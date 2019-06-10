 Жители подтопленного села перекрыли трассу на Херсонщине

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщили в отделе коммуникации полиции области, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, это происходит на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск, где поворот в село Новая Маячка", - отметили в отделе.

Как сообщают в соцсетях, жители села постоянно ходят по пешеходному переходу по трассе, и таким образом на этом участке дороги образовалась пробка - здесь пропускают только машины с военными, с детьми и машины экстренной медицинской помощи. Люди ждут, пока к ним прибудет руководство области, чтобы решить проблемы этого населенного пункта, пострадавшего от непогоды 5 июня.

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На место выехал и.о. председателя областной государственной администрации Дмитрий Бутрий и руководство ГУ Нацполиции в области.

По информации Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА, из-за ливней, которые произошли 5 июня, в селе Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 50 усадеб.

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