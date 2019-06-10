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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1544) Луценко (7520) уголовное дело (2284) Минск (1246) Мендель (7)

 У Зеленского не понимают, чем руководствовался Луценко при открытии дел после заседания в Минске

В администрации президента заявили, что не понимают на каком основании генеральный прокурор Юрий Луценко зарегистрировал три уголовных производства после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Мы вообще не понимаем, какими основаниями руководствовался генпрокурор, когда открывал эти дела", - сказала Мендель.

Напомним, ГПУ возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО в Минске на заседании ТГК 5 июня.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131555
 
 
 Топ комментарии
 
Юрий Витальевич, Вы все правильно делаете. Дави зеленых !!! У Зеленского не понимают, чем руководствовался Луценко при открытии дел после заседания в Минске - Цензор.НЕТ 9129
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То, что вы "не понимаете" - это ваши проблемы, безграмотное дурачье.
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это как? Тем что назвал статьи нарушения переговорщиков от Зе?
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Картавий знову лоханувся "бляха муха"
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это как? Тем что назвал статьи нарушения переговорщиков от Зе?
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Луцик прагне спокутувати свої гріхи перед народом України?
В Югги проснулася совість?
Генпрокурвор розуміє, що й ЗЄ не вічний?
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Совесть обычно мучает не тех, кто виноват
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Й до чого ця кортінка від малоросів? Що не так зробив Луценко, чи ти згіден з заявами ригів в Мінську? ВСУ обстрілює школи й садочки??
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бляхи мухи крутятся, лавеха мутится. Хотя тут я согласен с генлокулолом, но это бесперспективное дело, как и все что открывал и вел Югик
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Як саме? Що вказав підкацапникам Лутковській та Кучмі, що вони зраджують державним інтересам?
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То, что вы "не понимаете" - это ваши проблемы, безграмотное дурачье.
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Зосенька, голубушка, а может быть ты объяснишь? У Зеленского не понимают, чем руководствовался Луценко при открытии дел после заседания в Минске - Цензор.НЕТ 634
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так ты этим шо хотел сказать - шо Беня ,который шеф зели - хороший или таки плохой? вот в чем вопрос))
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И к чему фото с банкета после инаугурации Порошенко?
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Юрий Витальевич, Вы все правильно делаете. Дави зеленых !!!
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ггг) зебилы продолжают стряхивать "божу росу"
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А їм яка різниця? Злочинного наказу ж не було )))
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"Не розуміння" - це нормальний стан ЗЕнаркалиги і Ко.
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Руководствовался необходимостью похмелиться.
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Возможно, обыкновенным популизмом.
Возможно, небывалой жаждой власти и задницей, приросшей к генпрокурорскому креслу.
Возможно, похмельем.
Попробуй его, Луценко, понять.
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Ты давай пой шо "снять блокаду" то инициатива Кучмы лично, а зелене сонечко нивчом невиновато.
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А он поддерживает. Киев наполнен ватой, вчера один с донецким акцентом пытался на Майдане втирать мне, что Левко Лукьяненко - гад, потому что был коммунистом. Чуть не ушатал гаденыша, еле сдержался.
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так вот ты тоже небось возмущен тем шо Кучма там говорил и предлагал или я ошибаюсь? вот и пускай расскажет кто ему такие директивы дал и в какие сроки он предлагал открыть торговлю с лугандоном и шо насчет не стрялать?
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так
згоден, нехай роскажить
а если Данилыч скажет шо это Пеця его попросил подосрать Зеленскому?)
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(((да ты шо - ты это не подрабатывал - копируя квартал?))))
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я женщин люблю вообще то - не знал - я понимаю лично - но не мне же предлагать - постеснался бы - как не стыдно)))))
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Нехай запитає тих хлопців, по котрим ще 9 днів не пройшло. Їхні батьки та рідні йому пояснять!
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Черт его знает, может быть уже пусть бы Пшонка прокурором остался? По крайней мере не конченный идиот.
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о как земаны заговорили, и так все убегшие вернулись....это ли не идиотизм.
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Да не голосовал я за Зе. Просто ваш ботовский бред тошно слушать.
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Ну в принципі, при бажанні і саму поїздку в мінськ, і переговори як такі під 109-111 кку можна було і 4 роки назад підтягнути... Що за переговори з терористами на протязі років?
Було б бажання бюджетні гроші просрати... А справи найдуться...
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Клован гребаный,скоро все поймешь.билет на ростов и на х...
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Якщо хтось не розуміє, то робиться у цю структуру офіційний запит. Це відомо?
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А все зомбированные кацапской пропагандой не понимаю, что они зомбированные.
Потому и не видят ничего необычного в своих заявлениях.
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У Зеленского не понимают, чем руководствовался Луценко при открытии дел после заседания в Минске - Цензор.НЕТ 689
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Вони зробили нас разом. Люди, де ваш мозок...
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Почему-то не удивляет, что Мендель этого не понимает, как и юрист Зе-беня.
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Зеля и Ко ещё не поняли, что президент страны это не президент частной личной компании. Он привык властвовать в своём мирке. И думал, что и страна это тоже ЕГО, но чуть поболе мирок.
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Много текста. Вполне достаточно "у Зеленского не понимают". Все, точка.
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Чем,чем ,да полнотой граненого стакана У Зеленського не розуміють, чим керувався Луценко під час відкриття справ після засідання в Мінську - Цензор.НЕТ 2763
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Та є така штука Конституція України там,кримінальний кодекс,закони усякі... Понаписували,зеленій команді розгорнутись не дають.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Зеленского не понимают, чем руководствовался Луценко при открытии дел после заседания в Минске
 
 
 
 
 
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