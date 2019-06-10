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 Политика Украины
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Все про:Россия (72983) трибунал (122) Зеркаль (182)

 Россия в Гааге сравнила провозглашение суверенитета Украины с "референдумом" в Крыму. Мы намерены как всегда громко разгромить РФ, - Зеркаль

Российская сторона сегодня представила возражения по иску Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отмечает, что делегация Российской Федерации на слушания Постоянного третейского суда в Гааге неуместно сравнивает провозглашение суверенитета Украины в 1990 году с проведением псевдореферендума в оккупированном Крыму с участием российских оккупационных войск в 2014 году. Об этом Зеркаль сказала журналистам в Гааге в рамках слушаний в Третейском суде по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Дипломат рассказала о замечания российской стороны по поводу украинского иска, высказанные сегодня на первом дне слушаний на заседании суда, которое преимущественно проходило в закрытом режиме.

Заместитель министра отметила, что российская сторона сегодня на слушаниях выразила позицию, что иск Украины не касается моря, а статуса Крымского полуострова. При этом, по её словам, российская позиция не соответствует действительности, поскольку Украина не ставит вопрос о принадлежности полуострова, поскольку Крым является частью Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение Международного суда ООН по юрисдикции дела "Украина против России" мы получим до конца года, - Зеркаль

"Поэтому мы не ставим этот вопрос перед Трибуналом, так же мы не ставим перед Трибуналом (вопрос) относительно того, какой статус имеет Азовское море или Керченский пролив", - подчеркнула она.

"Россия уже представила свои замечания относительно того, что она считает, что Крым изменил принадлежность в 2014 году, после того, как был проведен референдум, который, как они считают, является достаточным основанием для обретения "независимости" Крыма от Украины, и после того как Крым они "приняли "в свой состав", - заявила Зеркаль.

Также с точки зрения РФ "вся активность в Черном и Азовском морях является военной активностью", и поэтому, российская сторона настаивает, что такая деятельность не подпадает под действие морской конвенции.

"Завтра мы будем представлять свои контраргументы. Они у нас уже готовы", - сказала Зеркаль.

"Мы намерены как всегда громко разгромить Россию, особенно, что касается того, что Россия сегодня поставила вопрос провозглашения Украиной государственного суверенитета и сравнила наш государственный суверенитет с суверенитетом Крыма и "референдумом", который состоялся в Крыму в 2014 году. Такие сравнения на наш взгляд неуместны, поскольку Украину признали все страны мира, в то же время как независимость Крыма не была признана никем, кроме России", - подчеркнула Зеркаль.

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"Кроме этого, мы будем говорить, что наше дело вообще не об этом, что у нас нет оснований считать, что Крым как-то изменил свою юрисдикцию и уже не принадлежит Украине. Что для нас это вполне понятно, как и всему миру, что Крым - это Украина", - заявила она.

В этой связи заместитель министра уточнила, что иск Украины к РФ касается того, что права Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе нарушены.

"Что Россия незаконно добывает наши природные ископаемые, наши рыбаки лишены возможности вести традиционные промыслы в Черном и Азовском морях, Россия нарушает принципы свободы навигации, и она незаконно построила Керченский мост, так же как провела кабели (в Крым) и другую инфраструктуру без согласования с Украиной", - добавила она. Читайте также Россия пытается избежать рассмотрения в Гааге иска о нарушении морских прав Украины - Зеркаль Как сообщал УНИАН, 10-14 июня в Гааге проходят слушания по делу о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства. 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

Источник: https://censor.net.ua/n3131539
 
   
 Топ комментарии
 
Россия в Гааге сравнила провозглашение суверенитета Украины с "референдумом" в Крыму. Мы намерены как всегда громко разгромить РФ, - Зеркаль

приємно,що в українському політикумі і владі присутні чудові професіонали і патріоти
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как с вашими юристами не в курсе,но украинским юристам RESPECT
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--
хи-хи! не получится манипулировать легендарными 73%?
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Удивительно, что это прокатывает. Может с нашими юристами что то не так?
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как с вашими юристами не в курсе,но украинским юристам RESPECT
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А що мокшам ще казати? Цей підлий народєц буде десятиліттями розповідати байки, затягувати судові розгляди, щоб незаплатити і копійки.
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а когда эти ублюдки со своим вонючим рюським миром признавали свою вину... плешивому пастуху уже давно нужно сбить лопатой корону с башки да и остальным его баранам стойлового содержания той же лопатой посбивать кАкошники
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Ни у кого руки не доходят там за поребриком.
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Нічого не прокатує, в суді кожен має право на слово щоб він не казав. Звичайно вбивця каже - не вбивав, гвалтівник - не гвалтував, а крадій (тобто РФ) - не крав.
Нічого дивного.
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5 лет как сбили самолёт, анексировали Крым, война в Донбассе, отобраны предприятия и т.д. Только одна озабоченность.
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Россия в Гааге сравнила провозглашение суверенитета Украины с "референдумом" в Крыму. Мы намерены как всегда громко разгромить РФ, - Зеркаль

приємно,що в українському політикумі і владі присутні чудові професіонали і патріоти
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По Конституції СРСР РФ була однією з 15 республік - членів, не більше того. Крім того, питання приналежності Криму визначено чисельними актами ООН і до компетенції морського суду не належить. Коротше рашка розуміє, що нічого не світить і працює на внутрішнього користувача.
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Мечты орков про захват Украины как никогда близки к воплощению
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немного вы не правы,как раз мечты орков и не сбудутся
знаете почему?
манипулировать людьми уже не получится
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манипулировать людьми уже не получится
--
хи-хи! не получится манипулировать легендарными 73%?
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А в Рашке вообще никакого референдума не было, значит и государства такого не существует
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В 91 или 92 вором годах был референдум в Татарстане о выходе из состава росеи на котором 60 с лишним процентов населения проголосовали за выход - так шо пусть сначала исполнят волю народа Татарстана а потом раскрывают свою вонючую пасть
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между кацапами и хохлами (не путать с гражданами) только одно отличие. кацапы за свою рашку глотку рвут, а наши нагадят, насрут и сами на себя, и на страну, на власть, и в кусты, разгребайте, я ни при чем.
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Так вы хохол или гражданин Украины (по вашей классификации)?
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Не міг стриматись!!!
++++++++++++++++++++++++++++++!!!!!!!!
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Ага глотку рвут крича: "Чечня - круто!" прямо на кадыровской бутылке.
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а ты духовой? ))) думаю и до бутылки не дотянешь, сразу примешь во все дыры, как бобик смешно рассказывал про Украину. не забыл? а как извинялся, и тоже "чечня круто", не забыл? рюзькаязычный еврейзкий хохольчик с израильским гражданством.
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Саме "ваші" й нагидять. Риги, підкацапники, тепер зебіли. Нічо, відгребуть по повній. Самі.
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А нічого, що після проголошення суверенітету в липні 1990 року Україна залишилася в складі ссср, а вийшла з його складу лише через рік після декларації про незалежність?
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зразу видно бота)))
ВР в 1990 році проголосувала за Декларацію/декларація це лише документ про наміри/,а в 1991 році 24 серпня ВР проголосила Акт про Незалежність і 1грудня був проведений референдум
так,що ольгінські боти всі НІКЧЕМИ)))
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Класно, ольгінським мене тут ще не називали)))) Якраз суть мого посту в тому, що не можна декларацію 16.07.1990 прирівнювати до фейкового рехверендуму в Криму. Москалі порівнюють абсолютно різні та не порівнювані речі!

16 липня 1990 року було прийнято декларацію про суверенітет. Не про незалежність, а саме про суверенітет (це трохи різні речі взагалі-то). І так, ця декларація особливих наслідків не мала. А от акт від 24 серпня - це вже зовсім інша річ, тим паче затверджений 1 грудня на референдумі (пам'ятаю, як малим з батьками йшов, там ще вибори президента одночасно були). Тобто москалі в суді верзуть відверту маячню, аби лише затягнути процес!
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значить,шановний,вам потрібно більш чітко формулювати власну думку і вміти доносити до слухача/читача
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Кацап навіть на статус тварини не тягне - просто істота
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До речі, так, для довідки, на референдумі 1 грудня 1991 року за незалежність України проголосували 54% жителів Криму. І ніхто в 1991 не заперечував законність передачі Криму Україні в 1954, і всіх все влаштовувало...
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в той час не було ,такого собі, кегебешного путіна і його кодли
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для довідки РФ проголосила про незалежність скоріше за Україну.
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Уточнення, вони суверенітет проголосили. Так, раніше за нас - самі свій союз кончений і почали розвалювати.
А незалежність кацапи ніколи не проголошували. Від кого в них незалежність? Від самих себе?
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Кстати, развал совка - это была спец. операция КГБ. Они хотели жить как миллиардеры в Америке. Для этого нужна была частная собственность (пожизненная). А приватизировать всё могли только те, кто сидел в кабинетах.
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Та було в кацапії якесь незрозуміле свято (у червні, здається). Тіпо день нізавісімості. Якось у 2000 році зателефонував у справах до рашки, слухавку зняв старенький фахівець. Привітав його зі святом, той аж обурився. "С чееееем?".
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Пока, Украина сама! -- не очистит свою территорию от совков (во всех смыслах) -- пани Зеркаль, будет сиять и отзеркаливать в славном городе Гааге...
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А чого не з проголошенням незалежності Ічкерією?
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Ну а действительно. В чем разница? И там, и там были смутные времена. Кто-то отделялся, кто-то не был согласен с отделением. Проводили референдумы. Опять же после ВМ2 европейские границы не рушимы. Это закон. Тогда что случилось в 1991 г.?
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Кацапи - це наслідки зоофілії, де одним з партнерів був ЦАП або КАЗА.
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Значит это было незаконно. Со времён ВМВ2 границы в Европе нерушимы.
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И можно ссылку на решение международного суда, что юридически СССР никогда не существовало? Потому как СССР был основателем ООН. Нужно опровержение. Тебе, Али, не кажется, что ты открываешь ящик Пандоры?
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Не потрібно рішення міжнародного суду, бо не існує юридичного міжнародного документу про створення СРСР.
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Международно-правовое признание Советского государства.

США признали СССР в 33-м году. Ещё только не хватало, что бы кто-то левый документы выпускал про создание Союза.
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Колти був ратифікований договір про створення СРСР 1922 р.?
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У цій статті спеціально не вказано, що це визнання було де факто. Так, що не флуди.
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Чим був твій улюблюнений совок? Со-ю-зом, конфедерацією республік зі своїми чіткими кордонами. І в усіх конституціях для чогось була стаття про право виходу. Так чи не так?
Ось і все. Не кидай лайно на вентилятор, особливо стоячи проти вітру.
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Ты там, видимо, не жил. Это было единое государство с централизованным управлением. И полным подчинением центру. Эх... наберут молодёжь методички повторять.
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А почему ты спрашиваешь? Я жил там. И знаю о чём говорю. Моё отличие от вас в том, что я говорю как было, а вы говорите так как вам хочется. Как вам удобно.
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Якщо пішли особисті звинувачення, то це означає відсутність у вас аргументів. Тепер розмова закінчена.
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Оце так... А куди ж подівалась тоді НДР? А Чехословаччина? А Югославія?
Кордони країн є незмінними не у розумінні добровільної зміни, а у неможливості їх змін шляхом окупації.
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Опять же после ВМ2 европейские границы не рушимы.





нерушимы с 1975 года, с подписания Акта в Хельсинки.

и как были нарушены границы в 1991 году?
сесесер - это не унитарное государство, а союз 15-ти государств, внешние границы сесесера - всего лишь границы соответсвующих республик.
на момент распада союза все 15 государств вполне имели свои границы, они были полностью определены, а Украина и Беларусь к тому же еще и были членами ООН.

так шта, все преступления мошквы по раздуванию сепаратизма в странах, бывших в союзе сесер, претензии по поводу границ, которые были гарантированы - это извечная подлость, наглость и вероломство кацапо-ордынцев, т.е. рассеянцев-кацапсин и международные преступления.




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Вы можете сколько угодно играться словами и юридическими терминами. Границы определялись для страны СССР. И всё. ВСЁ!

Можешь поехать в США и порассуждать про отделение Техаса, ведь США - всего лишь объединение (Союз) штатов Америки. И сядешь... в Америке.
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Юридично кордонів СРСР не було, бо не було СРСР.
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Кто же тогда был соучередителем ООН с правом вето в СБ ООН, которое (право) по наследству, вместе с долгами, перешло к РФ?
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А так же этот вопрос ко всем остальному миру, что вёл дипломатические отношения и заключал договоры с СССР. Али, ну вот не нужно говорить, то что ты говоришь... сам же знаешь, что бессмыслицу ты пишешь.
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Вичитай практику підписання договорів і будеш знати, що там порушень не було. Вивчи "Термины «де-юре» и «де-факто» используются вместо «формально» и «на практике» соответственно при описании политической ситуации. Правило может существовать лишь де-факто, например, когда люди подчиняются достигнутому соглашению в отсутствие закона, обязывающего их это делать. Существует также процесс отмены устаревших законов (фр. désuétude), применяемый, когда работающая де-факто практика заменяет принятый де-юре закон. С другой стороны, практика может существовать де-юре и при этом не признаваться гражданами правового пространства страны. Когда хотят подчеркнуть, что формальное правило работает и на практике, то употребляется также выражение «и де-юре, и де-факто», поэтому неправильно считать эти два понятия антонимами."
А потім, як вивчиш будемо говорити.
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Почему США признали СССР? И почему Союзу вообще нужно было это признание?
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Визнання було де факто, а не де юре. Різницю розумієш?
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Так и не нужно было признание деюре. Ещё только не хватало что бы все подряд выписывали документы "деюре". Это ты подчинён США и хочешь деюре. Страна была создана, США её признали. А ты говоришь что её не было.
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Ну а тепер США не признали Крим, що будеш робити, а кацап?
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Жить дальше и строить свою страну. А что ты будешь "робыты"?
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Яке відношення твоя срана РФ має до СССР?
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Це брехня. Ніякого спадку у вигляді вето, ви козломорді не отримали. Нульовий договір із іншими правонаступниками СРСР досі не підписано. Ви його узурпували, по якомусь вигаданому "праву продовження". Це питання ще буде піднято в ООн і рано чи піздно ви втратите це право, або будете у ньому обмежені.
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Anton Dozhd, ты идиЁт, что сравниваешь УССР в составе союза и Техас, а также утверждаешь, что союзные республики не имели своих границ, особо те, что были членами ООН с момента его создания? так ты идиот или прикидываешься?


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зеленка постарается выгнать зеркаль. это не его человек...
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Тем более, что она уже отказалась от зеленоватых.
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по сути это была попытка убрать ее из МИДа и поставить под контроль бандитаогдана
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Мені хтось покаже на мапі незалежну державу Крим? Так ото ж...
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Украина медународный субьект с момента образования ООН , в отличии от Рф . Ей вообще не нужен был референдум о выходе из СССР.
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Украина была самостоятельным государством, которое вместе с Белоруссией и р.с.ф.с.р создали в 1922 году Союз. Так что декларация о независимости и референдум были о выходе из этого союза, а не об образовании нового государства. Кстати, с 1945 года, после создания ООН, и Украина и Белоруссия вошли в нее как самостоятельные государства.
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Коли була ратифікація союзного договору 1922 р.?
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Договір про утворення СРСР - договір про об'єднання в одну союзну державу - Союз Радянських Соціалістичних Республік, укладений 30 грудня 1922 року Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Українською Соціалістичною Радянською Республікою, Білоруською Соціалістичною Радянською Республікою і Закавказькою Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою[1].
Договір, який у 1922-му році керівництво Радянської України по суті не підписало із Росією. Договір не було ратифіковано, остаточний текст не було розроблено, і міжнародною угодою він не став. Твердження про те, що Перший з'їзд Рад СРСР створив Союз Радянських Соціалістичних Республік, не відповідає дійсності. Замість затвердженої процедури міждержавного договору було сформовано внутрішній документ - Конституцію СРСР від 6 липня 1923 року[2][3]. Що вказує на відсутність правомірних підстав міжнародного утворення СРСР [4].
https://uk.wikipedia.org/wiki/Договір_про_утворення_СРСР
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Усі референдуми повинні проводитися згідно Конституції. На момент розпаду СРСР діяла Конституція, яка дозволяла вихід УРСР із складу СРСР. А от Крим не мав права на проведення референдуму щодо зміни територіальної цілісності України.
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У Конституції сирисири була норма про можливість виходу республіки зі складу імперії.
Хоча не був визначений порядок виходу, але норма була.
Крім того, Україна була окремим членом ООН, навіть із числа засновників.
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У Конституції сирисири була норма про можливість виходу республіки зі складу імперії.

формально це був союз 15-ти рiвноправних.
так що, з їх зазiханнями обiсРашку та масквабад можна посилати дуже далеко.
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Можете сперечатись скільки завгодно, але вам вже сказали що робити з папером на якому є підпис росії. Росія в Гаазі порівняла проголошення суверенітету України з "референдумом" у Криму. Ми маємо намір як завжди гучно розгромити РФ, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6615
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Зеркаль красавиця, а до того ще і умниця!!!
Дай Всесвіте їй наснаги в боротьбі за Українську Україну!!!
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РБ вышла из СССР просто денонсировав Союзный Договор и обьявив это ООН.
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Мене хвилює інша проблема: а зебіли дадуть можливість ще Порошенківським кадрам в МЗС (а МЗС, нагадаю, це виключно президентська компентенція) довести справи в міжнародних судах до логічного завершення нашими перемогами?
Нагадаю, не тільки Гаазбкому трибуналі, а й в Стокгольмському арбітражі, в Високому Лондонському суді, та й інших міжнародних судових установах...
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Ну иск в Лондонском суде точно провалят. Не будет же Беня сам против себя иски выигрывать, да еще в международных судах. Остальное посмотрим.
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Юрист на юристе!
Спицыалист на спицыалисте!
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Здоровья тебе Лена! Рви в клочья этих тварей русских на полях международных дипломатических сражений). Кацап всегда свои мерзкие делишки тщательно подгоняет под юридические нормы и законы, по-этому мы должны так же методично и грамотно клепать вату на фронте и в судах.
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Приятно будет посмотреть на громкий разгром РФ. Виртуальный.
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КОНСТИТУЦИЯ СССР (Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.)
Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm
Конституція Незалежної України такого права Криму не передбачає!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия в Гааге сравнила провозглашение суверенитета Украины с "референдумом" в Крыму. Мы намерены как всегда громко разгромить РФ, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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