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 22 года я сидеть не буду: меня или обменяют, или заберет к себе Всевышний, - украинский политзаключенный Карпюк

Адвокат Алексей Барановский посетил украинского заложника Кремля Николая Карпюка в колонии "Владимирский централ" в России.

По словам защитника, Карпюк живо обсуждает украинские и российские политические события, а также получает письма поддержки из 16 стран. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Карпюк с оптимизмом смотрит на то, что происходит в Украине. Он говорит, что даже по тем обрывочных сведениям, которые он может получить из российской прессы, он понимает, что в украинской политике происходит смена поколений, смена политических элит, и это обновление предусматривает возможности качественных изменений в украинском обществе и государстве", - рассказал адвокат.

В то же время, Карпюк очень скучает из-за разлуки с семьей и невозможности участвовать в обучение сына Тараса.

"В любом случае, я не буду сидеть 22 года, меня или освободят каким-то способом, обменом или еще как-то, или меня заберет к себе Всевышний", - передал адвокат слова политического узника.

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Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

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Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

Источник: https://censor.net.ua/n3131586
 
 
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На Бога надейся,может на племянницу Медведчука обменять?
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Жители Киселевска просят убежища у премьер-министра Канады

22 года я сидеть не будут: меня или обменяют, или заберет к себе Всевышний, - украинский политзаключенный Карпюк - Цензор.НЕТ 5797 https://www.youtube.com/watch?v=1**********
Новости Киселевска
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Ну думаю мы сделали выводы. В следующий раз когда на паРаше неизбежно разгорится очередная гражданская война, туда поедет не какая-то жалкая сотня реальных добровольцев, а тысячи украинских ихтамнетов, которые еще помогут местным танки с боеприпасами в шахтах откапывать и проводить референдумы о выходе из паРаши. Да и Украина в стороне не останется, а будет бороться за молодые независимые Республики, против которых кремляди будут проводить геноцид, во всех международных организациях.
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Николай - боец, стоически переносит неволю. Он верующий, это ему помогает.
Регулярно отвечает на письма, очень ценит такую поддержку.
Интересуется философией, психологией, парапсихологией.
Ему можно написать по адресу:
Карпюк Николай Андронович (1964 г.р.),

600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67, ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской обл.
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Да даст ему Бог сил, чтоб всё это выстоять и вернуться домой, в свою семью.
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На жаль поки в Україні при владі медведчуки,труханови та вілкулипитання визволення політв'язнів буде другорядним питанням.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом22 года я сидеть не буду: меня или обменяют, или заберет к себе Всевышний, - украинский политзаключенный Карпюк
 
 
 
 
 
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