плаксы они по жизни))))
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Что-то эта парочка (зе + ме) мне напоминает.....
Ганька тоже долго думала, прежде, чем оправдать "русского поэта", "шлепперов", которых выродил овощ.
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Нас прощупывает клован...и если дадим слабину он сразу сдаст Украину пуйлу.
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Уже писала, НО повторюсь: пресс секретарь Мендель напоминает Сару Сэндерс (пресс секретарь Трампа)....... там тоже бывают ситуации, когда Трамп что-то скажет не подумав(?) и потом выходит Сара и старается сгладить «косяк»........
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🙂
В данном случае - параллель «работы»........
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да понял я - хоть и индеец - но все же вынужден настаивать ,ну на своей версии
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меднель - а вы на каком языке общаетесь - может в процессе перевода на украинский, от вас убегает смысл - позор
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Мендель вирішила, що це гра "Уґадай мєлодію". З третьої ноти знову не вгадала. 😊 Треба ще одну ноту, тобто підказку.
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а где у неё усы, как у истинного толкователя
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Нє, так не можна - хтось щось сказав, а потім тлумач повинен пояснювати, що ж там сказано. Це скільки тлумачів - стільки й тлумачень буде, і всі різні.
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перкладач із пацанского криворізького на журналістсько мендельский...ще б тлумач на людську мову. а то бе ме
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а это как она объяснит?

Mikhail Golub‏ @golub 8 июн.
Спикер Зеленского расказала про украинских карателей на Донбассе

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1137422793262489602



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Ни слова о карателях в видео нет, порохоботы, вы уже все просрали, если пару недель назад ваш рейтинг был 23%, то сейчас уже 5%, через месяц вам в морду буду плевать на улице. Ну заткнитесь уже, или хотя бы перестаньте брехать, на брехне и воровстве ваш петька и погорел. Жизнь ничему не учит?
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"Журналисты смогли выяснить, что блогер Макс Бужанский идет в парламент по мажоритарному округу от партии президента Зеленского: он открыто выступал против Революции Достоинства и поддерживал диктаторов СССР. На своей странице в социальной сети известный украинский политолог Алексей Голобуцкий опубликовал скриншоты, которые служат подтверждением произошедшему. После появления информации в СМИ, социальные сети разразились острой критикой. "Вот такой кандидат. Такие, наверное, тоже нужны в парламенте?" - с сарказмом отмечает политолог."
Пресс-секретарь Мендель объяснила слова Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками" - Цензор.НЕТ 3428

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Да хрен поймёшь что кто там говорит... И о чем...
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Грустно! Нажили себе главаря....Раньше шуты были умнее королей,а наш сам нуждается в переводе.
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Пресс-секретарь Мендель объяснила слова Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками" - Цензор.НЕТ 813Роман Донік‏ @donikroman 9 июн.
Это то, что и нужно было кремлю? Для того чтоб нас начали сравнивать с Сирией? Чтоб Россия пришла как миротворец? Правда? Это позиция Зеленского и партии "слуга народа"? Или это позиция Мендель? Она же уже уволена за антиукраинские месседжи?
Или получает звание лейтенанта в СБУ?

Пресс-секретарь Мендель объяснила слова Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками" - Цензор.НЕТ 5792
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Згладжує ляпи кловуна. До речі, чи не родичка вона Дімона-айфочика. Кажуть він теж Мендель.
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спочатку повстанці, а тепер контроль над ними з боку росії...схоже президент вступив у змову, якої протилежна сторона не дотримується
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Пишите ему нормальные тексты, чтоб потом не оправдываться. Взрослые ведь люди!
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Задовбиться ця ******* перекладати "генератор випадкових слів".
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Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
Сообщение от 10.03.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
"....Это уже не слухи и не сплетни, это не сообщения в Фейсбуке и не кружочки на бумаге - это юридическое начало уголовного процесса с абсолютно предсказуемым течением событий - всех виновных найдут, посадят или справки об их смерти приобщат к делу ..."
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"Михайло Добкін, лідер партії «Християнські соціалісти» на з'їзді «Опоблоку»: Ми маємо не соромитись і сказати, що перші наші ініціативи у парламенті будуть: відміна мовного закону; відміна закону про декомунізацію; відміна закону про люстрацію..."
І коли це гівно вже прибъють?☹️
А воно ж у Парламент попаде
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Вот уж воистину: заставь дурака богу молиться...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПресс-секретарь Мендель объяснила слова Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками"
 
 
 
 
 
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