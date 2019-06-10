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 В Молдове прошли заседания двух правительств - проевропейского и пророссийского

На фоне политического кризиса в Кишиневе состоялись заседания двух кабинетов министров: проевропейского во главе с Павлом Филипом и пророссийского во главе с Майей Санду. Оба правительства не признают легитимность друг друга.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Кабинет Филипа, который руководил Молдовой в последние месяцы, признает легитимным Конституционный суд, а правительство Санду - парламент и президент страны Игорь Додон.

Кабинет Санду был сформирован из представителей Социалистической партии, считается пророссийской силой, и из проевропейского блока Acum ( "Сейчас"). Политические оппоненты объединились, чтобы отстранить от власти Демократическую партию, связанную с бизнесменом Владимиром Плахотнюком.

Конституционный суд, однако, признал формирования кабинета незаконным и временно отстранил президента Додона от власти, передав его полномочия Филипу. Тот объявил о роспуске парламента.

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Органы исполнительной власти пока подчиняются правительству Филипа. Министров нового кабинета не пустили в здание правительства, и они провели свое заседание в здании парламента.

Иностранные государства и международные организации заявляют о недопустимости эскалации и необходимости диалога. На Западе больше склоняются к признанию легитимности решений парламента. Такую позицию высказали представители ЕС и Совета Европы. В то же время МИД России в понедельник в заявлении приветствовало создание нового правительства в Молдове.

Министерство иностранных дел Украины призвало политические силы соседней Молдовы действовать в рамках правового поля.

Также на Цензор.НЕТ: Украина усилила контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных россиян, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3131562
 
 
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Потрібно готувати війська ЗСУ, для зачистки Придністров'я від російських терористів!
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Ти ще в Сирії не всі російські літаки не позбивав.
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100% Кацапы туда полезут, через приднестровье или тем же десантом через аэропорт, нужно готовится.
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то о чём мечтает ***** - дели и властвуй. его план. и не только в молдове.
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створення хаосу. Як в Молдові, так і в Україні, з метою розвалу держав. Успішно реалізується.
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О-о-о, у них ещё круче, чем у нас . У нас практически ни одного, а у них целых два! Везунчики же эти молдаване...
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Вот наглядный результат того, что парашный гнойник в лице "ПМРы" не вырезан за 28 лет и даёт метастазы уже в самой Молдове. То же самое будет и в Украине, если гнойник в виде Лугандона не будет выжжен калёным железом. В Молдове прошли заседания двух правительств - проевропейского и пророссийского - Цензор.НЕТ 6862
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Маємо новий фурункул під боком, гарячим головам питання, в якому правовому полі ЗСУ мають зайти в Молдову?
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В параше бы нашли повод. "Для защиты украиноязычного населения". Украине для этого никуда входить не надо, но блокировать гнойник надо намертво. Как и лугандон с крымняшем.
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Майя Санду всегда была проевропейской и антироссийской. Кто пишет такие новости?
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совершенно врено, это наши порохоботы веселяться.
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Пора заканчивать эти ярлыки, в Молдове все молдавское, а не пророссийское или про европейское. Убрали коррупционера косившего под ЕС, как у нас Петю. Сами разберуться. На грузин тоже орали, что выбрали пророссийского президента.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Молдове прошли заседания двух правительств - проевропейского и пророссийского
 
 
 
 
 
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