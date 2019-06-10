 Гриценко и Саакашвили идут на выборы отдельно

Как заявил лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, политсилы будут участвовать в выборах отдельно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Гриценко отметил, что его партия и политическая сила Саакашвили договорились, что на выборах не будут "нападать друг на друга", потому что имеют общие ценности.
"Мы договорились, что в новоизбранном парламенте готовы сотрудничать", - указал он.
Ранее Гриценко заявлял, что хотел бы объединиться с партией Михеила Саакашвили Рух новых сил.
Що, знову збрехав?
https://www.youtube.com/watch?v=3y2IkLSJors
https://www.youtube.com/watch?v=_5roQHM0kvM
https://www.youtube.com/watch?v=j25w-IMROBU
https://www.youtube.com/watch?v=pCrvjtlD38g
Мне казалось, что в ВР 80-90%% идут для бизнеса.
пипец грицацуеву
на одном добродомове далеко не уедешь
псы. ничо Михо, будет и на нашей улице праздник
.... не вижу поддержки госдепа за спиной Михо а без бабала сегодня сколотить в Украине что то годное нереально ... все непродажные будут голосовать за зеленых, из принципа, назло бабушке
На примере Пэти все увидели как Мишка может кидать своих партнеров и соратников...
Он же уйти просто не может - обязательно обосрет своего бывшего друга...
А это ни кому не подходит - ни бандюкам, ни праведникам...
Возьмет Миша свои 2%...., а потом забудут о нем все кроме грузинской юстиции...
Придурки бл@дь....
Искренне жаль , хотя даже объединившись они врядли прошли б .
По сути либеральная идея в Украине медленно умирает не имея сильной электоральной базы для такого количества желающих .
На эти 10-15% претендуют до 30 десятков политических партий и их лидеров .
Да и сама идеалогия так себе в условиях практически морально выснаженной эконом-либералами страны .
В 21 веке в условиях 4-го технологического уровня установка , что рынок способен сам себя регулировать без стороннего вмешательства работает лишь в половине случаев . И это очевидно даже очень неискушённым в экономике индивидам .
Але я люблю класичний стиль дискусу , де надаю можливiсть опонентам самим визначати свої дефїницїї ... Й критикувати саму їдею . Тобто вони вам скажуть мовляв монополїзм й компрадор це не лїберальна їдея , а її викривлення . Вони ж не глибоко копають й уникають того факту , що ******** ринкову систему не Адам Смїт влаштував , а лївак й демократ Франклїн Рузвельт , коли вводилось антимонопольне законодавство , коли були втїленнї т.з. "Нацїональнї проекти" й коли держава США встановила новї правила гри для банкївської системи , де якщо у тебе нема коштїв на т.з. "гарантування внескїв" , тодї "гуляй лїсом" .
Й коли держава пильно мониторить усї бїзнеса на придмет т.з. "конфлїкту їнтересїв" . Й якщо ти працюєш в банківській сфері, то не можеш керувати ще й сферою реальної економіки.
Я вже не кажу про антидемпінгове законодавство - с точки зору А. Сміта й Д. Рикардо повне обмеження для вільного ринку .
- Слюшай дарагой иди в магазин, купи двэ бутылки водки, пока прийдеш я продам твой мед и дэнги пополам!
Молдаван сначала заартачился, но дело к вечеру делать нечего, побежал в магазин. Вернулся уже все продано, деньги поделены, на прилавке закуска приготовлена. Врезали по сто грамм вдруг подлетает подруга:
- Мужики вы не знаете, кто тут продавал противозачаточный мед?
Грузин:
- Ми, но он уже закончился!
- Ну мне хоть капочку, хоть грамулечку!!!
Наскреб ей грузин чайную ложечку - та рассчиталась и спрашивает:
- А как им пользоваться?..
- Э-э дарагая, такая большая, а не знаишь - намажь на х*й и аблизивай, никогда беременный не будешь!
Привидение с моторчиком отдохнул и с новыми силами в бой пойдёт. Будем наблюдать.