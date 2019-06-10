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Все про:подтопление (51) протест (4427) Херсонщина (780) трасса (72)

 Жители подтопленного села перекрыли трассу на Херсонщине

Движение на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск остановлено возле села Новая Маячка Олешковского района жителями этого населенного пункта. В селе в результате непогоды подтоплены 50 домов.

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщили в отделе коммуникации полиции области, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, это происходит на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск, где поворот в село Новая Маячка", - отметили в отделе.

Как сообщают в соцсетях, жители села постоянно ходят по пешеходному переходу по трассе, и таким образом на этом участке дороги образовалась пробка - здесь пропускают только машины с военными, с детьми и машины экстренной медицинской помощи. Люди ждут, пока к ним прибудет руководство области, чтобы решить проблемы этого населенного пункта, пострадавшего от непогоды 5 июня.

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На место выехал и.о. председателя областной государственной администрации Дмитрий Бутрий и руководство ГУ Нацполиции в области.

По информации Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА, из-за ливней, которые произошли 5 июня, в селе Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 50 усадеб.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131538
 
   
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-- а надо было воду перекрывать, а не трассу! В Германии так делают...
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Не вчи їх жити.
З Вікі:
"В 1920-х - 1930-х рр. село Велика Маячка стає центром запеклого протистояння прихильніків комуністичної влади і незалежних селян. В селі практично не було безземельних селян, і тому більшовицька колективізація не мала ніякого впливу на ново-маячківських селян. Комуністична влада чинила жорстокі кроваві розправи над мирним населенням Ново-Маячки, проте до 1937 року селяни постійно влаштовували повстання проти влади."
"В 1950-х рр. мешканці Ново-Маячки зробили колосальний внесок у будівництво Каховської ГЕС і Краснознам'янського зрошувального каналу."
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А в чем дело? При чем тут трасса и вообще государство? Взяли моду государство доить на свои хотелки.. Государство не заставляло их строить свои дома в низине. Теперь не нойте...
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Ви сер'йозно, невже при СРСР можна було будуватись де захочеш а не там де партія сказала?
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Во всём виноват СССР? Справка:

Новая Маячка основана между 1805 и 1810 годами крепостными из Курской, Черниговской, Полтавской губерний. В 1822 году в селе насчитывалось 370 дворов, где проживали 2100 жителей. По состоянию на 1886 год в селе Большая Маячка, центре Маячковской волости Днепровского уезда Таврической губернии, проживало 6430 человек, насчитывалось 1037 дворов, существовали 2 православные церкви, еврейский молитвенный дом, 2 школы, почтовая станция, 14 лавок, происходили 2 ежегодных ярмарки и базары
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Все не так, это было благополучное село до тех пор как ,его пересёк северо крымский канал, началась фильтрация грунтовых вод и то не сразу,потому как не которое время гидроизоляция служила верой и правдой но время неумолимо ,начиная с середины 80х село стало проблемным так что жители не причем,товарищ дорогой.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖители подтопленного села перекрыли трассу на Херсонщине
 
 
 
 
 
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