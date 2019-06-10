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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1544) Зеленский (1696) Мендель (7)

 Администрация президента рассматривает вариант переезда в Украинский дом

Администрация президента подтвердила, что рассматривает возможность переезда в Украинский дом.

Об этом рассказала LB.ua пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сначала Мендель сказала, что АП хотят перенести подальше от центра и что "Украинский дом" под заданные критерии не подходит, но позже подтвердила, что такой вариант действительно рассматривается.

В архитектурном бюро 33BY сказали, что они "предоставляют консультации" и "комментировать пока нечего".

Ранее журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа написала в Facebook, что АП рассматривает вариант переезда в Украинский дом.

О таком варианте стало известно, когда в Украинский дом пришли пришли представители архитектурного бюро 33BY и начали что-то фотографировали из окна. Липа написала, что под АП могут забрать этажи Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты".

Как известно, еще одно возможное место для переезда АП - конгрессно-выставочный центр Парковый, известный как "вертолетная площадка Януковича".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шефир о посещении Пинчуком АП: Хотели уговорить Леонида Даниловича участвовать в Минском процессе, и он нам помог в этом

Источник: https://censor.net.ua/n3131544
 
 
 Топ комментарии
 
пусть бы в Кривой рог переехал....нечего клоуну столицу пачкать
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пусть бы в Кривой рог переехал....нечего клоуну столицу пачкать
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Номер 38 в списке "Слуги Народа" - тамада Игорь Кривошеев из Ужгорода. Реально тамада, ведёт свадьбы, вот его портфолио.
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Спикером будет, профессиональным
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вертолетная площадка с блекджеком и шаурмячечной
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Вертолётная площадка именно то, что нада. Чтоб при шухере можно было оперативно свалить.
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Администрация президента рассматривает вариант переезда в Украинский дом

то ,вже ліпше прямо в палац "Україна")
там,і сцена із гримерками є)))
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1 Июня "Зеленський збільшив штат Адміністрації Президента"

Просто в старом домике, "новые лица" НЕ ПОМЕЩАЮТСЯ.

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Поріділо козацтво від втоми і ран, Гей - з чобіт позбивайте пилюку І встає з небуття кошовий отаман Із кресала запалює люльку, А за ним піднімаються воїни скрізь, Бо завчили козацьку науку - Ой напаснику лютий ти не лізь, ти не лізь Під козацьку розмашисту руку. Приспів: Ой з нашого роду не качайте воду, Ой з нашого духу не ліпіть макуху, Ой з нашої слави не робіть забави, Не робіть забави світові на сміх; Бо козацька вдача як вогонь гаряча, Бо козацька сила не одних косила - Шабелька завзята вдарить як розплата, Кривдників поганих покарає всіх
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Этот поц ещё не оставил свою дурную затею?
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Узкие профессионалы двинут Украину, один будет подсказывать Зе таблицу умножения, другой - таблицу сложения, третий - таблицу вычитания, четвёртый - таблицу деления, пятый будет знать рациональные числа, шестой - иррациональные... Узкого специалиста, который знает комплексные числа в Слуги народа ещё не пришел...
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А харьковский гепа подскажет, как умножать на ноль.
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Грьобане бидло не займається державою, воно розважається пошуком місця для своєї жопи.
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Писдець Владимирской горке и парку ...
Заодно нужно будет закрыть ещё и Михайловский собор .

А почему не Филармония ?!

А ведь хотели за город переехать ?!
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некуда деньги девать дебилы , детям помогите ,сколько больных детей в стране
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Нічого дивного. Справа в тім що на Банковій поблизу теперішньої АП - нема жодного кіоску з продажу ШАУРМИ (!!!). А на Хрещатику - є. А нашому гідранту без шаурми ніяк....

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Дядечку, Ві киянин?
Шуарма продається найближче це "Труба".
А від Банкової до Труби ближче, ніж від "музею Левіна" ...
Там сама найближча точка громадського харчування це "Два Гуся" та й той на перехрестi Хрещатика та Інститутської ... Від Банкової все одно ближче. Усе інше по дорозі (вд Euro Square до Труби) це дорогі ресторації ...
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Та не тільки, там Мафія зразу біля УНІАНу... І в Мафії теж шаурму подають)))
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РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ НА УРОВНЕ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ !?) ИМЕННО С ЭТОГО ЗДАНИЯ УБИЛИ ПЕРВЫХ МАЙДАНОВЦЕВ !!!
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Где то во Львовской области есть здание Белого дома( как в Америке),может туда перенести ? Адміністрація президента розглядає варіант переїзду в Український дім - Цензор.НЕТ 4196
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Когда в публичном доме дела идут плохо, надо шлюх менять, а не кровати переставлять.
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Как по мне то не плохо бы было. Легче будет ЗЕбильное стадо узурпаторов выковыривать...
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Предлагаю Донецк.Ну или Луганск.Пускай Мандель оттуда вещает.
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Славно наблюдать как соевые беснуются даже от таких, чисто организационных предложений команды Зеленского.
А перенести администрацию лучше всего на вертолетную площадку, исторические здания пусть остаются за старыми собственниками.
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та давай сразу на Олимпийский - там привычнее как-то, и опен плейс сплошной. стол *********** можно в центральном кругу поставить.
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В октябрьский дворец
Давайте уже и советские флаги над ним поднимите
Нашли одни опен спейс, лол
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На ВДНХ!
И там же построить шыкарную реЗеденцию, и никому никуда ездить не надо!
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Клоун, вместо того, чтобы тратить миллионы наших налогов на переезд, просто переименуй Банковую на Приватбанковую и узбагойся
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туда удобней на велосипеде...и пробок не будет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдминистрация президента рассматривает вариант переезда в Украинский дом
 
 
 
 
 
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