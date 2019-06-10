 Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих. СКРИНШОТ

1 августа 2014 года главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сделал пост в Facebook, за который его забанили на месяц в июне 2019-го.

Главный редактор тогда сообщил на своей страничке в Facebook, что в офис позвонил один известный украинский бизнесмен и сообщил, что готов заплатить 200 тыс долларов США за голову печально известного военнослужащего ВС РФ Дмитрия Грицюка из Санкт-Петербурга, который фотографировался на фоне истерзанного тела украинского десантника.

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"Моя компания оказывает серьезную поддержку армии, милиции, Нацгвардии и СБУ. Но я хотел бы из своих личных средств назначить еще одну награду. То подразделение вооруженных сил, правоохранительных органов либо спецслужб Украины, которое возьмет живым или мертвым российского подонка Дмитрия Грицюка, получит премию в размере 200 тысяч долларов. Средства будут переданы на счет независимого фонда в банке", - сообщил летом 2014-го Бутусову бизнесмен.

В письме бизнесмен пояснил, что объявил такую награду, так как "шокирован фото и видео, где российский военнослужащий из Санкт-Петербурга Дмитрий Грицюк глумится над телами украинских десантников".

Отметим, что последнее время участились блокировки украинских журналистов и блогеров, которые освещают события российской агресси на Донбассе и оккупацию Крыма. 2 месяца назад Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки.

Напомним, Грицюк опубликовал фото и видео после боя в Шахтерске, в результате которого погибли бойцы ВСУ.

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