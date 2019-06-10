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 Политика Украины
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Все про:ВР (23044) Зеленский (1696) КС (1309) роспуск (196) Вениславский (1)

 Коалиция распалась после выхода из нее фракции "Радикальной партии" в 2016-м, - Вениславский о юридическом основании роспуска Рады Зеленским

Факт отсутствия коалиции в Верховной Раде с 2016 года станет главным аргументом при рассмотрении законности указа о роспуске парламента в Конституционном суде.

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в КС Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

"Главный тезис завтрашнего судебного процесса – это то, что юридическая сторона указа про роспуск парламента была максимально выверена. Конституция позволяет президенту досрочно прекращать полномочия Верховной Рады. Были проведены консультации с представителями и лидерами фракций", - подчеркнул Вениславский.

По его словам юридическим обоснованием указа стало отсутствие коалиции в Раде с 2016 года. "Это обоснование много раз цитировалось во время консультаций президента с представителями парламентских фракций, оно озвучивалось не только президентом, но и представителями фракций, которые признали что коалиция отсутствует более двух лет", - добавил юрист.

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Лидеры парламентских фракций в Раде под стенограмму в публичных выступлениях неоднократно говорили о том, что коалиции не существует с 2016. Это стало главным основанием для указа президента о роспуске парламента.

"Коалиция "Европейская Украина" окончательно прекратила свое существование 29 марта 2016 когда из нее окончательно вышла фракция "Радикальной партии" Олега Ляшка. Это зафиксировано в стенограмме. Кроме того, 16 и 17 февраля 2016 года о выходе из коалиции заявляли фракции "Батькивщина" и "Самопомич", - заявил Вениславский.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3131582
 
   
 Топ комментарии
 
Не вопрос. Свои аргументы на бамажку и в конституционный суд. Остальное мимо кассы.
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Шо и документ есть про енто? Или как обычно срали-мазали?
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КСУ принимает к рассмотрению только официальные юридические документы заверенные подписями и печатью Единственный такой документ у них на столе от спикера ВР Парубия. По которому коалиция прекратила своё существование 17 мая 2019 года. Всякие домыслы и личные мнения КСУ не принимает к рассмотрению.
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в фракциях Каолиции должно быть 226 депутатов, решение КС
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Список каолиции с печатью.А не домыслы
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Список коаліції передбачений законодавством лише при поданні Президенту з пропозицією на погодження кандидатури Прем'єр-міністра. І все. У всіх інші випадках жодні списки членів коаліції не передбачені.
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Завтра на Парубия заведут дело,за злоупотреблением властью Коалиция распалась после выхода из нее фракции "Радикальной партии" в 2016-м, - Вениславский о юридическом основании роспуска Рады Зеленским - Цензор.НЕТ 1099..справка отморозившему мозги на граните не поможет
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Не вопрос. Свои аргументы на бамажку и в конституционный суд. Остальное мимо кассы.
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Це, напевне, справжній юрист. Але недовчений. Аргумент, який він наводить: "під стенограму неодноразово висловлювались....". Ще взяв би диктофон, пішов на базар і там висловлювання розбирав. До речі, там деякі пропонували Раду розстріляти, бо надивились дурних серіалів. То нехай і з тими записами у суд піде, як з аргументом знищення Ради. Добре, що у праві такої юридичної норми "одна баба сказала" немає.
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Интересно, у порохоботов хватит смелости организовать свой парламент и объявить Порошенко президентом, как в Молдове? Или будут так же продолжать ныть и канючить?
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они организуют теневое правительство и аккуратно размажут зеленку...
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Это не смелость, это дурость. Не надо ожидать от нормальных людей идиотских поступков, с нас хватить зебилов и их маразма.
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Шо и документ есть про енто? Или как обычно срали-мазали?
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у них один аргумент - это общеизвестный факт...)))
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А де ж тоді була ПСУ?? Чому не діяли юристи? Лише через 3 роки побачили... І як оцінити всю законотворчість, починаючи з 2016 року? В тому числі про призначення виборів 31.03.2019 року??
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отменить все нафиг...и преЗЕдента тоже Коалиция распалась после выхода из нее фракции "Радикальной партии" в 2016-м, - Вениславский о юридическом основании роспуска Рады Зеленским - Цензор.НЕТ 6644
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почему 3 года шоколадный не распускал раду, вопросы к порохоботам
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Там Парубий насчитал 227 в коалиции, но это вместе с теми кто заявил о выходе но бумажки не оформил.
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Без бумажки ты букашка........... или засрашка Как кому нравиться больше
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так это шо?вот в октябре проводим выборы,зелебеня создает коалицию,правительство и тд...и тут какой нить депутат заявляет,шо коалиции нет-и шо,сразу опять роспуск?ну или в газете какой напишут... Коалиция распалась после выхода из нее фракции "Радикальной партии" в 2016-м, - Вениславский о юридическом основании роспуска Рады Зеленским - Цензор.НЕТ 3986
не боитесь прецедента,шо вас вашими же способами кышнут?
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Интересно, а Ляшко сейчас подтвердит, что выходил из каолиции или нет? Мало ли кто что где сказал. Либо официальный документ, либо лично подтверждает. Зеле, видно, достаточно "я сказал!".
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специально для этого вели стенграму, то бы всякие ляшки не соскочили.
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отдельной стенограммы по ляшку не вели...а в ней есть и его знаменитые вилы, но это не значит призывы к гайдамаччине)
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стенграмму веди на заседании с Зелей. Знают что имеют дело с наперсточниками.
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стенограммы везде ведут, если встреча не тайная...на заседании с президентом владимиром естественно стенограммили...ляшку же стрим провести не дали, да и стены имеют уши)
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Факт розпаду коаліціє є завірений документ (лист, або справка) спікера Верховної Ради України. Це для такого високого юриста високого рангу, на простому прикладі, якщо ви виявили наркотики і знаєте, що то вони, то для порушення кримінальної справи требі довідка єксперта-хіміка, який попереджуєть про дачу завідомо брехливих свідчень.А далі єкспертиза. В законі сказано, що вважається тоді, коли спікер дає таку інформацію! Крапка.
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В данном случае фактом развала коалиции явлется стенограмма заседания, где все фракции это подтведили.
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где это написанов Регламенте ВР, были статьи 60 и 61 которые рыги убрали, на те статьи сылается и КС в решении 2010 года, если статей уже нету то и решение КС уже не действительное )
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"Аппарат Верховной Рады Украины и его структурные подразделения, ответственные за работу с комитетами и фракциями, не наделены полномочиями по учету соответствующей информации, а затем и по определению состава депутатского корпуса по его коалиционной принадлежности", - говорится в документе.
Также в Аппарате ВРУ добавили, что фракция "Народный фронт" в пакете документов, связанных с заявлением о выходе из состава коалиции, приобщила список с подписями 70 народных депутатов, членов упомянутой фракции. При этом сведения относительно количественного состава всей коалиции не предоставлялись.
Отмечается, что информация о депутатского состава коалиции депутатских фракции не учитывается Аппаратом Верховной Рады Украины с октября 2010 года, в связи с изъятием из регламента Верховной Рады раздела о коалиции.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/23/7215868/
Зеля, рыгламент ВР почитай, если ты о таком когда-то слышал.
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Так чому ж картавий Пагубій не обявив про кінець коаліції ? А ?
Чому ж тоді барига Пецик не розпустив ВР ? ..

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Коалиция распалась после выхода из нее фракции "Радикальной партии" в 2016-м, - Вениславский о юридическом основании роспуска Рады Зеленским - Цензор.НЕТ 911 Коалиция распалась после выхода из нее фракции "Радикальной партии" в 2016-м, - Вениславский о юридическом основании роспуска Рады Зеленским - Цензор.НЕТ 24

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Дима, роспуск Рады это право Президента, а не его обязанность
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Потому что в ВР было устойчивое проевропейское большинство из БПП, НФ, частей других фракций и внефракционных, которые принимали нужные стране Законы.
Стаття 83. "Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України".
"Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України".

Стаття 90. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-iv
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Если вышли из коалиции, почему не предложили вотум недоверия Правительству и не проголосовали, чтобы попытаться согласно Конституции составить новую коалицию и сформировать новое Правительство, которое получило бы вотум доверия, или если не получится, то распустить Раду и назначить новые выборы!? А так это всё совсем несерьезно выглядит, по-детски: мы с вами больше не играем, но делать ничего не будем…
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Хороший вопрос. Потому что нынешня зРада - петины наперсточники. Могут только бабки пелить.
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сам не юрист, и потому думаю, что есть определенный порядок собирания коалиции и выхода из нее...и записано это в регламенте(например)...а стенограмма действительно фиксирует все высказывания, даже юморные в стиле ляшко или 95-го квартала)
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Только что просмотрел Регламент. Там нет упоминания о коалиции. ВООБЩЕ ни одного. см
https://censor.net.ua/user/396309
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не может быть, что нет документа, регламентирующего) порядок собирания коалиции и выхода из нее...поищи его)))
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Вспомнили о законах, которые нарушали все 5 лет.
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Стенограмму к делу не пришьешь, только как косвенные. Кто заявлял, на какие документы ссылались.
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Да можно было заявить о выходе громко, но и ответственность нужно было на себя брать. Желающих на себя это брать не нашлось, так что все туфта
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Коалиция - кризисный механизм давления на кабинет министров, в случае когда его деятельность не устраивает одну из фракций. В таком случае инициируется выход фракции из коалиции совместно с отзыв министров и создание ситуации не легитимности кабинета и премьера, что влечет за собой подписание нового коалиционного договора и выбора нового кабинета.
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В коалицию могут входить депутаты мажоритарщики, выход ляшка из коалиции ни о чем не говорит.Зеленский нарушил закон и должен уйти как и обещал.
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Коалиция распалась после выхода из нее фракции "Радикальной партии" в 2016-м, - Вениславский о юридическом основании роспуска Рады Зеленским - Цензор.НЕТ 886 Порох розвалив в Україні все що можна було, а Зе виноватий ))
Андлійко, Палубій! А не пішов би ти .., стратег зі справкою!Коалиция распалась после выхода из нее фракции "Радикальной партии" в 2016-м, - Вениславский о юридическом основании роспуска Рады Зеленским - Цензор.НЕТ 4934
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уристу пора би прочитати законодавство. Де в Регламенті зазначено, що про відсутність коаліції має право оголисити лише Голова Верховної Ради, і ніхто інший.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоалиция распалась после выхода из нее фракции "Радикальной партии" в 2016-м, - Вениславский о юридическом основании роспуска Рады Зеленским
 
 
 
 
 
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