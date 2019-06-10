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 Политика Украины, Общество
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Все про:Винницкая область (542) Киевская область (1673) отравление (1252) река (57) вода (254)

 Период полного распада химикатов, попавших в Рось, трое суток. Не существует никакой опасности для жителей бассейна реки, - Украинский гидрометеорологический институт

По словам директора Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Владимира Осадчего, жители бассейна реки Рось находятся в полной безопасности.

В акваторию реки Рось попало 860 литров химикатов, заявил 10 июня на брифинге директор Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Владимир Осадчий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Уже выяснили 11 химических веществ, которые попали в водную среду… Попало 860 литров инсектицидов, средств защиты растений, а также стимуляторов роста… Эти химические вещества, к счастью для жителей Украины и к счастью для жителей городов, расположенных на реке Рось, – это все фосфорорганические соединения, нестойкие. Период биодеградации и трансформации до углерода и азота – трое суток", – рассказал Осадчий.

Он добавил, что из 153 кг опасных веществ, которые попали в водоем в Винницкой области, непосредственно в реку Рось могло попасть максимум 10 кг за счет растворения и абсорбции, а в Белоцерковском водохранилище концентрация опасного вещества может быть "одна миллионная или одна миллиардная часть".

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"По нашим расчетам, опасности для закрытия Белоцерковского хранилища не существует", – добавил Осадчий.

По его словам, в верховьях реки Рось в период с 5-го по 10 июня выпало много осадков, и это также способствует абсорбции и растворению опасных веществ.

Осадчий спрогнозировал, что к вечеру 11 июня анализы проб воды вообще не покажут наличия химикатов.

"Не существует никакой опасности для жителей бассейна реки Рось", – сказал он.

Как сообщалось, 9 июня около 5 часов в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержимое которых (около 800 л) попало в пруд с дальнейшей утечкой в Рось.

Представители Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов отобрали пробы воды из пруда и реки Рось на территории и Киевской областей.

Вследствие загрязнения Роси прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, поэтому водоснабжения в Умани и Белой Церкви осуществляется только из резервных источников.

Источник: https://censor.net.ua/n3131532
 
 
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ко-*****-ЗЕ, все на пикник с шаурмой! через 3 дня будет поздно.
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Ні, спочатку риболовля, потім юшка і пікнік.
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Т.е. воровали и высыпали порохобецилы, а разгребать почему то, как м всегда должен Зе, вот команда Офшорного пусть там и тусуется.
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та для наших речек... это фигня...
там столько всего понамешано-слито-сброшено...(да тех же удобрений с ливнями столько "впадает") что те канистры...слону булочка
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То же самое говорили и в 1986 г: эрекция будет ещё лучше и бонус - светящийся в темноте хер! Все будут довольны
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да эти химикаты даже полезны, если зарядить воду методом чумака...царство ему небесное
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в виннице есть свой чумак
кашпировский друг гордона
заряжает не хуже, может даже лучше
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я же говоприл шо одна только польза
только успевай теперь огороды поливать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПериод полного распада химикатов, попавших в Рось, трое суток. Не существует никакой опасности для жителей бассейна реки, - Украинский гидрометеорологический институт
 
 
 
 
 
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