 Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель

"Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 5 июня Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав ОГА.

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