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 Филарет собирает форум "За Киевский патриархат!"

Почетный патриарх Православной церкви Украины, бывший глава УПЦ КП Филарет собирается провести завтра в Киеве форум украинской интеллигенции "За Киевский патриархат!".

Проведение мероприятия анонсировано на сайте УПЦ КП, информирует Цензор.НЕТ.

"По инициативе широких слоев общественности 11 июня 2019 в г. Киеве состоится Форум украинской интеллигенции "За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат". В мероприятии примут участие известные политические и общественные деятели, знаменитые ученые, художники и писатели, журналисты и представители казачества и ветераны АТО", - сказано в сообщении.

В пресс-службе УПЦ КП "Укринформу" сообщили, что в форуме будет участвовать и сам Филарет. "Да, Филарет примет участие в Форуме", - сказал представитель пресс-службы.

Смотрите на Цензор.НЕТ: ПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП. ВИДЕО

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте также: Собор, на котором было подписано решение о самороспуске нашей церкви, не имеет юридической силы, - пресс-служба УПЦ КП

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Также на Цензор.НЕТ: Наш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками

Источник: https://censor.net.ua/n3131557
 
 
 Топ комментарии
 
этот дед, похоже, помрет раскольником..
ему плевать на Украину.. главное власть и статус Патриарха
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Дед узбагойся ты наконец тебе уже черти прогулы ставят а ты все землю мараешь
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Посадите его в палату, где сидит Папа римский, пусть успокоится.
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"На два попа - три патріархи" - нова приказка на старий лад.
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Той хто прийде на цей форум стане ворогом України і ворогом Православної церкви України! Не можна дати старому маразматику розвалити нову церкву, ця нова об'єднана церква для України набагато важливіша за понти Філарета!
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Ой лі. Потрібно признатися чесно, що Петра піджимав час і він продешивив, не добився для нашої святої церкви від Стамбулу патріархату.
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А для чого нам потрібен Патріархат? Щоб потішити Філарета? Патріарх може бути тільки один, який сидить на престолі святого Петра і навіть Константинопольський Патріарх це вже зайва ланка. А плодити Патріархів в кожній країні, це карго-культ дикунів, які не розуміють сенсу християнства! Ми можемо говорити про свого українського Патріарха тільки коли об'єнається ПЦУ з УГКЦ, не раніше!
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Какая разница кроме диаметра тиары?
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этот дед, похоже, помрет раскольником..
ему плевать на Украину.. главное власть и статус Патриарха
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Смерть посрать отпустила, а все туда же -к кормушке хочется.
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Да что они делают...
Кто блин сценарист на ещё один костёр?
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Дед узбагойся ты наконец тебе уже черти прогулы ставят а ты все землю мараешь
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Посадите его в палату, где сидит Папа римский, пусть успокоится.
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может уже пора подумать о встрече с Всевышним...
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От жеж старое чучело. Ему на паперти к Богу скоро, а оно воду каломутит. Прожил уже свое - иди отдыхай
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Не желай большего чем имеешь, дедуля, ибо останешься ни с чем, как та старуха из "золотой рыбки"!
Довольствуйся тем что имеешь!
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УПЦ против ПЦУ
лишь бы не МПЦ
пускай проводят, главное что не за бюджетные деньги
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Брал бы лучше пример с Любомира (Гузара)
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Прочитал Зе киевский патриархат, аки правда уже черти ЗЕленые мерещатся кругом.
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о чем печалится этот " слуга бога".... о процветании страны о благосостоянии паствы ...что находит простой обыватель и вообще Украина от того что его самолюбие и жажда власти любой ценой будет удовлетворенна... и интересно кем .... кому выгодно раскачивать ситуацию в стране тому глубоко плевать на него .... а он только дает повод ... он хоть и в рясе я бы его перекрестил но перстами
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Надо будет и себе открыть патриархат.
Форум оорганизовать, пригласить местную интеллигенцию: бабу Нину (она хоч трохи и ку-ку - но раньше учительницей работала), и соседа снизу (он пьющий строитель, но по образованию фельдшер).
От токо представителей казачества у меня шо-то нет поблизости.
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))) да надо тоже расширять свои полномочия... а то уже который год только министр обороны квартиры 130
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больше Ада "святой отец"....
Давай, жми.....
Сейчас самое время....- что бы уже все наверняка посыпалось..
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"Не хочу быть дворянкой столбовою, хочу быть владычицей морскою"...
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Порошенко хотел получить войну между ПЦУ КП и УПЦ, вот и получил.
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Филарет умный человек.
А развели его мацковиты как слепого котенка.
После перехода МП в ПЦУ их станет большинство. Фактически, через пару лет, захватят власть и над Константинопольским патриархатом.
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А мне нравится эта свежая мысль!
Если наших будет больше чем масковских - пути господни не исповедимы....
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Бляха ещё и попы между собой Теперь хрен прихожане пойдут толпами в Украинскую церковь Может у нас менталитет такой Может вообще любую власть нахрен Если мы только под внешним управлением жить можем Пусть тогда самоорганизация и махновщина будут в Украине как политический строй
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет собирает форум "За Киевский патриархат!"
 
 
 
 
 
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