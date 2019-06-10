 Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня. ВИДЕО

"Завтра в 10.00 иду в Конституционный суд Украины", - написал Зеленский на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Вы знаете, меня пригласили на это заседание", - отметил Президент в видеообращении.Он указал, что это впервые за 28 лет, когда президент придет на заседание КС.
Как сообщается на сайте КС, для участия в судебном заседании приглашены представители 62 народных депутатов Украины, которые обратились в Суд с конституционным представлением, Президент Украины и представитель Верховной Рады Украины.
Спасибо, было смешно, пане Президент...
после заявления зеленского
А у вас есть хозяин?)
зеле пора привыкать к роли подсудимого )))
наберется опыта
интересно будет глянуть
я на радостях, раскупорю 20 летний Макаллан..
чувствуется, отсутствие у тебя культуры употребления хорошего алкоголя.. Село и люди!
новый проект - Конституционный суд в смартфоне)))
- Видите какая беда у нас случилась? Разве вы не поможете?
Они ещё и размножаются!!
Вот почему сразу узнаешь Зе-фанатов...?
По примитивным постам..
Пару мужиков..., с кольями....
Сообщение от 10.03.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
"....Это уже не слухи и не сплетни, это не сообщения в Фейсбуке и не кружочки на бумаге - это юридическое начало уголовного процесса с абсолютно предсказуемым течением событий - всех виновных найдут, посадят или справки об их смерти приобщат к делу ..."