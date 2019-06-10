 Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель

"Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, 5 июня Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав ОГА.
Зеленский *открывает границу с лугандоном*
- Встречайте!
правильно,вот те кто с квартала по мажоритарке в раду не пройдут и будут назначены на должности глав ОГА)))
Вот только кого он на их места назначит - "новые" забытые лица, типа Кучмы?
Все остальные - не кошерные
17 ч. ·
Зеленский представил кандидатов в депутаты от партии Слуга Народа. Я сразу же обнаружил в списках три аваковских пса. Самое интересное, что №4 в списках Слуги Народа идет человек, который советовал угрожовашему мне убийством бандиту, как меня депортировать из США в Украину где убить гораздо легче чем в США. Сделал ролик об этом, смотрите и получайте удовольствие от "слуг" ))) https://youtu.be/3Bc0iH9lL3g
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а то квакнула уже про то, что наши первыми по гражданским стреляют...
Жуть...
Вечно в черном..., злобное такое...
Это просто тупые Швондеры без всякой мистики....
Я вот про это...
***********ЛГБТ, третина - неграми, ще третина - віл-інфікованими ромами. Так ми доведем усім світовій прогресивній спільноті, що гідні вступити до Євросоюзу.
Возможно кого-то и надо но не всех же. Нужно по работе смотреть, а то как то не по государственному получается. Хотя кому то я о государстве ....
Час утра, ты знаешь, далек...
Потише, распалась цепочка златая,
И скоро спадет башмачок."
Мендель не хочет взять фамилию теперь новую "узеленского". Теперь говорят "узеленского" чтобы избежать потом ответственности и вообще говорить "это я, а кто это сказал? А я не знаю...Может он?"
Ни мира, ни войны, а армию - распустить!
Особливо - ДП "Укрспирт" та ПАТ "ДПЗКУ".
ветку заполонили ненавистники Украины!
на даный момент только два форумчанена выбились из этого списка...
Порохоботы, так почему вы так не любите президента нашей страны?
Это говорил не то что президент, а даже не Зеленский!
это говорил персонаж!!!
Есть более убедительные аргументы?