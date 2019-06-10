 Нас удивляет, что Луценко никак не отреагировал на визиты Бойко и Медведчука в Россию, - Мендель

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нас удивляет, что Генпрокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинские гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессор, встречались там с представителями страны-агрессора, наибольшей государственной компании (Газпром. – Ред.), и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу", - сказала Мендель.

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Напомним, 7 июня Бойко и Медведчук полетели на форум Путина "поговорить" о скидках на российский газ.

Напомним, 22 марта 2019 года один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчукпровели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили вопросы газа.

В Государственной пограничной службе тогда пояснили, что Бойко и Медведчук могли законно пересечь госграницу Украины, если их документы действительны и в отношении их нет ограничений на выезд со стороны других правоохранительных органов.

СБУ пообещала дать правовую оценку и визиту, и заявлениям Бойко и Медведчука.

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что в связи с визитом Бойко и Медведчука будет зарегистрировано производство.

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