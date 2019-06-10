 Россия в Гааге сравнила провозглашение суверенитета Украины с "референдумом" в Крыму. Мы намерены как всегда громко разгромить РФ, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отмечает, что делегация Российской Федерации на слушания Постоянного третейского суда в Гааге неуместно сравнивает провозглашение суверенитета Украины в 1990 году с проведением псевдореферендума в оккупированном Крыму с участием российских оккупационных войск в 2014 году. Об этом Зеркаль сказала журналистам в Гааге в рамках слушаний в Третейском суде по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Дипломат рассказала о замечания российской стороны по поводу украинского иска, высказанные сегодня на первом дне слушаний на заседании суда, которое преимущественно проходило в закрытом режиме.

Заместитель министра отметила, что российская сторона сегодня на слушаниях выразила позицию, что иск Украины не касается моря, а статуса Крымского полуострова. При этом, по её словам, российская позиция не соответствует действительности, поскольку Украина не ставит вопрос о принадлежности полуострова, поскольку Крым является частью Украины.

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"Поэтому мы не ставим этот вопрос перед Трибуналом, так же мы не ставим перед Трибуналом (вопрос) относительно того, какой статус имеет Азовское море или Керченский пролив", - подчеркнула она.

"Россия уже представила свои замечания относительно того, что она считает, что Крым изменил принадлежность в 2014 году, после того, как был проведен референдум, который, как они считают, является достаточным основанием для обретения "независимости" Крыма от Украины, и после того как Крым они "приняли "в свой состав", - заявила Зеркаль.

Также с точки зрения РФ "вся активность в Черном и Азовском морях является военной активностью", и поэтому, российская сторона настаивает, что такая деятельность не подпадает под действие морской конвенции.

"Завтра мы будем представлять свои контраргументы. Они у нас уже готовы", - сказала Зеркаль.

"Мы намерены как всегда громко разгромить Россию, особенно, что касается того, что Россия сегодня поставила вопрос провозглашения Украиной государственного суверенитета и сравнила наш государственный суверенитет с суверенитетом Крыма и "референдумом", который состоялся в Крыму в 2014 году. Такие сравнения на наш взгляд неуместны, поскольку Украину признали все страны мира, в то же время как независимость Крыма не была признана никем, кроме России", - подчеркнула Зеркаль.

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"Кроме этого, мы будем говорить, что наше дело вообще не об этом, что у нас нет оснований считать, что Крым как-то изменил свою юрисдикцию и уже не принадлежит Украине. Что для нас это вполне понятно, как и всему миру, что Крым - это Украина", - заявила она.

В этой связи заместитель министра уточнила, что иск Украины к РФ касается того, что права Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе нарушены.

"Что Россия незаконно добывает наши природные ископаемые, наши рыбаки лишены возможности вести традиционные промыслы в Черном и Азовском морях, Россия нарушает принципы свободы навигации, и она незаконно построила Керченский мост, так же как провела кабели (в Крым) и другую инфраструктуру без согласования с Украиной", - добавила она. Читайте также Россия пытается избежать рассмотрения в Гааге иска о нарушении морских прав Украины - Зеркаль Как сообщал УНИАН, 10-14 июня в Гааге проходят слушания по делу о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства. 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.