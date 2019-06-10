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 Политика Украины
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 Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, прибудет на заседание Конституционного суда Украины, который будет рассматривать конституционность его указа о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную Раду.

"Завтра в 10.00 иду в Конституционный суд Украины", - написал Зеленский на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Вы знаете, меня пригласили на это заседание", - отметил Президент в видеообращении.

Он указал, что это впервые за 28 лет, когда президент придет на заседание КС.

Как сообщается на сайте КС, для участия в судебном заседании приглашены представители 62 народных депутатов Украины, которые обратились в Суд с конституционным представлением, Президент Украины и представитель Верховной Рады Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3131563
 
 
 Топ комментарии
 
ахах, какую команду, кацапюра тебе дать. тебе токо в хлебало твое не мытое можно дать команду. Топазоподобное существо Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 1772
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еслибудет признананеконституонность - он уйдет как обещал?
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Вот так просто взял и назвал судей Конституционного Суда Украины "своими слугами", а себя назвал "хозяином". Впервые за 28 лет, хотя этот суд появился в 1992-м, а впервые сформирован был лишь в 1996-м.

Спасибо, было смешно, пане Президент...
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ты уже репарации приготовился платить народу Донбасса ?
после заявления зеленского
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а вообще Зеля начинай хлодить в райсуды областные Верховный давай учись вникай привыкай..скоро тебя посодют.... да и СИХО себе срахзу "хту" присмотри ремонтик там галюн с подогревом холодильник плазма...мебель кроватки белье консервация.. Зеленський прийде на засідання Конституційного суду 11 червня - Цензор.НЕТ 2739
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Если главный командир позовет в последний бой - дядя Вова, мы с тобой! Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 1864
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это хорошо,шо ты с ним...когда придет пора турма садиться-останешься с ним? Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 2931
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КС даже своего хозяина петра не приглашал Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 9369
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Хозяин есть только у животных.
А у вас есть хозяин?)
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ну а о чем еще стадным блеять?о вожаке,хозяине и овчарках
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З 18 судей тільки 2-х назначив Порошенко, там більшість назначена попередниками, електорат яких проголосував за Зе. Не несіть пургу. Це ваші єноти.
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Так это КС по указанию Порошенко Богдана отмазал или рейтинги подсказали КС правильные поступки?
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Серия из Слуги народа: Закон версус Рейтинг.
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вообще то в суд не приглашают, а вызывают..
зеле пора привыкать к роли подсудимого )))
наберется опыта
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И что там для него - решеточная или стеклянная комната ?
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а он скорпионы возьмет или узи - я таки на узи ставлю))))))))
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шо шо - а может его на нули - ну если оно такое)))))
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Просто раніше КС судив по указці гідранта, а тепер президент прийде по указці.
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еслибудет признананеконституонность - он уйдет как обещал?
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хотелось бы, но вот в чем дело,каждый судья КС понимает закон со своего опыта, образования и трактовки..Нет параметров на да или нет...
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Нет, конечно. Он конечно скажет, что это его подставили уверяя что всё усё будет "чики-пики".)
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Богдан скажет, что уЗеленские восприняли это как шутку...
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И они всё множатся... "Оживлённый разговор", "Тёплая встреча"...
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вот если бы, его макнули в гуано с связи с незаконностью его указа..
я на радостях, раскупорю 20 летний Макаллан..
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А если нет то бухнешь с горя) Все как в кацапии, у них бухать это национальная гордость, так же поводы ищут
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с Макаллоном не бухают!!!.. со 100 граммами такого вискаря можно просидеть весь вечер, наслаждаясь богатой палитрой вкусовых ощущений..
чувствуется, отсутствие у тебя культуры употребления хорошего алкоголя.. Село и люди!
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Ты читать умеешь или не в состоянии понять - что такое "20 летний Macallan"?
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Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня. ВИДЕО

новый проект - Конституционный суд в смартфоне)))
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это вообще законно? вообще-то это называется давление на суд
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Соя не тупи ..Його самого запросили . Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 6198
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а ему заплатять за исполнение и сколько он берет - может его заказать можно - я бы прикололся ))))))))
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Написано: пригласили 62 депутата, которые подали заявление, и президента. Надо полагать в качестве ответчика.
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посмотреть на коронный номер игры на пианино хотят??
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Это такой бизнес по-украински. Периодически, мы вполне себе демократичненько выбираем президентом ******, и, широко разведя руки, спрашиваем у оторопевшего Запада:
- Видите какая беда у нас случилась? Разве вы не поможете?
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В том и дело, что не дали ни одному президенту ни в Европу, ни в таёжный союз завести...
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Торчок, ты до каких пор будешь строчить селфи-видео? Шо-то ходит-бродит, дергается, все лицом ходуном ходит, гримасы, сплошная клоунада. Веди давай себя уже как полагается Президенту.
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З шаурмою і м"якими рожевим кріслами прийде?)))
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Они ещё и размножаются!!Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 6929
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Я бы на месте Зеленского взял с собой пару хороших мужиков с кольями. Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 2611
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Парамон Киевский - Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 9857

Вот почему сразу узнаешь Зе-фанатов...?
По примитивным постам..

Пару мужиков..., с кольями....


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і ще з банкової-то всі проблеми рішаться одним скопом
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з якого це переляку? Чи перевірити, як відробляють запроданці-судді сплачені Бєнєю хабарі за потрібне для них рішення??? Не пам'ятаю, щоб Порох по судах вештався...
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Сам придёшь, без Бени? И без косорылого? Что же ты там, болезный, нести будешь? Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 485
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Вовчик, куда ты спешишь, это не тебя судят, пока не тебя, а то, как ты подтерся Конституцией Украины. Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 5521
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Шось він такий "смиканий"...чи зайвого нюхнув?
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Будет на велосипеде ездить по залу суда Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 800
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А як ви думаєте щось сталося між 2014 і 2019 роками? Ви йолоп?
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это хорошо . или плохо ? я уже запутался Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 2888 в одном уверен . раз он куда то может прийти значит он еще ходячий Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 2594
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ну так и клоун президентом у нас впервые Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня - Цензор.НЕТ 558
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Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
Сообщение от 10.03.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
"....Это уже не слухи и не сплетни, это не сообщения в Фейсбуке и не кружочки на бумаге - это юридическое начало уголовного процесса с абсолютно предсказуемым течением событий - всех виновных найдут, посадят или справки об их смерти приобщат к делу ..."
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И что этот украинофоб -...резидент там им расскажет? То что за него проголосовало 70% и это даёт ему право нарушать святое Законы Конституции ? Или обратно скажет то что он говорил раньше что Украина это проститутка. То тогда по его логике у такой державы напоминающей ему морально павшую грязную женщину у ней такое не имеющие для него значение правосудие в том числе и КС.... Чем то он напоминает сбежавшего продажного кремлёвского холуя Иуду - ЗЭКА - Видно что он так и закончит позорно как и ЗЭК.
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Надеюсь выборы будут в июле, не хочется на эти рожи в Раде и правительстве до ноября смотреть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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