 Филарет собирает форум "За Киевский патриархат!"

Проведение мероприятия анонсировано на сайте УПЦ КП, информирует Цензор.НЕТ.

"По инициативе широких слоев общественности 11 июня 2019 в г. Киеве состоится Форум украинской интеллигенции "За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат". В мероприятии примут участие известные политические и общественные деятели, знаменитые ученые, художники и писатели, журналисты и представители казачества и ветераны АТО", - сказано в сообщении.

В пресс-службе УПЦ КП "Укринформу" сообщили, что в форуме будет участвовать и сам Филарет. "Да, Филарет примет участие в Форуме", - сказал представитель пресс-службы.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

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9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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