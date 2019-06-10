 Гриценко и Саакашвили идут на выборы отдельно

Как заявил лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, политсилы будут участвовать в выборах отдельно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Гриценко отметил, что его партия и политическая сила Саакашвили договорились, что на выборах не будут "нападать друг на друга", потому что имеют общие ценности.

"Мы договорились, что в новоизбранном парламенте готовы сотрудничать", - указал он.

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Ранее Гриценко заявлял, что хотел бы объединиться с партией Михеила Саакашвили Рух новых сил.