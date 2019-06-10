 Коалиция распалась после выхода из нее фракции "Радикальной партии" в 2016-м, - Вениславский о юридическом основании роспуска Рады Зеленским

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в КС Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.
"Главный тезис завтрашнего судебного процесса – это то, что юридическая сторона указа про роспуск парламента была максимально выверена. Конституция позволяет президенту досрочно прекращать полномочия Верховной Рады. Были проведены консультации с представителями и лидерами фракций", - подчеркнул Вениславский.
По его словам юридическим обоснованием указа стало отсутствие коалиции в Раде с 2016 года. "Это обоснование много раз цитировалось во время консультаций президента с представителями парламентских фракций, оно озвучивалось не только президентом, но и представителями фракций, которые признали что коалиция отсутствует более двух лет", - добавил юрист.
Лидеры парламентских фракций в Раде под стенограмму в публичных выступлениях неоднократно говорили о том, что коалиции не существует с 2016. Это стало главным основанием для указа президента о роспуске парламента.
"Коалиция "Европейская Украина" окончательно прекратила свое существование 29 марта 2016 когда из нее окончательно вышла фракция "Радикальной партии" Олега Ляшка. Это зафиксировано в стенограмме. Кроме того, 16 и 17 февраля 2016 года о выходе из коалиции заявляли фракции "Батькивщина" и "Самопомич", - заявил Вениславский.
Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.
23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.
Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.
24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.
не боитесь прецедента,шо вас вашими же способами кышнут?
Также в Аппарате ВРУ добавили, что фракция "Народный фронт" в пакете документов, связанных с заявлением о выходе из состава коалиции, приобщила список с подписями 70 народных депутатов, членов упомянутой фракции. При этом сведения относительно количественного состава всей коалиции не предоставлялись.
Отмечается, что информация о депутатского состава коалиции депутатских фракции не учитывается Аппаратом Верховной Рады Украины с октября 2010 года, в связи с изъятием из регламента Верховной Рады раздела о коалиции.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/23/7215868/
Зеля, рыгламент ВР почитай, если ты о таком когда-то слышал.
Чому ж тоді барига Пецик не розпустив ВР ? ..
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Стаття 83. "Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України".
"Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України".
Стаття 90. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-iv
https://censor.net.ua/user/396309
Андлійко, Палубій! А не пішов би ти .., стратег зі справкою!