 Жители подтопленного села перекрыли трассу на Херсонщине

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщили в отделе коммуникации полиции области, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, это происходит на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск, где поворот в село Новая Маячка", - отметили в отделе.
Как сообщают в соцсетях, жители села постоянно ходят по пешеходному переходу по трассе, и таким образом на этом участке дороги образовалась пробка - здесь пропускают только машины с военными, с детьми и машины экстренной медицинской помощи. Люди ждут, пока к ним прибудет руководство области, чтобы решить проблемы этого населенного пункта, пострадавшего от непогоды 5 июня.
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На место выехал и.о. председателя областной государственной администрации Дмитрий Бутрий и руководство ГУ Нацполиции в области.
По информации Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА, из-за ливней, которые произошли 5 июня, в селе Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 50 усадеб.
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З Вікі:
"В 1920-х - 1930-х рр. село Велика Маячка стає центром запеклого протистояння прихильніків комуністичної влади і незалежних селян. В селі практично не було безземельних селян, і тому більшовицька колективізація не мала ніякого впливу на ново-маячківських селян. Комуністична влада чинила жорстокі кроваві розправи над мирним населенням Ново-Маячки, проте до 1937 року селяни постійно влаштовували повстання проти влади."
"В 1950-х рр. мешканці Ново-Маячки зробили колосальний внесок у будівництво Каховської ГЕС і Краснознам'янського зрошувального каналу."
Новая Маячка основана между 1805 и 1810 годами крепостными из Курской, Черниговской, Полтавской губерний. В 1822 году в селе насчитывалось 370 дворов, где проживали 2100 жителей. По состоянию на 1886 год в селе Большая Маячка, центре Маячковской волости Днепровского уезда Таврической губернии, проживало 6430 человек, насчитывалось 1037 дворов, существовали 2 православные церкви, еврейский молитвенный дом, 2 школы, почтовая станция, 14 лавок, происходили 2 ежегодных ярмарки и базары