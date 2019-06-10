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 Политика Украины
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 Мураев, Новинский, Вилкул, Кернес и Труханов, - "Оппоблок" представил первую десятку своего списка на выборах в Раду

Список партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавил лидер партии "Наши", внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

Список кандидатов в народные депутаты был обнародован в понедельник в Киеве на Форуме объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В избирательный список вошли глава одноименной фракции в парламенте Вадим Новинский, замглавы фракции Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также в первую десятку партии вошли городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко и мэр Ужгорода Богдан Андреев, пишет Обозреватель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду

Выступая на Форуме, председатель политсовета партии "Видродження" Владимир Пилипенко заявил, что "Оппозиционный блок" выдвинул 225 кандидатов в списке по общегосударственному избирательному округу.

"Среди кандидатов, в частности Евгений Мураев, Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Новинский, Вадим Бойченко, Владимир Буряк, Богдан Андреев, Ульяна Ткаченко, Владимир Пилипенко", - сказал он.

На пресс-конференции после завершения мероприятия Мураев отметил, что на Форуме была представлена только первая десятка. Полный же список "Оппоблока" по общегосударственному избирательному округу будет обнародован позднее.

Он также сообщил, что перед форумом "Доверяй делам" состоялся съезд партии "Оппозиционный блок", который и утвердил список.

Также, как пишет lb.ua, "Оппоблок" будут представлять:

  • Игорь Плехов, мэр Рени
  • Анатолий Вершина, мэр Павлограда
  • Владимир Максим, мэр Краснограда
  • Егор Семенков, замглавы Запорожского облсовета
  • Игорь Котелевский, мэр Токмака
  • Михаил Жовнир, мэр Теплодара
  • Иван Столбовый, мэр Балаклеи
  • Сергей Удалов, глава Черноморской ОТГ
  • Борис Колесников, бывший вице-премьер-министр
  • Муса Магомедов, директор Авдеевского коксохима
  • Степан Максма, секретарь Мариупольского горсовета
  • Виктория Гриб, руководитель направления по стабильному развития "ДТЭК Энерго"
  • Владимир Кацуба, депутат Верховной Рады
  • Михаил Добкин, депутат Верховной Рады
  • Дмитрий Шенцев, депутат Верховной Рады

Ранее партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам" договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Источник: https://censor.net.ua/n3131525
 
 
 Топ комментарии
 
Расстрельный список в нормальной стране
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Ще у 2014 роцi тре було цю десятку за яйця пiдвiсити на деревах...Гниди кiнчени..
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В первом туре была за Вилкула. Во втором за Зе.
На парламентских думаю за медведчуковских рыгов проголосовать. Они вроде объеденились.
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та какой там реванш.они и при барыге не плохо себя чувствовали.
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При баризі Гєша ухилявся від судів, а тепер за недоторканністю ховається. Не треба вже так ЗЄлю відмазувати, тепер бачимо як ригоблок себе почуває при ньому.
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"а тепер за недоторканністю ховається"

За якою ще недоторканністю? Він мер - у мера немає ніякої недоторканності і не було ніколи. Гепа на свободі, бо всі 12 Луценківскіх прокурори "прохворіли" всі засідання суду.
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вылезли моли тяжеловесы Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 8269 этих нафталином не притрусишь, они его на завтрак жрут вместо творога а калечный гепа ещё и нюхает. непонятно только где он своего другана допу потерял? может у того от нафталина совсем башню унесло?
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Ідейні риго-сепарські лошари ідуть за Жопоблоком і за Жиддя. А хитрозроблена малоросійська хахлятина гуртується навколо Зелених щмарклів. Але суть у них однаоква: ненавсить до всього українського і до проєвропейського антирашистського курсу Президнета Порошенка.
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...опять, бедному немецкому украинцу, голосовать незакого...
-- слишком румяная Жопа на горизонте нарисовывается...
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"Цвет нации.сиамские близнецы.хорошая гоп-компания" уродов.
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Evgen Zotov
Успіхів їм у боротьбі з ублюдками!
Що ж ти себе так не любиш, Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 7833 Evgen Zotov Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 7053
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"Москвофілам" треба було іти єдиним фронтом разом з рабіновичем. А так, може ще й не пройдуть.
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почитаю полный список, когда вырвать надо будет.
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расскажи это харьковчанам))) они скажут ну и что, это года было. он так много для нас делает. кстати, в СИЗО он сидел не за наперстки, в СССР был штраф 25р и гуляй, причем менты крышевали. год в СИЗО за участие в банде, на счету которой 5 убийств в Москве и Ленинграде. Геша конечно был шнырем, шестерка, принеси, помой, сбегай...но все же! а основные ребята получили 15-13-12-10 и меньше.
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Всі найзапекліші вороги України в першому десятку!! Впевнений що кожен заслуговує на стовп з переладиною!! За Заслуги!!
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Давно бы всех их надо
Согнать в большое стадо,
И бомбою стереть с лица земли... (с)
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После избрания по спискам партии пишется заявление о сложении депутатских полномочий по любой выдуманной причине и на арене:
1-я десятка во главе Бойко ,Медведчук ,Шуфрич и т д этот номер уже опробовали в нынешней Раде
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Фигуранты дела "вышек Бойко" Кацуба и Бакулин достраивают шикарные особняки в элитном пригороде Киева. ВИДЕОhttp://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=7582
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А там где Бойко и Рабинолвич - это "оппозиционная платформа"?
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Не... ...видно я уже не доживу -- что бы в Украинской Власти -- ни одной коммуняцкой рожи и жидовской морды...
...пойду в немецкую Политику -- хоть одного хохла туда протисну! -- шо б небыло обидно за бесцельно прожитые годы...*)
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Спасибо пятруликсеечу. Сначала он это породил, потом взростил, а потом не убил
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Спасибо зе, обещал садить, а вместо этого устроил выборы в ВР.
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Слыш, зе, а каким половым органом он это ныне сделает, если ВР, суды, прокуратура и ментовка под Пэтром Ляксеечем по сию пору?
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Что ты чешешь, пьяное полено? Боярки перепил?
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так уберите за собой югика, раду и всю хрень пэтину и дела пойдут. Так нет же вцепились клыками и требуете перемен, тьфу. Вообще нахрена я тебе отвечал, вы же все нэдоумковати
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Десять негритят! Десять юных путинцев! Идут спасать Украину от зубожиння!
Спасибо зейобики, как же я вас всех ненавижу, адийоты.
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А галаперидол уже не помогает? Каким боком это дерьмо к Зеленскому?
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Мойша, не делай мине нервы и без тебя противно все это читать и осознавать, шо Украине фсьо, капец.
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Evgen Zotov - да понятное дело что ты сначала за них голосовал, а во 2-ом туре за Зе.... Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 1833

Только может не так случится, как тебе мечтается.....
Может придется тебе повоевать на фронтах гражданской войны..., на этот раз уже настоящей, а не выдуманной Беней...
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Ну що ж.......... доведеться - будемо воювати.........
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С порохоботами с зеботами и юлеботами всё как бы ясно,а хто за этих топит? И откуда "рейтинг" такой?
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Партия 27 или партия мародеров.27 лет пьют нашу кровь.Упыри,урки,сатанисты.
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жопаблок будет биться за свой электорат с рабиновичем братаны не смогли на стрелке договорится, кто из них за бальшавиков, а кто за коммунистов и решили пироги печь по отдельности Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 3494
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я не хуже тебя разбираюсь. и про беню и про петю и про ахметова и других мерзавцев олигархов. Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 1508 только не нужно мне дуть в уши, что и кому сейчас выгодно, я же тебе не дую ты ещё забыл про сволочь порошенко упомянуть, или ты про своих кумиров плохого не пишешь? Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 1508
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Интересно, а почему Гадя- шмонька из миномета не шмальнула по оркам запутинским "шоб всралысь"? А все потому, что они для нее свои и одну ботоксную жопу лижут вместе.
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стесняюсь спросить, а кто за этих вампиров голосует - есть на форуме такие? хотелось бы понять мотивы...
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Програма для партій Свобода, Правий Сектор, і Нац дружини, знищити цей вжопублок!!!
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А те кто выбрал пятую колонну будут по норам сидеть и ждать результатов.
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та не спугните!!!! нехай весь список огласят...
со списком же легче...быстрее и эффективнее... не ошибешься - не перепутаешь...!

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Дождались наконец кацапов у власти ! Как будто и пяти лет не было.
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У них все шансы не попасть в парламент.
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божешь ты мой - и как такое может происходить в нашей та стране - это же надо при президенте Зеленском так ругеналы распоясались - при пети их не видно было и не слцушно - если шо то делали - то тихенько тихенько - я вам всем напомню - нашу любимую всеми Одессу и отношение у рыгам и шо кому то шо то было - нет - не то шо сейчас -
Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 5147

и сейчас при зеле
Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 7512
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Все эти уроды из за которых идет война на Донбасе- должны сидеть в тюрьме а не балотироватся в ВР.
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Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 1614Ці уроди - з ахметівського списку. І не тільки через них розпочалася і триває війна.
Якщо в 2014-му беня був проти )(уйла, проти окупації України, бо парашинська окупація загрожувала його бізнесу (а Ахметов в той час лише гудів); то нині ситуація помінялась з точністю до навпаки. Але в Ахметова залишились старі кадри, вони і представлені в цьому списку.

Тут така ситуація: олігарх - що флюгер; він завжди здатен на кроки від підтримки державності до її знищення, в залежності від того, що йому вигідно в даний конкретний момент.
Сьогодні бені та рижому вигідно саме так...
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фиКало-мойский против пуйла? ))) может он еще и майдан поддерживал? ))) послушай его телефонные разговоры со всякой шушерой осень 2013....весна 2014, полный инет! и не надо иллюзий, любой еврей стоИт только за свои интересы. в 2014 он защищал свое, и хотел забрать чужое --"донецкие принесли войну, за это их нужно покарать. как? отобрать все, что они "украли у народа" ))) при этом был уверен, что отобранное отдадут ему. поход на Иловайск преследовал эту цель. Германия в 30е восстала из пепла, только когда всех евреев лишили собственности и влияния, введя Нюрнбергские, апрельские законы.
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Ну, я образно сказав, що він "проти пуйла"; для "краткости"! Справді, там справа складніша. А взагалі-то, характеризуючи його інтереси - ти правий, не сперечаюсь.
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Меняю их всех на одного Килю Азирова. Во-первых, один; во-вторых, парень прикольный.
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Хороший список, просто по ньому відстріл зробити, можна по-порядку
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Нарулил шоколадный свин, что рыги опять имеют рейтинг. Капец.
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Этот список - практически полный список тех, кого ПАП должен был посадить в первый же год своей каденции. Не пощипать и отпустить, а именно посадить.
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ще раз: садить суд при неспростовних доказах! Якщо доказів ніхто не назбирав - очікуйте нових злочинів - але докази збирайте!
До речі, зебіл вам пообіцяв премії... Збирайте!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМураев, Новинский, Вилкул, Кернес и Труханов, - "Оппоблок" представил первую десятку своего списка на выборах в Раду
 
 
 
 
 
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