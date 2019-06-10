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 Политика Украины
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 Зеленский издал указ о конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от Украины, отменив похожий указ Порошенко

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины, а также создал комиссию по отбору кандидатов.

Об этом говорится в указе президента №356 от 10 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Зеленский признал утратившими силу указы Петра Порошенко №1043 от 1 ноября 2007 года "О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины" и №100 от 4 апреля 2019 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".

Зеленский также утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить тестирование участников конкурса, чтобы определить уровень владения ими официальными языками Совета Европы, а также по результатам конкурса - внести список кандидатов в СЕ.

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С 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины являлась Анна Юдковская (ее муж - нардеп Георгий Логвинский). Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года. В начале апреля Порошенко также объявлял конкурс на эту должность.

Источник: https://censor.net.ua/n3131552
 
   
 Топ комментарии
 
яке ж воно ущербне і мелочне
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Этот человек хоть что-то сделает, что не входит в список уже сделанного?
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Мальчик хочет поиграться в президента.
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Що йому кажуть оточуючі його політикани, те він і робить.
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Этот человек хоть что-то сделает, что не входит в список уже сделанного?
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Скасує безвіз, а потім видасть указа про його поновлення
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Слава богу, это не в его власти. Безвиз не указом президента вводился, а решением ЕС.
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Интересно, много ли у нас судей, владеющих свободно несколькими европейскими языками? Мне кажется, их нет.
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Достаточно знать один романо-германский язык, осталыне приложаться.
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это суд - надо понимать нюансы, тем более в условиях прецедентного права. зебенята сплошь ИксперДы
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судя по всему, ты сам себя не понимаешь, пишешь какуют то фигню.
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конечно, мнение ИксперДа Белвыключено неоспоримо
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для успешной карьеры, сейчас важно владеть диалектом Зеленского и разговаривать на Каломойском наречии..
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Надеюсь что в комиссию попадут только новые лица из запоребрика
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Портнов, Богдан ... Може ще когось підтягнуть з «репресованих» «патрітоів»
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"Зеленский признал утратившими силу указы Петра Порошенко №1043 от 1 ноября 2007 года"

Может Ющенко?
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Не помилилась. Но добавила от себя.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 1 листопада 2007 року № 1043 «Про Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України»;
Указ Президента України від 4 квітня 2019 року № 100 «Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України».
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А кто придумывает указы для зебила? Он же настолько не далекий, что даже шутки 95го квартала для него писал кто-то другой.
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Давно не секрет, что практически все сортирные шутки клована писала его жена, братья шефиры и тамбовский волк жидков... Как видим одни патриоты Украины собрались в ЗекоМандеЗеленский издал указ о конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от Украины, отменив похожий указ Порошенко - Цензор.НЕТ 2969
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"Кроме того, Зеленский признал утратившими силу указы Петра Порошенко №1043 от 1 ноября 2007 года."
Или год указан неправильно, или президент))
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Год правильно, а президент не упоминается
7. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 1 листопада 2007 року № 1043 «Про Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України»;
Указ Президента України від 4 квітня 2019 року № 100 «Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України».
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очередную мендель надо тестировать и выбрать. так и выбирал бы, недалекий. нафига закон было отменять, чтобы такой же утвердить? Имитация бурной деятельности в понедельник, а по пятницам обязательная шаурма
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Петя мог только ордена своим охранникам раздавать
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Ботва, успокойтесь, отменил старый указ и издал свой новый чтобы потом проигравшие на конкурсе не бегали по кабинетам и судам и не доказывали что конкурс был проведен незаконно и по неправомочному указу.
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файна новина
давно пора было разогнать крысинную кодлу логвинских - юдковских
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Просто интересно, к что в Петровом указе было не так? Или "назло кондуктору"?
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Клоун нихрена сам поидумать не может. Сюжет слуги Голобородько - спер из книжки начала 90-х, выступление в Брюсселе - спер у Пороха, теперь указы начал воровать. Пацан к успеху идет, скоро до шапок доберется.
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все гораздо хуже - спер проект "единая эстония 2010"...рекомендую
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СКЛАД
Комісії для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України
БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович - професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член- кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)
КОРОТКИЙ Тимур Робертович - професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук (за згодою)
КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна - академік-секретар відділення цивільно- правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)
МИКІЄВИЧ Михайло Миколайович - завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)
СИРОЇД Тетяна Леонідівна - професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор юридичних наук (за згодою).
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