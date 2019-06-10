 Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих. СКРИНШОТ

1 августа 2014 года главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сделал пост в Facebook, за который его забанили на месяц в июне 2019-го.
Главный редактор тогда сообщил на своей страничке в Facebook, что в офис позвонил один известный украинский бизнесмен и сообщил, что готов заплатить 200 тыс долларов США за голову печально известного военнослужащего ВС РФ Дмитрия Грицюка из Санкт-Петербурга, который фотографировался на фоне истерзанного тела украинского десантника.
"Моя компания оказывает серьезную поддержку армии, милиции, Нацгвардии и СБУ. Но я хотел бы из своих личных средств назначить еще одну награду. То подразделение вооруженных сил, правоохранительных органов либо спецслужб Украины, которое возьмет живым или мертвым российского подонка Дмитрия Грицюка, получит премию в размере 200 тысяч долларов. Средства будут переданы на счет независимого фонда в банке", - сообщил летом 2014-го Бутусову бизнесмен.
В письме бизнесмен пояснил, что объявил такую награду, так как "шокирован фото и видео, где российский военнослужащий из Санкт-Петербурга Дмитрий Грицюк глумится над телами украинских десантников".
Отметим, что последнее время участились блокировки украинских журналистов и блогеров, которые освещают события российской агресси на Донбассе и оккупацию Крыма. 2 месяца назад Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки.
Напомним, Грицюк опубликовал фото и видео после боя в Шахтерске, в результате которого погибли бойцы ВСУ.
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Ви теж баните за правду))
Кстати, этот Грыцюк мокша или кто?
Зелёный в порядке, правильный чувак. Не зря *********** усилили обстрелы - бояться больше стали, угрозу почуяли...
Цитата:
Компанія Facebook призначила Катерину Крук на посаду менеджера з публічних політичних питань по Україні. Про це 3 червня повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook, сама Крук про своє призначення без подробиць повідомила раніше.
«Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років», - вказав посадовець і додав, що в Міністерстві інформаційної політики вважають, що це найкращий вибір, який могли зробити у компанії.
За словами Золотухіна, Крук - відома експертка з питань інформаційного простору, спікерка усіх актуальних конференцій по дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.
«Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення брутальне та непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться. Зі свого боку бажаємо успіхів, сил і наснаги та обіцяємо підтримати в усіх справах, що будуть робитися в інтересах України. Особливо у важкі часи невизначеності для соціальних мереж», - написав заступник міністра інформації.
Остаются лишь националисты. Последние по немного мочат конечно ватнорылых - но не организованно, с малыми ресурсными возможностями...
1-й недобитый батальон "ОПОБЛОК" им .Бойко
2-й батальон Все пропало"БЮТ" им .Тимошенко
3-й свинарчуковский батальон им. Порошенко
4-й пожарный батальон Ля-Ля-Ля-шка
5-й стеностроительный и рюкзакопошивочный батальон командарма Бурбака
и примазавшиеся взвода и роты
"Facebook заказывал публикации о недостатках других гигантов IT-индустрии, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок - касающихся, например, кампании российских троллей и сотрудничества с Cambridge Analytica. Об этом говорится в расследовании The New York Times."
С кукухой у него явно проблемы