 Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня. ВИДЕО

"Завтра в 10.00 иду в Конституционный суд Украины", - написал Зеленский на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Вы знаете, меня пригласили на это заседание", - отметил Президент в видеообращении.

Он указал, что это впервые за 28 лет, когда президент придет на заседание КС.

Как сообщается на сайте КС, для участия в судебном заседании приглашены представители 62 народных депутатов Украины, которые обратились в Суд с конституционным представлением, Президент Украины и представитель Верховной Рады Украины.