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 Политика Украины
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Все про:Бойко (819) Луценко (7520) Медведчук (861) Мендель (7)

 Нас удивляет, что Луценко никак не отреагировал на визиты Бойко и Медведчука в Россию, - Мендель

В Администрации президента Украины рекомендуют Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко обратить внимание на визиты основателя "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в Россию.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нас удивляет, что Генпрокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинские гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессор, встречались там с представителями страны-агрессора, наибольшей государственной компании (Газпром. – Ред.), и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу", - сказала Мендель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойко и Медведчук полетели на форум Путина "поговорить" о скидках на российский газ

Напомним, 7 июня Бойко и Медведчук полетели на форум Путина "поговорить" о скидках на российский газ.

Напомним, 22 марта 2019 года один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчукпровели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили вопросы газа.

В Государственной пограничной службе тогда пояснили, что Бойко и Медведчук могли законно пересечь госграницу Украины, если их документы действительны и в отношении их нет ограничений на выезд со стороны других правоохранительных органов.

СБУ пообещала дать правовую оценку и визиту, и заявлениям Бойко и Медведчука.

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что в связи с визитом Бойко и Медведчука будет зарегистрировано производство.

Также на Цензор.НЕТ: Выстраивается база для новой путинской агрессии, - Бутусов о встрече Бойко - Медведев

Источник: https://censor.net.ua/n3131561
 
 
 Топ комментарии
 
У Луцика один бос-шоколадній барига. Той "відмашки" не давав.А без "наказу" кума він не уміє працювати.
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Я не могу понять, почему это не удивляет порохоботов? Ну кто-нибудь - объясните. Нас удивляет, что Луценко никак не отреагировал на визиты Бойко и Медведчука в Россию, - Мендель - Цензор.НЕТ 1395
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Луценко пора на нары. Задержался на свободе паря.
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хм??о ЗЕ(била)так же ничего не слысшно на сей счёт??так что можно сказать что счёт,1:1 в пользу обоих!!(в смысле не перевесит один другого) Нас удивляет, что Луценко никак не отреагировал на визиты Бойко и Медведчука в Россию, - Мендель - Цензор.НЕТ 999 Нас удивляет, что Луценко никак не отреагировал на визиты Бойко и Медведчука в Россию, - Мендель - Цензор.НЕТ 413
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На жаль - певно і ЗЄ і ЮГГ одного, не нашого поля ягоди.
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а вы как отреагировали - или зеля таки не командует СБУ и поганцами? - забыли шо зеля уже в АП - вот зебилкины смешные - когда Зеля посадить медвечука и бойко - обещал - а может и пороха заодно - он ведь и его обещал - пускать и мендель то же посадит,заодно - дура
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Чинганчгук-вождь Апачів. Ти перепив "огненной воды"?
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не пью я - мне моя любимейшая скво - запретила - и по другим скво ходить то же - ну разом - во как )))))))
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Луценко пора на нары. Задержался на свободе паря.
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Я не могу понять, почему это не удивляет порохоботов? Ну кто-нибудь - объясните. Нас удивляет, что Луценко никак не отреагировал на визиты Бойко и Медведчука в Россию, - Мендель - Цензор.НЕТ 1395
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А для порохоботов главные враги Юля и Зеленский,их наняли ,и они слились в экстазе с рашенскими,раша обиделась,что не выбрали Порошенко,а они так надеялись на торгового партнера,они так надеялись,что украинцев добьют тарифами и безденежьем,а тут такой облом, дан приказ топить всеми силами Тимошенко и Зеленского,вот они и стараются и днем и ночью,без перерыва на обед и куда только не лепят этого Зеленского ,да и Юлю тоже и по поводу и без повода,иногда такое впечатление ,что у них взрыв мозга ,когда видят их фамилии,ни ляшко,ни опоблок их совсем не возбуждают.
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Чому він має реагувати на візити швоїх хлопців? А от КУчма напевно порушив якісь статті законів та рішення РНБО. І Зєля для нього не свій, він посягає на святиню - крісло Генпрокугога під дупітою Юри.
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У Луцика один бос-шоколадній барига. Той "відмашки" не давав.А без "наказу" кума він не уміє працювати.
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і тобі, зебілу: краще би промовчав, показався би розумним.
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Есть подозрение, что в они в ближайшие пять лет будут у Порошенко спрашивать, чего тот не реагирует. А реагировать должно СБУ, которое друг клоуна возглавляет. Чего он не реагирует?
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Расскажите кто нибудь этой курице, что поездка за границу (хоть и в лаптестан) это не преступление за которое прокуратура должна дело возбуждать.
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Эта Мандель мне очень напоминает по своей риторике нашу Лалалу. Так же исподтишка проросейски потявкивает, разделяет народ и жаждит холивара. Карач, противная девчонка.
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формально там не к чему придраться... закон не нарушали - поэтому генпрокурор не у дел. а вот политическое руководство, тем более по теме международной, в лице зеленки почему то молчит...
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то ж свої торгівельні партнери петра.
, як і кернес з трухановим.
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Ну генпрокурору можно и не реагировать.....А вот почему молчит Президент??
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эта зекоманда, то ли идиоты, то ли шулера, но в идиотизм я не верю
сплошное передергивание правовых норм..
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Якщо вона дура, то нехай би спочатку запитала в свого шефа про суть проблеми.
Бо по суті "візиту" - приватний літак мертвечука літав в Вітебськ (? - забув, уточнити би, але 100% в Білорусь), туди і назад. А те, що появилися фотки і відики з Міллєром - то це вони "чисто случайно" пересіклись.

Ще раз: коли нема неспростовних фактів злочинів, чи адмінпорушень - краще мовчати, за розумного зійдеш.
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А меня больше удивило то, что фигляр без диплома клоуна, по глупости 72% севший в кресло первого лица моей страны, не отреагировал на решение гамбургского трибунала принятое в отношении наших пленных моряков и захваченных катеров. Чем был занят? наверное тренировал свою ряху перед зеркалом и нюхал шаурму посматривая в смартфон.
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