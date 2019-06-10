EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  4648  67
Все про:Зеленский (1696) ОГА (1438) увольнение (1581) Мендель (7)

 Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных государственных администраций должны быть заменены.

"Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 5 июня Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин просит Зеленского уволить ряд председателей ОГА, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3131548
 
 
 Топ комментарии
 
Так он еще и считать умеет? Интересно до скольки Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель - Цензор.НЕТ 3356
 показать весь комментарий
 
А с другой стороны это хорошо наверное даже. Если все квартальные уйдут в политику. Не будет этого быдло-шоу на канале Г+Г
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так он еще и считать умеет? Интересно до скольки Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель - Цензор.НЕТ 3356
 показать весь комментарий
 
 
стало известно о готовящемся первом по-настоящему знаковом назначении - руководителем Одесской областной госадминистрации по решению президента Владимира Зеленского предложено стать Григорию Трипульскому, известному в Одессе «адвокату одноруких бандитов»
 показать весь комментарий
 
 
- Украине нужны новые лица!
Зеленский *открывает границу с лугандоном*
- Встречайте!
 показать весь комментарий
 
 
Это вааще-то стандартная практика. Оно и этого не знает?
 показать весь комментарий
 
 
конечно не знает! Порох вместе с телевизорами "электрон" украл инструкции по управлению государством. система дала сбой, зависла!
 показать весь комментарий
 
 
А это не важно. Он просто делает шоу увольнений и роспусков, народу это нравится и вместо реальной работы он будет делать это шоу, до самых выборов в Раду. И пох, что раздача портфелей это обычная практика новой власти (причем в любой стране) А уже после выборов хоть трава не расти....
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель

правильно,вот те кто с квартала по мажоритарке в раду не пройдут и будут назначены на должности глав ОГА)))
 показать весь комментарий
 
 
А с другой стороны это хорошо наверное даже. Если все квартальные уйдут в политику. Не будет этого быдло-шоу на канале Г+Г
 показать весь комментарий
 
 
да,но вы учитывайте ,что это шоу переместится под купол верховной рады
 показать весь комментарий
 
 
так,что лучше их пускай по г+г показывают
 показать весь комментарий
 
а нас кто-то спрашивает разве? Если нету выбора, то пожалуй, лучше уж так. 73% зебилов решило уже всё...
 показать весь комментарий
 
 
а,нужно,что бы мы спрашивали за их косяки
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нет! Где же тогда местная соевая элита будет харчеваться?
 показать весь комментарий
 
 
Не переживай за нас, за порохоботов. Пока существуют фабрики Рошен - мы голодными не будем и работодатель нас не обидет
 показать весь комментарий
 
 
Шо ещё изволит желать Узеленский? Пойдите с ним и его желаниям нахрен
 показать весь комментарий
 
 
Да вы то уже пошли нахрен, народ послал. Теперь самое время идти на *****.
 показать весь комментарий
 
Угу мы то пошли а за Пуйла можно не переживать оно скоро благодаря 73 процентам само прейдет . радуйтесь скоро можно будет жрать блины с лопаты и собирать халявный валежник ну всё то шо вы любите плюс бонус Боярка в любом лотке 🙋🙋🙋
 показать весь комментарий
 
 
Твоя истерика и зассанные штаны никому не интересны. Всё будет ОК, нацмародёров турнули, теперь бы честных ребят ещё и в силовые структуры - да всех этих порошенко-коломойских-ахметовых пинком в тюрьму... И всё бы быстро появилось: инвестиции, производства, современная армия, НАТО и ЕС...
 показать весь комментарий
 
😂😂😂ты мне ришило перечислить всю ДИЧЬ из достижений на расеи по каналу соловьиного помёта? Шлепай давай с такими как ты говорить в западло
 показать весь комментарий
 
[зажимая нос пальцами] я всё сказал. ))))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
в Сумах пэтрушкины кунаки 100% должны быть не только уволены, но и желательно посажены, с конфискацией в пользу государства всего "непосильно" нажитого за последние 5 лет. а лучше просто всего.
 показать весь комментарий
 
 
Та пажалуйста!... (это его право как главы исполнительной власти или он не в курсе?)
Вот только кого он на их места назначит - "новые" забытые лица, типа Кучмы?

 показать весь комментарий
 
 
ЗЕльман с Мендель, хотят сказать что Украиной должны править только люди из Бененого кибуца.
Все остальные - не кошерные Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель - Цензор.НЕТ 1075
 показать весь комментарий
 
 
кибуц у зели-это как каста неприкасаемых в Индии-звучит гордо!
 показать весь комментарий
 
 
Мне одному Мендель поклонскую напоминает?
 показать весь комментарий
 
 
Ростислав Шапошников
17 ч. ·

Зеленский представил кандидатов в депутаты от партии Слуга Народа. Я сразу же обнаружил в списках три аваковских пса. Самое интересное, что №4 в списках Слуги Народа идет человек, который советовал угрожовашему мне убийством бандиту, как меня депортировать из США в Украину где убить гораздо легче чем в США. Сделал ролик об этом, смотрите и получайте удовольствие от "слуг" ))) https://youtu.be/3Bc0iH9lL3g




YOUTUBE.COM
 показать весь комментарий
 
это так считает сама Мендельша или...
а то квакнула уже про то, что наши первыми по гражданским стреляют...
 показать весь комментарий
 
 
эта Мендель прямо с фильма Омен...
Жуть...
Вечно в черном..., злобное такое...
 показать весь комментарий
 
 
ВКЛ_это_мы_01 - нет, нет...

Это просто тупые Швондеры без всякой мистики....
Я вот про это...
Зеленський вважає, що мають бути звільнені голови всіх ОДА, - Мендель - Цензор.НЕТ 8602
 показать весь комментарий
 
А я про суровые лица и "в чёрном" "Слуг народа" и сторонников Саакашвили, которые я видел, когда его встречали...
 показать весь комментарий
 
Третина всіх майбутніх голів ОГА повинні бути *********** ЛГБТ, третина - неграми, ще третина - віл-інфікованими ромами. Так ми доведем усім світовій прогресивній спільноті, що гідні вступити до Євросоюзу.
 показать весь комментарий
 
Сначала назови замену, прежде чем устраивать развал страны.
 показать весь комментарий
 
 
Юлька ти краще розкажи як Україна бідних діточок, жінок і стариків в лугандонії "розстрілює". Після такого косяка твоє місце на вулиці з вовчим білетом.
 показать весь комментарий
 
 
может они сменят фамилии, пришьют ранее обрезанное и заживем как в Украине? Каломойченко, Зеленченко, Шефиренко, Разумченко, Менделенко...
 показать весь комментарий
 
 
жаль нет закона по которому президент за свои залеты отвечает своим иммуществом. сколько там Зеленский президентствует? 3 недели? результат - ноль. то ему Порошенко мешает своими действиями за последние 5 лет, то времени мало, то не так поняли. балабол чертов. скорее бы импичмент...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель

Возможно кого-то и надо но не всех же. Нужно по работе смотреть, а то как то не по государственному получается. Хотя кому то я о государстве ....
 показать весь комментарий
 
 
Є заяви - звільняйте! І призначайте своїх глав! Чого тягнете?
 показать весь комментарий
 
"Куда так проворно, жидовка младая?
Час утра, ты знаешь, далек...
Потише, распалась цепочка златая,
И скоро спадет башмачок."
Мендель не хочет взять фамилию теперь новую "узеленского". Теперь говорят "узеленского" чтобы избежать потом ответственности и вообще говорить "это я, а кто это сказал? А я не знаю...Может он?"
 показать весь комментарий
 
 
Правильно! Гнать шоколадных ставленников в шею.
 показать весь комментарий
 
 
И расстреляны вместе со всем кабмином,как крышеватели коррупции и потроховского воровства.
 показать весь комментарий
 
А я так не считаю, и мой сосед не считает и, как я подозреваю, главы ОГА и очень большое количество народа тоже так не считают....так что надо по этому вопросу проводить всенародный референдум. СлабО, зепрезик??? Зеленський вважає, що мають бути звільнені голови всіх ОДА, - Мендель - Цензор.НЕТ 8641
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это правильно. Давным -давно пора, всех этих слишком жирно живущих при Порошенко, убрать навечно.
 показать весь комментарий
 
Нет-нет-нет! ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЫХФЕРЕНДУМ!!! Зеленський вважає, що мають бути звільнені голови всіх ОДА, - Мендель - Цензор.НЕТ 3405
 показать весь комментарий
 
 
Зеленскому хоть сообщили, что он там считает?
 показать весь комментарий
 
 
Всех уволить - никого не назначить!
Ни мира, ни войны, а армию - распустить!
 показать весь комментарий
 
 
А також директори всіх державних підприємств.
Особливо - ДП "Укрспирт" та ПАТ "ДПЗКУ".
 показать весь комментарий
 
ну да...там ведь так мало шиферов и менделей...
 показать весь комментарий
 
 
ого)))
ветку заполонили ненавистники Украины!
на даный момент только два форумчанена выбились из этого списка...
Порохоботы, так почему вы так не любите президента нашей страны?
 показать весь комментарий
 
 
За то, что он любит Украину только как актрису немецких фильмов для взрослых.
 показать весь комментарий
 
Не катит!!!
Это говорил не то что президент, а даже не Зеленский!
это говорил персонаж!!!

Есть более убедительные аргументы?
 показать весь комментарий
 
Деньги за распространение этого говна персонаж получал?
 показать весь комментарий
 
Так Мендель працює на ставку речника в Зе і є помічницею пропагандистки Скабєєвої .При чому тут Україна і ненависть до неї.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель
 
 
 
 
 
 вверх