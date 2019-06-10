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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2065) Зеленский (1696) электроэнергия (264)

 Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о рынке электроэнергии

Президент Владимир Зеленский 10 июня зарегистрировал в Верховной раде законопроект о введении нового рынка электрической энергии.

Об этом свидетельствует проект на сайте №10376 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии".

Отметим, глава государства определил закон как неотложный. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

В настоящий момент текст закона отсутствует на сайте парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее, - USAID

Как сообщалось, на заседании Кабинета министров Украины 5 июня были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии - "О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам".

Источник: https://censor.net.ua/n3131578
 
 
 Топ комментарии
 
передайте зеленскому что закон о рынке электроэнергии принят два года назад)
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А интересы Коломойского в нём учтены?
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Невже не доходить, що відкладання введення вільного ринку електроенергії в умовах абсолютної монополізіції цієї галузі вигідно не лише страшному Коломойші, а і всім українцям?
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Это выгодно только медведчуку и рашке... Они как раз и теряют возможность контроля...
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Перевожу, владеет рашка через медведчука...
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шо не дає совим баригам мародерити і роттердамити країну?
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Тоесть европа с сша за рынок, зебилы против. Ясно - понятно.
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Тоесть то, что выгодно коломойскому, зебилы уже не могут отрицать? далее про монополию - да, 60% - это государственная атомная энергия. Что теперь - совок форева?
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Велика біда коли начальник активний дурень. (З власного досвіду.)
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передайте зеленскому что закон о рынке электроэнергии принят два года назад)
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А при чем здесь Беня, на этом рынке все уже захапал Ахметов с Петей.
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И Ахметов захапал и Петя, а по факту выкинута будет рашка...
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Ахметов захватил энергоатом? 60% вырабатывают именно атомные. Или это слишком сложно для зебилов?
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Корисні дурні, і концетраптиви вони потрібні, і мародерам всередині країни і сусідньому мордору. Які буцімто між собою воюють а з*ясувалось то партнери по бізнесу. Медведчук не дав збрехати.
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Пускай растут а мы посмотрим, хватит нести бред...
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и вступает в силу с 1 июля. Инициативный идиот, это как бациллы против которых тока ядохимикаты помогают
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Но тут я так понял он хочет его запустить сразу, поэтому и подал законопроект, хотя мне кажется его и так бы запустили 1 июля, но все же это хорошо...
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Сам понял, что написал? По закону запускаеться через 20 дней - поэжтому этот дебил подает еще один закон, чтобы сарзу? Ну чтобы не через 20 дней а когда?
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Я же написал, что они и так примут этот закон, а он подмазался, потом будет говорить перед выборами что убрал ротердам +, для зебилов прокатит, а медведчук хочет оттянуть время, чтобы они типа с рашкой все порешали и она всех спасет и россияне за все будут платить...
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ГП "Укрэнерго" направило в Верховную Раду и Кабинет министров письмо, в котором предупреждает о возможности манипуляций из-за высокой концентрации рыночной власти у участников рынка в случае запуска свободного рынка энергии с 1 июля, что создает риск неконтролируемого роста цены электроэнергии.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131559
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Якщо повезе НАМ , то відкладуть час здирання з нас третьої шкури на пару років
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Там багато орфографічних помилок, а деякі пункти тупо зкопіпастили у Жидкова.
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Мало того, деякі закони подані лише під номерами. Без тексту. Як і цей, який обговорюємо. Зєлі сказали, що текст можна пізніше дописати. 😊
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Все правильно. Только в слове "описал" ударение на первый слог.
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Да... Для игры на пианино ЭРОДИЦИИ точно хватает.
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Мы живем в дружбе и согласии, а они - в темноте и невежестве...
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А может от специально так подавал, чтобы отклонили и чтобы зебилов разводить? Ведь он ни на чт оне способен, так что теперь надо искать, кто будет во всем виноват.
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не ну я конечно текста не видел - но если он подает его для того шоб рінок менее через месяц не заработал - то он точно работает на Беню коломойца - только один участник рінка этого не хочет и откріто это объявил - попробуйте мне доказать обратное
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Ну готовься больше башлять по тому что хотят запустить с 1 июля, Ахметову в карман.
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вот ты редиска - ты шо не хочешь отмены Ротердама + -
Через месяц афера «Роттердам +» перестанет существовать. Об этом сообщил новый глава СНБО Александр Данилюк во время брифинга телеканалу ZIK.
«С 1 июля схема заработка просто исчезает» - заявил Данилюк.
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Появится другая схема
."Укрэнерго" связывает риск роста цены электроэнергии с высокой концентрации рыночной власти, так как более 75% производства всей электроэнергии приходится на двух участников рынка - ГП "НАЭК "Энергоатом" и группу компаний ДТЭК Рината Ахметова.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131559
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ты веришь проститутке лещенко - не ну кто тебе доктор - весь мир нам говорит - надо ,денег не дадут если не выполним - а кокой то лещенко - нам подливу заливает - за деньги небось - вот он поддлец и не долго ему осталось - его не кто не берет - даже слуга и та отказала - все
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Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (укр.НАЕК Енергоатом) - государственное предприятие, созданное 17 октября 1996 года. Компания является оператором всех действующих атомных электростанций Украины.
«Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии на Украине с долей совокупного производства свыше 50 % в общем объёме производства электроэнергии Украины.[2]

еще раз для острых - ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания
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Хоча б написали головні тези законопроекту. В ньому текст є, чи лише заколовок?
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Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
Сообщение от 10.03.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html

"....Это уже не слухи и не сплетни, это не сообщения в Фейсбуке и не кружочки на бумаге - это юридическое начало уголовного процесса с абсолютно предсказуемым течением событий - всех виновных найдут, посадят или справки об их смерти приобщат к делу ..."
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Зеленскому придется отвечать не только за отмывание денег, но и за свой приказ "Не стрелять", из-за которого погибли наши военные на днях. Зеленский -не только вор, но и убийца.
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Зеленский -не только вор, но и убийца.

Да, у барыги масса прикормленных писак - но судя по их рвению - картина ясна.
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таки не дает им покоя отмена роттердам+ Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 8003.все ищут,как бы обойти.
шо скажите,зрада?кто на роттердаме наживается?
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Общественных интересов....
Общественный интерес бабломойского?
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Дети мои, зебелята драгаценные вы маи, ЧТО, млять, Зеля может понимать в рынке электроэнергии, милять???
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пункт первый электроэнергия Бене отпускается с отрицательной стоимостью (будем ему еще и доплачивать)...
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Закон який є і прийнятий народними депутами Беню не задовольняє? Тоді йой! Треба робити так, як хоче Беня, а українці, то лайно?
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Вот и конец настал жлобам от всех
конфигураций И Н Т Е Р Н Е Т А !


Даром (т.е. без оплатно теперь будет интернет ) в Украине!
Это прорыв новых технологий будущего .Где же теперь барыги будут брать средства на

новые виллы в Европах и новые модели "ТЕСЛА" ХА !
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 524 Марк Цукерберг, основатель Facebook
"Предоставлять людям бесплатный доступ в Сеть

Действительно, об этом я как-то не подумал. Я ничего не слышал о бесплатном интернете в Украине. Как у нас обстоят дела с этим?
В Украине,
к сожалению,
балом правит жадность. Ну и желание полностью контролировать интернет. Крупные компании не позволят так себя обобрать.
Еще не окупилось оборудование устаревших технологий связи, так что переходить на новые они не спешат. Представитель кабельной сети Воля и вовсе заявил, что "Глобальные интернет-проекты иностранных компаний угрожают независимости Украины". Так что о подобных проектах в Украине стараются не распространятся.
- Получается, нам о бесплатном интернете остается только мечтать?
Ну почему же. Недавно на Украинский рынок вышла компания EnergySpace Global. Она использует спутниковые технологии, поэтому власти и крупные компании просто не могут помешать ей предоставлять свои услуги. Наземные антенны можно запретить, провода запретить, а спутники уже никак. На сегодняшний день у этой компании полное покрытие территории Украины, включая труднодоступные регионы.
- А как воспользоваться данным интернетом?
Интернет бесплатный, но для приема спутникового сигнала вам потребуется специальное оборудование. Нет, это не дорогостоящие громоздкие тарелки. Технологии сегодня шагнули вперед, так что устройство компактное и совсем недорогое. Заказать такой роутер можно на официальном сайте компании. Больше вам ничего не надо.
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