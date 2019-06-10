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 Пограничники задержали на ПП "Каланчак" украинца с георгиевской лентой, который разыскивался за избиение и выезжал в РФ по Крымскому мосту

На контрольно-пропускном пункте "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом пограничники обнаружили гражданина, которого разыскивали правоохранительные органы.

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на контрольный пункт "Каланчак" из Крыма в направлении материковой части Украины прибыл украинец, у которого пограничники сначала обнаружили в паспорте запрещенную георгиевскую ленту. Мужчина сообщил о том, что о запрете он якобы не знал. Также во время проверки документов пограничники установили, что гражданин разыскивается правоохранительными органами Черниговской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины "умышленное тяжкое телесное повреждение", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе опроса пограничники установили, что этот гражданин, находясь в оккупированном Крыму, совершил выезд в Российскую Федерацию через так называемый керченский мост. То есть нарушил государственную границу, ответственность за что предусмотрено статьей 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На нарушителя военнослужащие составили админпротокол и в установленном порядке передали представителям Национальной полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131564
 
   
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Пограничники задержали на ПП "Каланчак" украинца с георгиевской лентой, который разыскивался за избиение и выезжал в РФ по Крымскому мосту

так,засуньте йому ту лєнточку...ну,самі знаєте куди )))
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это ж каким придурком нада быть шоб ходить все время с георгивской лентой Пограничники задержали на ПП "Каланчак" украинца с георгиевской лентой, который разыскивался за избиение и выезжал в РФ по Крымскому мосту - Цензор.НЕТ 9335
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спецслужбы любят такие проверки устраивать... часто так тестируются новые возможные коридоры проникновения в страну, бдительность пограничников и т.д....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники задержали на ПП "Каланчак" украинца с георгиевской лентой, который разыскивался за избиение и выезжал в РФ по Крымскому мосту
 
 
 
 
 
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