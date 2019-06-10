 У Зеленского не понимают, чем руководствовался Луценко при открытии дел после заседания в Минске

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Мы вообще не понимаем, какими основаниями руководствовался генпрокурор, когда открывал эти дела", - сказала Мендель.

Напомним, ГПУ возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО в Минске на заседании ТГК 5 июня.

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