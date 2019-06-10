EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1074  60
Материалы по теме:
Все про:Гражданская позиция (55) Гриценко Анатолий (1331) премьер (1441)

 "Если доверят", - Гриценко заявил, что хочет возглавить правительство

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко утверждает, что готов стать премьер-министром, и сформированное им правительство "точно сработает лучше, чем нынешнее".

Об этом он сказал во время съезда "Гражданской позиции" 10 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"После избрания в парламент, если за этот период мы пройдем избирательную кампанию без ущерба для государства со стороны новой команды, мы готовы и будем участвовать в формировании и большинства, и правительства, делегировать своих людей на все уровни исполнительной власти ... Если доверят , я готов возглавить и сформировать правительство, и оно сработает точно лучше, чем нынешнее", - заявил Гриценко.

Политик подчеркнул, что его партия "ни в коем случае не в оппозиции" и уточнил, при каких условиях члены "Гражданской позиции" могут работать в команде президента Владимира Зеленского.

"Есть партийное решение, что если нынешняя президентская команда делает правильные дела, не допускаются грубые ошибки, назначаются правильные люди с правильной моралью и кому-то из наших предлагают, даже сейчас, идти работать в одной команде, - они пойдут", - сказал Гриценко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гриценко и Саакашвили идут на выборы отдельно

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на съезде 10 июня "Гражданская позиция" обнародовала список кандидатов в народные депутаты, которые в составе политсилы будут участвовать во внеочередных парламентских выборах. Так, в первую пятерку вошли Анатолий Гриценко, внефракционный народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, глава партии "Гражданское движение" Родная страна "Николай Томенко, председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук и член партии" Гражданская позиция "Марина Соловьева.

Также на Цензор.НЕТ: "Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3131577
 
   
 Топ комментарии
 
Толик, тебе уже как-то армию доверили. Спасибо - "никогда снова"!
 показать весь комментарий
 
😂😂😂там пария Карлсона в Грузии пролетела как фанера а с такими как ты в Украине любой лузер может стать вождём краснокожих имбецылов
 показать весь комментарий
 
Дайте йому сільдки - нехай заспокоїться. "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 6695
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
его не возмут - он в лиги смеха и 95 квартале не учавствовал
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хотєть нє вредно. Головне, що електоральна хотєлка була процентів з 25.
 показать весь комментарий
 
Єдиний політик який запропонував фізично ліквідувати путіна і цим закінчити війну - це Гриценко! Єдина адекватна людина в українському політикумі.
 показать весь комментарий
 
 
ну і чого не зробив? Шо ми не скинулися б на кіллера?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А готов, чтобы его послали?
 показать весь комментарий
 
 
))) тоже недойдёт. в компасных делах подготовка также слабовата. а про жыписы навигатор ваааще речь не идёт.
 показать весь комментарий
 
Звідки у Гриценка стільки фантазій?
 показать весь комментарий
 
 
У него не фантазии.У него пасынок жены-разумков.Готовят общественное мнение.Вот тут вполне возмржно,что разумков и пристроит свояченика.Все лучше,чем чужой.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Че-то у Грица прям перед выборами рейтинги всегда проседают.
 показать весь комментарий
 
 
може языком невпопад досрочно ляпает?не? "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 3981
 показать весь комментарий
 
Зеленський хоче жити як президент, а президент - як Зеленський.
 показать весь комментарий
 
НЕ НЕ НЕ - МЫ УЖЕ ВИДИМ КАК ЗЕЛЯ РУКОВОДИТ - ТАК ЭТО ЕЩЕ НЕ КАСАЕТСЯ НАШИХ ДЕНЕГ - А ТО ПРЕДСТАВЬТЕ ШО БУДЕТ - НЕТ
 показать весь комментарий
 
 
ТО-ТО ВАШ ПОРОШЕНКО НАРУКОВОДИЛ НАШИМИ ДЕНЬГАМИ...
 показать весь комментарий
 
 
а шо вам не нравиться? - война - он у агрессор то же упал рублик - был 28 а шас 65 - у них точно виноват фюрер всея - а у нас и так пети спасибо шо не дефолт
 показать весь комментарий
 
Когда же у нас в политике будут в основном нормальные,адекватные, мудрые люди, а не всякая шелупень?
 показать весь комментарий
 
 
А вот когда папиредников будут с почестями провожать на фонарь, до окончания их каденции, вот тогда возможно и появятся не зеленовато-пророссийско-региАнальное дерьмо, а политики.
 показать весь комментарий
 
 
Появится лишь анархия и беспредел, которого и сейчас немало. Закон должен быть основой нашей жизни,только тогда мы будем жить нормально. Мы же не призываем к каким-то внесудебным действиям в отношении например приверженцев "русского мира" и их партий, тем более сторонников Зеленского. Мы хотим только ,чтобы в нашей стране действительно все было по закону. в европейском смысле этого слова.
 показать весь комментарий
 
 
Мы уже игрались в благородство с жидо-большевиками,хватит снова эту тухту нам пропихивать,побачив ворога-знищив ворога,все остальное не подходит.
 показать весь комментарий
 
Когда избиратель начнет думать головой а не жопой
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Для полного счастья, нам тебя, чмо воровито - трусливое в правительстве не хватало.
Даааа, поменяли 72%, пускай и немного хреновый но Пороха, на Зелёной дерьмо. Кушайте, дауны, кушайте. Оно ваше, родное.
 показать весь комментарий
 
 
Я б хотів на Прем'єр-Міністра Михеїла Саакашвілі, а Генеральним Прокурором - Марту Борщ, яка посадила Лазаренка. Це перевірені часом і справами люди.
 показать весь комментарий
 
 
Пофіг. Влаштовує. Хай навіть єврейка. Перевірена справою.
 показать весь комментарий
 
Залишилось запитати Марту Берш. Вона скоріше відмовиться, та й українського громадянства не має.
 показать весь комментарий
 
 
😂😂😂там пария Карлсона в Грузии пролетела как фанера а с такими как ты в Украине любой лузер может стать вождём краснокожих имбецылов
 показать весь комментарий
 
 
Ну шоб тело с таким интеллектом как у тебя кроме матюгов ещё могло накарлякать 😂😂😂😂
 показать весь комментарий
 
 
Толик, тебе уже как-то армию доверили. Спасибо - "никогда снова"!
 показать весь комментарий
 
 
Нє,це він серьозно таке сказонув? А довідка з районного психоневрологічного диспансера у нього є?
 показать весь комментарий
 
 
Дайте йому сільдки - нехай заспокоїться. "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 6695
 показать весь комментарий
 
 
ну не зря же Гриценко к Зе подлизывался перед выборами... - рассчитывал на что то...
Хорошая попытка..., но нет ....

Хлебная должность.., очень хлебная.... - за нее сейчас в синагогах драки идут....

Тебе Гриценко может и доверят что нибудь по твоему профилю...- продавать излишки вооружения...
Но вообще то, тоже нет - и это хлебная должность...
 показать весь комментарий
 
 
столько постов премьер-министра не бывает сколько желающих поруководить.
 показать весь комментарий
 
 
Вижу у потроха много конкурентов намечаеццо))
 показать весь комментарий
 
 
та вас там таки-очередь на годы вперед расписана "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 4317.не мешало бы хотя бы депутатом для начала стать.а то в этом отношении все призрачно.
 показать весь комментарий
 
 
Все хотят и Грыщ хочет, и Юла, и Г(емор)ройсман и другие, но есть один Тошнотворный, который согласен.
 показать весь комментарий
 
Разумков папа,первый муж Юлии Мостовой,так шо будешь,не волнуйся подкаблучник)
 показать весь комментарий
 
Если просто перестать стрелять
Вчера вечером Юра Бутусов опубликовал расследование по трагедии в полку Азов, где и подтвердил все то, про что активно говорили всю прошлую пятницу: разведка Азова "срисовала" артиллерию противника задолго до 7 июня, запрашивала разрешение на уничтожение и разрешение НЕ получила. Срисовали зараннее, вели качественно, запрашивали разрешение регулярно.
А когда раньше официального одобрения не получали, то практически всегда случались счастливые совпадения и неизвестная третья сила помогала. Конечно же были потом разборы в штабах, истерили наблюдатели и переговорщики, но наши делали каменные лица и демонстрировали все вооружение крупного калибра на площадках отведения, бирка-опись-штампик-попробуйте-придраться.
Но не в этот раз.
В этот раз кажется был тотальный и всеобъемлющий запрет, ультимативный. Других объяснений нет. Результат? Результат знают все: когда "надо просто перестать стрелять" - приходится хоронить своих.
И еще нам рассказали о том, что это не Россия виновата. Просто "наемники (чьи?) вышли из-под контроля России".
Сегодня в 19:00 ветераны, волонтеры, активисты соберутся под АП задать крайне неудобные вопросы. Крайне.
Юрий Бирюков
 показать весь комментарий
 
 
Бірюков скоро сам буде відповідати на дуже незручні питання слідчих по всім своїм кримінальним справам!
 показать весь комментарий
 
 
Если есть за что отвечать Бирюкову -пусть отвечает, как должен ответить за убийства наших военных и главнокомандующий Зеленский.
 показать весь комментарий
 
Если бы это написал не бирюков... Чего ж оно 5 лет не задавало "крайне неудобных вопросов" своему боссу, у которого с руки кормился, а тут за 20 дней у него претензии набежали...
 показать весь комментарий
 
Т.е. за смерть наших военных претензии только у Бирюкова? Зебилов не касается смерти военных?
 показать весь комментарий
 
 
Не высоко ли взяли? Потяните ли, Анатолий Степанович?
Не нада вам туда.
 показать весь комментарий
 
Грицька Маня накрила конкретно.Підозрюю,що половим органом.
 показать весь комментарий
 
С Добродомовым в списке под №2 и собственным сыном идущим в депутаты, будешь ты Толя огурцы дома на даче выращивать.
 показать весь комментарий
 
 
Совершенно невменяемый. Кто ему кокса отсыпал?
 показать весь комментарий
 
 
Тобто всіх кометаторів тут влаштовуєГройс?..Чи Пороха знов на царствіє,щоб вже догріб з кишень останнє?..Мало шансів у Гриценка,згоден,але тільки тому що отакі от чухраїнці вже тридцять скоро років лізуть на вибори і голосують за всяке лайно,прикрите вишиванкою...або баксами...хто як...
 показать весь комментарий
 
Ще один... В очєрєдь, сцукі, в очєрєдь! "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 4594

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил предвыборный список своей партии "Европейская солидарность" и, в случае победы на досрочных парламентских выборах, готов стать премьер-министром.
Об этом он заявил в комментарии "Громадському" во время съезда партии, Источник: https://censor.net.ua/n3131394
 показать весь комментарий
 
грыцько, ляшко, смешко, славко - всё это шелупонь от свиноты
для отвлечения голосов в пользу охметова
 показать весь комментарий
 
 
Армию ,в свое время, доверили и что "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 9471
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если доверят", - Гриценко заявил, что хочет возглавить правительство
 
 
 
 
 
 вверх