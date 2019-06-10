 Россия в Гааге сравнила провозглашение суверенитета Украины с "референдумом" в Крыму. Мы намерены как всегда громко разгромить РФ, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отмечает, что делегация Российской Федерации на слушания Постоянного третейского суда в Гааге неуместно сравнивает провозглашение суверенитета Украины в 1990 году с проведением псевдореферендума в оккупированном Крыму с участием российских оккупационных войск в 2014 году. Об этом Зеркаль сказала журналистам в Гааге в рамках слушаний в Третейском суде по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Дипломат рассказала о замечания российской стороны по поводу украинского иска, высказанные сегодня на первом дне слушаний на заседании суда, которое преимущественно проходило в закрытом режиме.
Заместитель министра отметила, что российская сторона сегодня на слушаниях выразила позицию, что иск Украины не касается моря, а статуса Крымского полуострова. При этом, по её словам, российская позиция не соответствует действительности, поскольку Украина не ставит вопрос о принадлежности полуострова, поскольку Крым является частью Украины.
"Поэтому мы не ставим этот вопрос перед Трибуналом, так же мы не ставим перед Трибуналом (вопрос) относительно того, какой статус имеет Азовское море или Керченский пролив", - подчеркнула она.
"Россия уже представила свои замечания относительно того, что она считает, что Крым изменил принадлежность в 2014 году, после того, как был проведен референдум, который, как они считают, является достаточным основанием для обретения "независимости" Крыма от Украины, и после того как Крым они "приняли "в свой состав", - заявила Зеркаль.
Также с точки зрения РФ "вся активность в Черном и Азовском морях является военной активностью", и поэтому, российская сторона настаивает, что такая деятельность не подпадает под действие морской конвенции.
"Завтра мы будем представлять свои контраргументы. Они у нас уже готовы", - сказала Зеркаль.
"Мы намерены как всегда громко разгромить Россию, особенно, что касается того, что Россия сегодня поставила вопрос провозглашения Украиной государственного суверенитета и сравнила наш государственный суверенитет с суверенитетом Крыма и "референдумом", который состоялся в Крыму в 2014 году. Такие сравнения на наш взгляд неуместны, поскольку Украину признали все страны мира, в то же время как независимость Крыма не была признана никем, кроме России", - подчеркнула Зеркаль.
"Кроме этого, мы будем говорить, что наше дело вообще не об этом, что у нас нет оснований считать, что Крым как-то изменил свою юрисдикцию и уже не принадлежит Украине. Что для нас это вполне понятно, как и всему миру, что Крым - это Украина", - заявила она.
В этой связи заместитель министра уточнила, что иск Украины к РФ касается того, что права Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе нарушены.
"Что Россия незаконно добывает наши природные ископаемые, наши рыбаки лишены возможности вести традиционные промыслы в Черном и Азовском морях, Россия нарушает принципы свободы навигации, и она незаконно построила Керченский мост, так же как провела кабели (в Крым) и другую инфраструктуру без согласования с Украиной", - добавила она. Читайте также Россия пытается избежать рассмотрения в Гааге иска о нарушении морских прав Украины - Зеркаль Как сообщал УНИАН, 10-14 июня в Гааге проходят слушания по делу о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства. 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.
Нічого дивного.
приємно,що в українському політикумі і владі присутні чудові професіонали і патріоти
знаете почему?
манипулировать людьми уже не получится
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хи-хи! не получится манипулировать легендарными 73%?
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ВР в 1990 році проголосувала за Декларацію/декларація це лише документ про наміри/,а в 1991 році 24 серпня ВР проголосила Акт про Незалежність і 1грудня був проведений референдум
так,що ольгінські боти всі НІКЧЕМИ)))
16 липня 1990 року було прийнято декларацію про суверенітет. Не про незалежність, а саме про суверенітет (це трохи різні речі взагалі-то). І так, ця декларація особливих наслідків не мала. А от акт від 24 серпня - це вже зовсім інша річ, тим паче затверджений 1 грудня на референдумі (пам'ятаю, як малим з батьками йшов, там ще вибори президента одночасно були). Тобто москалі в суді верзуть відверту маячню, аби лише затягнути процес!
А незалежність кацапи ніколи не проголошували. Від кого в них незалежність? Від самих себе?
США признали СССР в 33-м году. Ещё только не хватало, что бы кто-то левый документы выпускал про создание Союза.
Ось і все. Не кидай лайно на вентилятор, особливо стоячи проти вітру.
Кордони країн є незмінними не у розумінні добровільної зміни, а у неможливості їх змін шляхом окупації.
нерушимы с 1975 года, с подписания Акта в Хельсинки.
и как были нарушены границы в 1991 году?
сесесер - это не унитарное государство, а союз 15-ти государств, внешние границы сесесера - всего лишь границы соответсвующих республик.
на момент распада союза все 15 государств вполне имели свои границы, они были полностью определены, а Украина и Беларусь к тому же еще и были членами ООН.
так шта, все преступления мошквы по раздуванию сепаратизма в странах, бывших в союзе сесер, претензии по поводу границ, которые были гарантированы - это извечная подлость, наглость и вероломство кацапо-ордынцев, т.е. рассеянцев-кацапсин и международные преступления.
Можешь поехать в США и порассуждать про отделение Техаса, ведь США - всего лишь объединение (Союз) штатов Америки. И сядешь... в Америке.
А потім, як вивчиш будемо говорити.
андитаогдана
Договір, який у 1922-му році керівництво Радянської України по суті не підписало із Росією. Договір не було ратифіковано, остаточний текст не було розроблено, і міжнародною угодою він не став. Твердження про те, що Перший з'їзд Рад СРСР створив Союз Радянських Соціалістичних Республік, не відповідає дійсності. Замість затвердженої процедури міждержавного договору було сформовано внутрішній документ - Конституцію СРСР від 6 липня 1923 року[2][3]. Що вказує на відсутність правомірних підстав міжнародного утворення СРСР [4].
https://uk.wikipedia.org/wiki/Договір_про_утворення_СРСР
Хоча не був визначений порядок виходу, але норма була.
Крім того, Україна була окремим членом ООН, навіть із числа засновників.
формально це був союз 15-ти рiвноправних.
так що, з їх зазiханнями обiсРашку та масквабад можна посилати дуже далеко.
Дай Всесвіте їй наснаги в боротьбі за Українську Україну!!!
Нагадаю, не тільки Гаазбкому трибуналі, а й в Стокгольмському арбітражі, в Високому Лондонському суді, та й інших міжнародних судових установах...
Спицыалист на спицыалисте!
Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm
Конституція Незалежної України такого права Криму не передбачає!