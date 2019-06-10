 У Зеленского не понимают, чем руководствовался Луценко при открытии дел после заседания в Минске

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
"Мы вообще не понимаем, какими основаниями руководствовался генпрокурор, когда открывал эти дела", - сказала Мендель.
Напомним, ГПУ возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО в Минске на заседании ТГК 5 июня.
В Югги проснулася совість?
Генпрокурвор розуміє, що й ЗЄ не вічний?
Возможно, небывалой жаждой власти и задницей, приросшей к генпрокурорскому креслу.
Возможно, похмельем.
Попробуй его, Луценко, понять.
згоден, нехай роскажить
а если Данилыч скажет шо это Пеця его попросил подосрать Зеленскому?)
Було б бажання бюджетні гроші просрати... А справи найдуться...
Потому и не видят ничего необычного в своих заявлениях.
4. Арахамия Давид Георгиевич предприниматель, волонтёр