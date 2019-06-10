 Филарет собирает форум "За Киевский патриархат!"

Проведение мероприятия анонсировано на сайте УПЦ КП, информирует Цензор.НЕТ.
"По инициативе широких слоев общественности 11 июня 2019 в г. Киеве состоится Форум украинской интеллигенции "За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат". В мероприятии примут участие известные политические и общественные деятели, знаменитые ученые, художники и писатели, журналисты и представители казачества и ветераны АТО", - сказано в сообщении.
В пресс-службе УПЦ КП "Укринформу" сообщили, что в форуме будет участвовать и сам Филарет. "Да, Филарет примет участие в Форуме", - сказал представитель пресс-службы.
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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
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9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
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ему плевать на Украину.. главное власть и статус Патриарха
Кто блин сценарист на ещё один костёр?
Довольствуйся тем что имеешь!
лишь бы не МПЦ
пускай проводят, главное что не за бюджетные деньги
Форум оорганизовать, пригласить местную интеллигенцию: бабу Нину (она хоч трохи и ку-ку - но раньше учительницей работала), и соседа снизу (он пьющий строитель, но по образованию фельдшер).
От токо представителей казачества у меня шо-то нет поблизости.
Давай, жми.....
Сейчас самое время....- что бы уже все наверняка посыпалось..
А развели его мацковиты как слепого котенка.
После перехода МП в ПЦУ их станет большинство. Фактически, через пару лет, захватят власть и над Константинопольским патриархатом.
Если наших будет больше чем масковских - пути господни не исповедимы....