 "Если доверят", - Гриценко заявил, что хочет возглавить правительство

Об этом он сказал во время съезда "Гражданской позиции" 10 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"После избрания в парламент, если за этот период мы пройдем избирательную кампанию без ущерба для государства со стороны новой команды, мы готовы и будем участвовать в формировании и большинства, и правительства, делегировать своих людей на все уровни исполнительной власти ... Если доверят , я готов возглавить и сформировать правительство, и оно сработает точно лучше, чем нынешнее", - заявил Гриценко.

Политик подчеркнул, что его партия "ни в коем случае не в оппозиции" и уточнил, при каких условиях члены "Гражданской позиции" могут работать в команде президента Владимира Зеленского.

"Есть партийное решение, что если нынешняя президентская команда делает правильные дела, не допускаются грубые ошибки, назначаются правильные люди с правильной моралью и кому-то из наших предлагают, даже сейчас, идти работать в одной команде, - они пойдут", - сказал Гриценко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на съезде 10 июня "Гражданская позиция" обнародовала список кандидатов в народные депутаты, которые в составе политсилы будут участвовать во внеочередных парламентских выборах. Так, в первую пятерку вошли Анатолий Гриценко, внефракционный народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, глава партии "Гражданское движение" Родная страна "Николай Томенко, председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук и член партии" Гражданская позиция "Марина Соловьева.

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