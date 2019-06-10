 Зеленский издал указ о конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от Украины, отменив похожий указ Порошенко

Об этом говорится в указе президента №356 от 10 июня, сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме того, Зеленский признал утратившими силу указы Петра Порошенко №1043 от 1 ноября 2007 года "О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины" и №100 от 4 апреля 2019 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".
Зеленский также утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.
Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить тестирование участников конкурса, чтобы определить уровень владения ими официальными языками Совета Европы, а также по результатам конкурса - внести список кандидатов в СЕ.
С 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины являлась Анна Юдковская (ее муж - нардеп Георгий Логвинский). Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года. В начале апреля Порошенко также объявлял конкурс на эту должность.
Может Ющенко?
7. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 1 листопада 2007 року № 1043 «Про Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України»;
Указ Президента України від 4 квітня 2019 року № 100 «Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України».
Или год указан неправильно, или президент))
7. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 1 листопада 2007 року № 1043 «Про Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України»;
Указ Президента України від 4 квітня 2019 року № 100 «Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України».
Це - чмо.
давно пора было разогнать крысинную кодлу логвинских - юдковских
Комісії для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України
БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович - професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член- кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)
КОРОТКИЙ Тимур Робертович - професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук (за згодою)
КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна - академік-секретар відділення цивільно- правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)
МИКІЄВИЧ Михайло Миколайович - завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)
СИРОЇД Тетяна Леонідівна - професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор юридичних наук (за згодою).