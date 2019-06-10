 В Молдове прошли заседания двух правительств - проевропейского и пророссийского

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Кабинет Филипа, который руководил Молдовой в последние месяцы, признает легитимным Конституционный суд, а правительство Санду - парламент и президент страны Игорь Додон.

Кабинет Санду был сформирован из представителей Социалистической партии, считается пророссийской силой, и из проевропейского блока Acum ( "Сейчас"). Политические оппоненты объединились, чтобы отстранить от власти Демократическую партию, связанную с бизнесменом Владимиром Плахотнюком.

Конституционный суд, однако, признал формирования кабинета незаконным и временно отстранил президента Додона от власти, передав его полномочия Филипу. Тот объявил о роспуске парламента.

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Органы исполнительной власти пока подчиняются правительству Филипа. Министров нового кабинета не пустили в здание правительства, и они провели свое заседание в здании парламента.

Иностранные государства и международные организации заявляют о недопустимости эскалации и необходимости диалога. На Западе больше склоняются к признанию легитимности решений парламента. Такую позицию высказали представители ЕС и Совета Европы. В то же время МИД России в понедельник в заявлении приветствовало создание нового правительства в Молдове.

Министерство иностранных дел Украины призвало политические силы соседней Молдовы действовать в рамках правового поля.

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