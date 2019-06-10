 "Если доверят", - Гриценко заявил, что хочет возглавить правительство

Об этом он сказал во время съезда "Гражданской позиции" 10 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"После избрания в парламент, если за этот период мы пройдем избирательную кампанию без ущерба для государства со стороны новой команды, мы готовы и будем участвовать в формировании и большинства, и правительства, делегировать своих людей на все уровни исполнительной власти ... Если доверят , я готов возглавить и сформировать правительство, и оно сработает точно лучше, чем нынешнее", - заявил Гриценко.
Политик подчеркнул, что его партия "ни в коем случае не в оппозиции" и уточнил, при каких условиях члены "Гражданской позиции" могут работать в команде президента Владимира Зеленского.
"Есть партийное решение, что если нынешняя президентская команда делает правильные дела, не допускаются грубые ошибки, назначаются правильные люди с правильной моралью и кому-то из наших предлагают, даже сейчас, идти работать в одной команде, - они пойдут", - сказал Гриценко.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на съезде 10 июня "Гражданская позиция" обнародовала список кандидатов в народные депутаты, которые в составе политсилы будут участвовать во внеочередных парламентских выборах. Так, в первую пятерку вошли Анатолий Гриценко, внефракционный народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, глава партии "Гражданское движение" Родная страна "Николай Томенко, председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук и член партии" Гражданская позиция "Марина Соловьева.
Также на Цензор.НЕТ: "Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева (обновлено)
Даааа, поменяли 72%, пускай и немного хреновый но Пороха, на Зелёной дерьмо. Кушайте, дауны, кушайте. Оно ваше, родное.
Хорошая попытка..., но нет ....
Хлебная должность.., очень хлебная.... - за нее сейчас в синагогах драки идут....
Тебе Гриценко может и доверят что нибудь по твоему профилю...- продавать излишки вооружения...
Но вообще то, тоже нет - и это хлебная должность...
Вчера вечером Юра Бутусов опубликовал расследование по трагедии в полку Азов, где и подтвердил все то, про что активно говорили всю прошлую пятницу: разведка Азова "срисовала" артиллерию противника задолго до 7 июня, запрашивала разрешение на уничтожение и разрешение НЕ получила. Срисовали зараннее, вели качественно, запрашивали разрешение регулярно.
А когда раньше официального одобрения не получали, то практически всегда случались счастливые совпадения и неизвестная третья сила помогала. Конечно же были потом разборы в штабах, истерили наблюдатели и переговорщики, но наши делали каменные лица и демонстрировали все вооружение крупного калибра на площадках отведения, бирка-опись-штампик-попробуйте-придраться.
Но не в этот раз.
В этот раз кажется был тотальный и всеобъемлющий запрет, ультимативный. Других объяснений нет. Результат? Результат знают все: когда "надо просто перестать стрелять" - приходится хоронить своих.
И еще нам рассказали о том, что это не Россия виновата. Просто "наемники (чьи?) вышли из-под контроля России".
Сегодня в 19:00 ветераны, волонтеры, активисты соберутся под АП задать крайне неудобные вопросы. Крайне.
Юрий Бирюков
Не нада вам туда.
Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил предвыборный список своей партии "Европейская солидарность" и, в случае победы на досрочных парламентских выборах, готов стать премьер-министром.
Об этом он заявил в комментарии "Громадському" во время съезда партии, Источник: https://censor.net.ua/n3131394
для отвлечения голосов в пользу охметова