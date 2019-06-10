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Все про:Facebook (276) цензура (1134) социальные сети (478) Бутусов Юрий (1738)

 Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих. СКРИНШОТ

Российский солдат Дмитрий Грицюк из Санкт-Петербурга летом 2014 года выложил в социальной сети Вконтакте фото и видео с убитыми украинскими военными. В частности, на видеозаписи он прогуливается возле тел убитых украинцев и комментирует происходящее.

1 августа 2014 года главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сделал пост в Facebook, за который его забанили на месяц в июне 2019-го.

Facebook забанил главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих 01

Главный редактор тогда сообщил на своей страничке в Facebook, что в офис позвонил один известный украинский бизнесмен и сообщил, что готов заплатить 200 тыс долларов США за голову печально известного военнослужащего ВС РФ Дмитрия Грицюка из Санкт-Петербурга, который фотографировался на фоне истерзанного тела украинского десантника.

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"Моя компания оказывает серьезную поддержку армии, милиции, Нацгвардии и СБУ. Но я хотел бы из своих личных средств назначить еще одну награду. То подразделение вооруженных сил, правоохранительных органов либо спецслужб Украины, которое возьмет живым или мертвым российского подонка Дмитрия Грицюка, получит премию в размере 200 тысяч долларов. Средства будут переданы на счет независимого фонда в банке", - сообщил летом 2014-го Бутусову бизнесмен.

В письме бизнесмен пояснил, что объявил такую награду, так как "шокирован фото и видео, где российский военнослужащий из Санкт-Петербурга Дмитрий Грицюк глумится над телами украинских десантников".

Отметим, что последнее время участились блокировки украинских журналистов и блогеров, которые освещают события российской агресси на Донбассе и оккупацию Крыма. 2 месяца назад Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки. 

Напомним, Грицюк опубликовал фото и видео после боя в Шахтерске, в результате которого погибли бойцы ВСУ.

Facebook забанил главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих 02

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Facebook забанил главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих 03

Facebook забанил главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих 04

Facebook забанил главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих 05Facebook забанил главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих 06

Источник: https://censor.net.ua/n3131546
 
 
 Топ комментарии
 
Мене вчора теж забанили у ФБ. У групі "Патріоти України", якась кацапська свиня з місцем проживання у р.ф. унадилась постити антиукраїнські пости. Я під його постом замастирив картинку з написом: "Русский Ваня водки нет. Иди домой" . Дак мені ФБ. написав що я - порушив стандарти спільноти ФБ. Тобто коли серуть на Україну - це не суперечить стандартам ФБ. А те що я написав - суперечить.
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фейс в этом буке уже давно смахивает на кацапское рыло..
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І що там уповноважений по українському Фейсбуку скаже?
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Ви теж баните за правду))
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откуда ты можешь знать правду, если у тебя вместо головы ЖО...А?
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это чудо которое договорилось уже до того, что у него МИД был виноват в схемах отмыва бабла для ахмедки роттердам+
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зеля сказал повстанцев надо понять и простить
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Ложь.
Кстати, этот Грыцюк мокша или кто?
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Убийца-ублюдок ,а Цукерман на подтанцовке у ботоксной воблы
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Это только твоя никчёмная истерика.
Зелёный в порядке, правильный чувак. Не зря *********** усилили обстрелы - бояться больше стали, угрозу почуяли...
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Редакция (управление?) Фейсбук по Восточной Европе находится в Москве. Пока не будет отделения Фейсбук в Украине, так и будет - россияне зомбированные, а другие восточно-европейские страны ссориться с Россией не хотят. Увы.
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Брехня.
Цитата:
Компанія Facebook призначила Катерину Крук на посаду менеджера з публічних політичних питань по Україні. Про це 3 червня повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook, сама Крук про своє призначення без подробиць повідомила раніше.

«Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років», - вказав посадовець і додав, що в Міністерстві інформаційної політики вважають, що це найкращий вибір, який могли зробити у компанії.

За словами Золотухіна, Крук - відома експертка з питань інформаційного простору, спікерка усіх актуальних конференцій по дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.

«Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення брутальне та непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться. Зі свого боку бажаємо успіхів, сил і наснаги та обіцяємо підтримати в усіх справах, що будуть робитися в інтересах України. Особливо у важкі часи невизначеності для соціальних мереж», - написав заступник міністра інформації.
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Іди на *****.
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Правильно весь трафик Фейсбук с Украины идет через московский офис Фейсбука и как и многое другое
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фейс в этом буке уже давно смахивает на кацапское рыло..
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Мене вчора теж забанили у ФБ. У групі "Патріоти України", якась кацапська свиня з місцем проживання у р.ф. унадилась постити антиукраїнські пости. Я під його постом замастирив картинку з написом: "Русский Ваня водки нет. Иди домой" . Дак мені ФБ. написав що я - порушив стандарти спільноти ФБ. Тобто коли серуть на Україну - це не суперечить стандартам ФБ. А те що я написав - суперечить.
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Это давняя проблема,которую уже поднимали и не решили.
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А мене часто банять в ФБ за те, що я звертаюсь до кацапів - руска свиня, ніби я не правду кажу.
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Мене за це і на цензорі банять. Я через це досить часто з цього твінка коментую.
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Фейсбук - украиноненавистники! Твари.
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ПОРА В УКРАИНЕ СОЗДАВАТЬ БАТАЛЬОН МЕСТИ !!!
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Та да. Давно пора. Петя не захотел. Вове не разрешат, если бы даже захотел.
Остаются лишь националисты. Последние по немного мочат конечно ватнорылых - но не организованно, с малыми ресурсными возможностями...
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Опоздал, они уже созданы но только против народа;
1-й недобитый батальон "ОПОБЛОК" им .Бойко
2-й батальон Все пропало"БЮТ" им .Тимошенко
3-й свинарчуковский батальон им. Порошенко
4-й пожарный батальон Ля-Ля-Ля-шка
5-й стеностроительный и рюкзакопошивочный батальон командарма Бурбака
и примазавшиеся взвода и роты
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Мордокнига (фейсбук) уже давно превратилась в вонючее заангажированное сточное болото с принудительной регистрацией, отбеливанием российских оккупантов и сливанием информации о пользователях.

Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих - Цензор.НЕТ 2823
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Facebook заказывал статьи с критикой Apple и Google, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок.

"Facebook заказывал публикации о недостатках других гигантов IT-индустрии, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок - касающихся, например, кампании российских троллей и сотрудничества с Cambridge Analytica. Об этом говорится в расследовании The New York Times."
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... fuck you a book ... ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ ...ОНИ ВОНЯЮТ
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Рудий щур Цукерберг підспівує рашистам. Це вже давно відомо.
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(дивлюся на 6 фоту) чомусь таки ось сухобздii і вважають себе рэмбами, до того ж безсмертними, сподіваюся цю кацапську тварюку визначить доля у двохсоту бригАДу в найближчому майбутньому
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То, что Бутусова забанили - полная дикость и скотство со стороны Мордокниги. Но, справедливости ради, должен заметить что и Цензор банит налево и направо за совсем уж незначительные критические высказывания против этого ресурса.
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А коли модератори Бутусова банять людей нізащо це норма? Оце і є бумеранг.
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Хоспаде. ФСБук - говнище еще то. Кстате Цукер хоть и еврей,но очень любит поддержать всякие хамасы и прочая сепаратня.
С кукухой у него явно проблемы
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Явно и неприкрыто сукенберг проводит политическую цензуру "фейсбука" в направлении, выгодном спецслужбам рф. Делает он это с невнятными отговорками, но за руку этого путинского шпиона никто не хватал. Так что назвать его официально путинским шпионом не получится. Вот представьте, то у вас есть птичка в клетке и котяра. И вот как-то вы видите, что клетка сломана и в ней - окровавленные пёрышки. А котяра ходит, как ни в чём не бывало, но у него на морде - кровь и пёрышки. Вот если бы котяра мог говорить, то упреждая "репрессии" он бы стал орать: "Всё это - косвенные улики и следствие случайного стечения обстоятельств, Требую прекратить попрание прав несчастного меня". Конечно, сукенберг - не котяра и даже никакая другая бессловесная скотина. Говорить может. Всякое.
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Ну и я для себя давно той Цукербук забанил. И ничего, живу.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииFacebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих. СКРИНШОТ
 
 
 
 
 
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