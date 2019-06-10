 Сарган – Мендель: Делами о госизмене занимается СБУ, от которой ГПУ с февраля ждет выводов экспертизы о поездках Медведчука в Москву

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины", - подчеркнула Сарган.
По ее словам, это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука.
"ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем генпрокурор уже напомнил и.о. председателя СБУ И.Баканову в официальном письме", - отметила она.
Также Сарган напомнила, что полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора – возмутительный феномен для воюющей страны.
"Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборантстве. Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", - написла она.
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в Администрации президента Украины рекомендуют Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко обратить внимание на визиты основателя "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в Россию.
https://twitter.com/golub/status/1137422793262489602
Какая могла быть экспертиза, если СБУ делала работу для Медведчука. Когда тот решил захватить рынок дизельного топлива, то Порошенко для своего друга постарался как мог, и его ручное СБУ руками дегенерата Демчины, тогдашнего зама главы СБУ закошмарило мелких трейдеров на этом рынке, пока Медведчук не захватил примерно 40% рынка.
Какие авгиевы конюшни оставил после себя Порошенко, фу.
АП не в курсе шо происходит...
АП не контролирует ситуацию в стране?
А тут их ГПУ носом, носом. Было бы смешно, если б не было так грустно.
Один собирает СНБО по вопросу Молдовы, другая лепечет не впопад. Что-то еще Шифер бубнит не внятно. Одним словом ПРОФФФЕССИОНАЛЫ.
молодец, Лариска...)))
Не в курсе? Или мозг не позволяет думать?
У меня такое впечатление, что пресс секретарь Мендель не всегда согласовывает свои «действия» с кем обязана в той или иной ситуации это делать
Поэтому и получаются «накладки»......