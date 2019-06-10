 Сарган – Мендель: Делами о госизмене занимается СБУ, от которой ГПУ с февраля ждет выводов экспертизы о поездках Медведчука в Москву

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины", - подчеркнула Сарган.

По ее словам, это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука.

"ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем генпрокурор уже напомнил и.о. председателя СБУ И.Баканову в официальном письме", - отметила она.

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Также Сарган напомнила, что полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора – возмутительный феномен для воюющей страны.

"Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборантстве. Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", - написла она.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в Администрации президента Украины рекомендуют Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко обратить внимание на визиты основателя "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в Россию.