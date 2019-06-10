 22 года я сидеть не будут: меня или обменяют, или заберет к себе Всевышний, - украинский политзаключенный Карпюк

По словам защитника, Карпюк живо обсуждает украинские и российские политические события, а также получает письма поддержки из 16 стран. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Карпюк с оптимизмом смотрит на то, что происходит в Украине. Он говорит, что даже по тем обрывочных сведениям, которые он может получить из российской прессы, он понимает, что в украинской политике происходит смена поколений, смена политических элит, и это обновление предусматривает возможности качественных изменений в украинском обществе и государстве", - рассказал адвокат.

В то же время, Карпюк очень скучает из-за разлуки с семьей и невозможности участвовать в обучение сына Тараса.

"В любом случае, я не буду сидеть 22 года, меня или освободят каким-то способом, обменом или еще как-то, или меня заберет к себе Всевышний", - передал адвокат слова политического узника.

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Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

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Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.