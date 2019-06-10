EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  444  19
Все про:государственная измена (291) мера пресечения (50) Чернобук (9)

 Подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука освободили из-под стражи

Киевский апелляционный суд отменил решение Голосеевского районного суда Киева о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука, которого подозревают в госизмене.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Автономной республики Крым.

"Киевский апелляционный суд отменил определение Голосеевского районного суда Киева, которым был продлен срок содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым, соответственно, он освобожден из-под стражи", - сказано в сообщении.

Адвокат настаивал на том, что Чернобук является действующим судьей. Дело в том, что он был уволен постановлением Верховной Рады от 29 сентября 2016 года "Об увольнении судьи". А 29 ноября 2018 года Верховный суд признал это постановление противоправным и отменил его.

Читайте на Цензор.НЕТ: Верховный Суд отменил постановление ВР об увольнении экс-главы апелляции Крыма Чернобука

В пресс-службе прокуратуры отметили, что отмена постановления ВР не является основанием для восстановления на должности судьи. "То есть, лицо не получило статус судьи", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, журналисты "Слідство.Info" 3 ноября 2018 года сообщили о задержании бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука оставили под стражей до 27 июня

Валерий Чернобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре сообщили, что экс-главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года. Источник: https://censor.net.ua/n3127908

Источник: https://censor.net.ua/n3131534
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всякая муета под стражей)))
Его еще и пайка положена?
 показать весь комментарий
 
НЕ повернуть, а вибачаться на найвищому державному рівні і ЗАПРОСЯТЬ. зВІСНО КОМПЕНСУЮТЬ МОРАЛЬНІ ВТРАТИ ПОНЕСЕНІ НЕМОЖЛИВІСТЮ СПІЛКУВАТИСЯ ІЗ ЛЮБИМИМИ СТРАУСАМИ.
 показать весь комментарий
 
 
Опять этот Киевский Аппеляционный, который в полном составе нежелает проходить переаттестацию и саботирует любые попытки реформ, которые может саботировать...когда этот гадюшник уже сожгут? Там же судей нет - одни выродки.
 показать весь комментарий
 
 
Под чутким руководством калозепредателей ,отрабатывающих рашистам
 показать весь комментарий
 
Накуй - это туда.
Эмигрантка, бросившая свою страну, оставшихся на Родине предателями называет...охренели в конец.
 показать весь комментарий
 
А що нині таке державна зрада? За що його тримати?, Все змішалось в будинку під назвою Україна.
 показать весь комментарий
 
 
зеленский ,ты шо творишь - сам на нары захотел))))
 показать весь комментарий
 
 
Гагага )
Кто ж его посадит
Он же памятник
 показать весь комментарий
 
ЗЕ старается не покладая рук. Каждый день выпускает преступников на свободу.
 показать весь комментарий
 
 
Вазелин шестой отрубывние рук отменил....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
во как, отреформированные суды порохохряка работают
 показать весь комментарий
 
Тепер зрозуміли чому націоналісти пішли на вибори єдиною командою. Продадуть за копійки нанішні правителі НЕньку Путлєру.
 показать весь комментарий
 
 
Почекайте трохи, скоро Зеленський отримає більшість у ВР і прийме закон про вступ України в склад РФ на правах області.
 показать весь комментарий
 
Пойдет по мажоритарка от слуги урода... Нарид проголосует. Новое лицо как ни как...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПодозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука освободили из-под стражи
 
 
 
 
 
 вверх