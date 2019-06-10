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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ГПУ (9179) Медведчук (861) Сарган (349) Мендель (7)

 Сарган – Мендель: Делами о госизмене занимается СБУ, от которой ГПУ с февраля ждет выводов экспертизы о поездках Медведчука в Москву

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, а не ГПУ, как считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины", - подчеркнула Сарган.

По ее словам, это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука.

"ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем генпрокурор уже напомнил и.о. председателя СБУ И.Баканову в официальном письме", - отметила она.

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Также Сарган напомнила, что полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора – возмутительный феномен для воюющей страны.

"Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборантстве. Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", - написла она.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в Администрации президента Украины рекомендуют Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко обратить внимание на визиты основателя "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в Россию.

Сарган – Мендель: Делами о госизмене занимается СБУ, от которой ГПУ с февраля ждет выводов экспертизы о поездках Медведчука в Москву 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131573
 
   
 Топ комментарии
 
Зебила учить только портить. Шо ви к той мандель прикопались ей еще в сауну на "субботник" вечером.
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По ходу происходящего свинкрчуки нам через пол годика детским лепетом покажутся
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По ходу происходящего свинкрчуки нам через пол годика детским лепетом покажутся
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Присмотреться к Монике Мендель чекистам нужно повнимательней

https://twitter.com/golub/status/1137422793262489602
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По справі Гладковських рішення суду не має... І півроку це Ви забагато даєте.
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не сдулась не в том месте длылка оказалась как так не ясно протекло самотеком серое и белое вещества..а вы шо подумали...
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ГПУ с февраля ожидает экспертизу СБУ)))

Какая могла быть экспертиза, если СБУ делала работу для Медведчука. Когда тот решил захватить рынок дизельного топлива, то Порошенко для своего друга постарался как мог, и его ручное СБУ руками дегенерата Демчины, тогдашнего зама главы СБУ закошмарило мелких трейдеров на этом рынке, пока Медведчук не захватил примерно 40% рынка.
Какие авгиевы конюшни оставил после себя Порошенко, фу.
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100% это было понятно ещё на той неделе, когда одна и та же "Мандель" в ВР отказались голосовать за отставку как генпрокурора так и главы СБУ. Сарган - Мендель: Справами про держзраду займається СБУ, від якої ГПУ з лютого чекає висновків експертизи про поїздки Медведчука в Москву - Цензор.НЕТ 5499
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истинно арийска мордашка.. воистину... "крестили" в Московской Синагоге вместе с тибетскими монахами.... Сарган – Мендель: Делами о госизмене занимается СБУ, от которой ГПУ с февраля ждет выводов экспертизы о поездках Медведчука в Москву - Цензор.НЕТ 7040
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Зебила учить только портить. Шо ви к той мандель прикопались ей еще в сауну на "субботник" вечером.
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Ай как стыдно...))
АП не в курсе шо происходит...
АП не контролирует ситуацию в стране?
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я же написал шо Юля таки дура - могу добавить - не компетентная дура - а это таки лицо нашего,ужас ,президента - Зеля гони ее и быстрей)))
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Так приятно почитать тот срач который усторили "Свидетели Зерро" на предыдущей ветке.
А тут их ГПУ носом, носом. Было бы смешно, если б не было так грустно.
Один собирает СНБО по вопросу Молдовы, другая лепечет не впопад. Что-то еще Шифер бубнит не внятно. Одним словом ПРОФФФЕССИОНАЛЫ.
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Кортвый дурака включил, стрелки на СБУ переводит. Хотя он его никогда не выключал....
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а ты родился или брал уроки? открой закон о Прокуратуре и закон про СБУ. там есть полномочия.
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Шо включили, в таком же порядке можна требовать от МВД проведение контрразведки а от МЧС раследовать теракты.
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Довякалась тупая зебилка! После такого тыканья мордой в кучку ее дерьмеца дойдет до нее и,главное, ее шефа, куда оно встряло?
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да... на всякую мендель найдется сарган.
молодец, Лариска...)))
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С февраля ждут,или лыжи не едут,или картавая шлюшка в одной банде с мертвечиной?
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От їй Богу, як діти. Їм купили іграшку за народні голоси. Дорогу іграшку. А вони навіть інструкцію не прочитали. І граються, і граються. Коли ж ви зрозумієте, що це іграшка неділя вашого віку/розуму.
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Хорошо же Мертвечук устроился,и это с тех пор как Стуса на тот свет отправил,адвокатик мля!!
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Сарганиха, а почему СБУ Кондитерского разлива ничего не делала?
Не в курсе? Или мозг не позволяет думать?
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Спросили б у Смешко,кто чем дышит,но Он вряд ли кому скажет!
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Ну в принципе она (Сарган) права на счет СБУ...........
У меня такое впечатление, что пресс секретарь Мендель не всегда согласовывает свои «действия» с кем обязана в той или иной ситуации это делать
Поэтому и получаются «накладки»......
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до панi Мендель пiдходить укранське прислiвя -молоде та ЗЕлене
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Получается СБУ не поднадзорна ГПУ? Чушь какая-то.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСарган – Мендель: Делами о госизмене занимается СБУ, от которой ГПУ с февраля ждет выводов экспертизы о поездках Медведчука в Москву
 
 
 
 
 
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