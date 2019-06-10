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 Политика Украины
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Все про:ВР (23044) депутат (2659) ЧЕСНО (15)

 Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва. ИНФОГРАФИКА

ЧЕСНО оценило депутатов по шести критериям и составило списки наиболее и наименее добропорядочных народных избранников в Верховной Раде восьмого созыва.

Результаты исследования опубликованы на сайте ЧЕСНО, информирует Цензор.НЕТ.

Для анализа применялись 6 критериев. Пять из них - негативные: прогулы, кнопкодавство, поддержка антидемократических инициатив, "гречкосейство" и фигурирование в антикоррупционных расследованиях. Шестой - позитивный: поддержка политических реформ.

Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва 01

Наименее добропорядочными депутатами, по версии ЧЕСНО, оказались Максим Ефимов, Александр Третьяков, Олег Недава (БПП), Ярослав Москаленко, Анатолий Гиршфельд, Олесь Довгий (Воля народа), Антон Яценко, Антон Киссе, Владимир Зубик (Видродження) и Александр Нечаев (Оппозиционный блок).

Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва 02

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Наиболее добропорядочные нардепы - Сергей Соболев, Алена Шкрум, Алексей Рябчин (Батькивщина), Наталья Новак, Оксана Юринец (БПП), Лев Пидлесецкий, Александр Данченко, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Александр Опанасенко, Татьяна Острикова, Ирина Подоляк, Анна Романова, Роман Семенуха, Руслан Сидорович, Алексей Скрипник, Егор Соболев ("Самопомощь"), Остап Еднак, Наталья Веселова, Светлана Залищук, Павел Кишкар, Сергей Лещенко, Виктория Пташник, Оксана сыроедов и Виктор Чумак (внефракционные), - считают в движении.

Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3131551
 
 
 Топ комментарии
 
В Украине за последние годы произошла деградация политических элит. Отдельные реальные государственники разбросаны редкими вкраплениями во все партии - от БЮТ, до НФ и порошенковцев, от "Свободы" до Оппоблока. Но нет единой критической массы, которая могла бы изменить страну. 90% депутатов всех уровней - политический мусор, который подобно тромбам заблокировал кровеносную систему нашей страны и очередную порцию которых, как уже стало понятно, мы введем себе в вены 21 июня или чуть позже. Что не имеет большого значения. Я вообще с большим пессимизмом смотрю на будущее нашей страны. По крайней мере ближайшее.
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Был бы зеленский депутатом - занял бы первое место по чесности Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва - Цензор.НЕТ 8758
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В Украине за последние годы произошла деградация политических элит. Отдельные реальные государственники разбросаны редкими вкраплениями во все партии - от БЮТ, до НФ и порошенковцев, от "Свободы" до Оппоблока. Но нет единой критической массы, которая могла бы изменить страну. 90% депутатов всех уровней - политический мусор, который подобно тромбам заблокировал кровеносную систему нашей страны и очередную порцию которых, как уже стало понятно, мы введем себе в вены 21 июня или чуть позже. Что не имеет большого значения. Я вообще с большим пессимизмом смотрю на будущее нашей страны. По крайней мере ближайшее.
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К сожалению, единственное, что происходит у нас активно в стране - это сегрегация электората.
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Был бы зеленский депутатом - занял бы первое место по чесности
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забавно. непорядочные состоят в пэтиной будке и рыгоаналах, зато среди порядочных практически нет ни тех, ни других. показательно.
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А от цікаво, Лещенко із Заліщук куди віднести? Вони спочатку в БПП були, потім не в БПП...
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А на фиг вам порядочные
Вам главное шоб на заляву
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за Толика Гиршфельда обидно стало
когда он успел набарагозить? я его в ВР за 5 лет всего один раз видел, как и Лёху Порошенко Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва - Цензор.НЕТ 9230
псы. братья Добкины доставили, золотая середина получается
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а чего мне гореть))) я умиляюсь, и в душе приятно, что минимум половина тут таких как ты, пиз@унов. значит еще не все потеряно, у страны еще есть шанс.
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Леха Порошенко пропустил за 5 лет 700 голосований. Ярош 17000. правильно подружка?
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А почему ни СергеяСоболева, ни Алены Шкрум, ни Алексея Рябчина на цензоровской доске почета не оказалось?
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Самопомощь - самая маленькая партия с самым большим количеством вменяемых депутатов. Такое только с быдло-народом может быть чтобы единственная адекватная партия, не замешанная в говне не проходила на следующие выборы бо ее не крутят по сериалам и ТВ.
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а кто все эти люди?ну,которые добропорядочные Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва - Цензор.НЕТ 3101
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Все они одним миром мазаны. Все гребут под себя. Все, кроме одного, вернее одной. Есть там одна белая ворона. И всё.
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Где козак Гаврылюк????? Он же самый честный! И да, я не думал, что вот это вот чудо Олэсык Довгый всё еще политически живой и даже в ВР тусит. ну надо же!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвижение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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