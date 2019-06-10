 Мураев, Новинский, Вилкул, Кернес и Труханов, - "Оппоблок" представил первую десятку своего списка на выборах в Раду

Список кандидатов в народные депутаты был обнародован в понедельник в Киеве на Форуме объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В избирательный список вошли глава одноименной фракции в парламенте Вадим Новинский, замглавы фракции Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также в первую десятку партии вошли городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко и мэр Ужгорода Богдан Андреев, пишет Обозреватель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду

Выступая на Форуме, председатель политсовета партии "Видродження" Владимир Пилипенко заявил, что "Оппозиционный блок" выдвинул 225 кандидатов в списке по общегосударственному избирательному округу.

"Среди кандидатов, в частности Евгений Мураев, Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Новинский, Вадим Бойченко, Владимир Буряк, Богдан Андреев, Ульяна Ткаченко, Владимир Пилипенко", - сказал он.

На пресс-конференции после завершения мероприятия Мураев отметил, что на Форуме была представлена только первая десятка. Полный же список "Оппоблока" по общегосударственному избирательному округу будет обнародован позднее.

Он также сообщил, что перед форумом "Доверяй делам" состоялся съезд партии "Оппозиционный блок", который и утвердил список.

Также, как пишет lb.ua, "Оппоблок" будут представлять:

Игорь Плехов, мэр Рени

Анатолий Вершина, мэр Павлограда

Владимир Максим, мэр Краснограда

Егор Семенков, замглавы Запорожского облсовета

Игорь Котелевский, мэр Токмака

Михаил Жовнир, мэр Теплодара

Иван Столбовый, мэр Балаклеи

Сергей Удалов, глава Черноморской ОТГ

Борис Колесников, бывший вице-премьер-министр

Муса Магомедов, директор Авдеевского коксохима

Степан Максма, секретарь Мариупольского горсовета

Виктория Гриб, руководитель направления по стабильному развития "ДТЭК Энерго"

Владимир Кацуба, депутат Верховной Рады

Михаил Добкин, депутат Верховной Рады

Дмитрий Шенцев, депутат Верховной Рады

Ранее партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам" договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.