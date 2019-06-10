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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11000) перепись населения (45) Кубив (182)

 Перепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив

В Кабмине предлагают провести перепись населения Украины в 2020 году с помощью смартфона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

По его словам, перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон.

"В качестве альтернативы бумажной анкете мы предлагаем гражданам самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер", - отметил он в своей колонке на Лига.Бизнес.

По словам Кубива, для тех, кто не захочет или не сможет самостоятельно ввести данные в электронной форме, будут предлагать ответить на вопросы анкеты, которая будет у представителей команды переписи на специальном смартфоне или планшете.

"Эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госстата. В сумме они дадут нам понимание о социологии и демографии региона, фактическом количестве жителей и другую информацию без ее персонализации", - написал вице-премьер.

Он сообщил, что после анализа эффективности такого способа можно будет провести не только перепись населения в 2020 году, но и перейти к следующему этапу - цифровизации других подобных мероприятий - от электронных опросов по важным вопросам до до выборов президента или Верховной Рады через смартфон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининформполитики о планах команды Зеленского провести перепись населения: "Уже около полугода действует рабочая группа"

"Главное, что мы уже начали этот процесс", - заключил Кубив.

Кабмин назначил плановую перепись населения на 2020 год. По предварительным подсчетам, она обойдется госбюджету в 2 млрд грн. Предыдущий раз она проводилась в 2001 году. По ее результатам было установлено, что в Украине проживает 48,5 млн человек.

Данные о фактической численности населения являются базой для формирования региональных бюджетов, определения размера субвенций, расчета нагрузки на транспортную инфраструктуру, необходимое количестводетских садов, школ и медучреждений.

Перепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131522
 
 
 Топ комментарии
 
Я не совсем понял, планируют перепись граждан Украины или смартфонов?

Как они будут переписявать грудных детей и парализованных стариков? Через какой смартфон?

Зебилы.
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Судя по заявлениям - да.
- он говорит от имени власти = Зе
- он говорит глупость = бил
Зе+бил = Зебил.
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Кубів ідіот, він абсолютний баран в тих технологіях про які розповідає! А якщо у людини немає смартфону, як її перепишуть, а якщо два смартфони, або три?
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хоч десять. Особа так чи інакше ідентифікується
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Віртуальний кабінет один, лол. Такий самий як в банку або лікарні наприклад. Тим більше, якщо вже на стільки погано, то можна прийти і зробити в лікарні
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походу того що Ви такий самокритичний то то є дійсно....-ідіот
=там не про те є у тебе смартофон чи любий другий девайс до інтернету...там про те що не потрібно буде викидать мільярди на бумажну роботу....-а надалі усе оцифровується...
-ХЕХ...БІГАТЬ ПО ЗАГОЛОВКАМИ...ЧИТАТЬ ТЕКСТ ПРОБУЙ...
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Потому что перепись населения нужна была в 17 веке, чтобы узнать сколько крепостных умерло зимой от голода и холода. Сейчас учет населения ведется ведется Госстатом Украины
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/
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Отож!
Один дурак пообещал "страну в смартфоне", а другие наперегонки принялись лизать ему зад придумывая на ходу что оцифровать.....
А подумать. как они собираются идентифицировать абонента даже не удосужились. Напомню, что у многих по 3 карты смартфона, многие использую только предоплаченную связь чтобы не предоставлять свои идентификационные данные.....
Кроме того это противоречит Закону о защите персональных данных и операторы не отдадут свои базы данных (да и я как абонент тоже против. хотя у мена договор)

PS Надо убогим предложить, что бы они зарплату тоже получали в виде картинки на смартфон - дабы почувствовали всю мощь цифрового маразма
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понятно, скоро и увеличивать численность населения тоже будем через смартфон.....
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инквизиция каменного века всплыла? Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів - Цензор.НЕТ 7731
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Я не совсем понял, планируют перепись граждан Украины или смартфонов?

Как они будут переписявать грудных детей и парализованных стариков? Через какой смартфон?

Зебилы.
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Судя по заявлениям - да.
- он говорит от имени власти = Зе
- он говорит глупость = бил
Зе+бил = Зебил.
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то ти походу тільки знайомі буковки і умієш прочитать...
-ху.обіл...там під заголовком написано(маленькими літерами) що то має бути...
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"Перепись населения Украины в 2020 году будет проходить через смартфон. Уже несколько лет мы проводим подготовку именно к такому способу, хотя есть свои трудности и в нем", - рассказал Кубив.
Ты долго думал, зебил?
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Так тех кого вы перечислили на учете и ВНЕЗАПНО в электронной форме на сервере, а не на бумажке
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Это второй вопрос: нахрена вообще проводить перепись, да еще в такой извращенной форме, если есть Единый демографический реестр?
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Зебилы даже слов таких не знают. Откуда им знать что существует Державна служба статистики України, которая постоянно мониторит ситуацию с количеством граждан государства.
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Обьясняю для непонятливых. Госстат берет перепись 2001 года и динамику лиц, родившихся и умерших, а также показатели миграции населения, но через 19 лет картина сильно искажена, перепись должна проводится раз в 10 лет. Во-вторых, переписчики будут как и раньше посещать жителей, но все данные о них будут заносится с помощью смартфонов переписчика в базу данных без бумажного сопровождения. Более детально такой механизм будет разработан после проведения пробной переписи в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в конце 2019 года. Сейчас идет работа по обследованию жилищного фонда
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ДЛЯ ОСОБОУПОРОТИХ ПОРОХОДИМІЛОВ ХОЧУ НАПОМНИТИ ЩО ПОСТІЙНО ПО ТВ ЙШЛА РЕКЛАМА НАС 52 МЛН...
-аж тут -в 2001 провели перепис населення і......реклама зникла...
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минуточку, это заява от пэбила, или пэбил пэбила не панимаит？😀
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А от кого оно сейчас зарплату получает ? Кормится из рук ЗЕ, значит зебобик.
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вместо этого зебила Порошенко назначил Гонтареву
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И бакс сиганул до 40.
Только вот не вздумай запевать про войну и три копейки в казне после шоблы донецкой
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да не было никакой войны !

в сериале ж про неё ни слова, значит не было.
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Так в сериале и гонтаревой небыло, она в реале бакс до 40 подняла, и в РЕАЛЕ, у пэти войны небыло, то АТО （за годыны）, потом извинился, через четыре года и назвал ООС, при этом сняв с себя все полномочия главкома.
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ничего не было.

все было зашибись.

всё хорошеее само собой произошло,

а во всём хреновом виноват петя.
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И долга у Нефтегаза в 94 млрд тоже не было
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Они планируют увеличить количество избирателей приравняв их к количеству СИМ карточек. Чувствую цена на СИМ карты взлетит....
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ты ваще нихрена не понял, это предлагает минстр Гройсмна.
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Ну вот у меня Нокиа 3310, мне то что и как заполнять.
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Ну ты же смог настрочить тут коммент, через ПК и т.д. тоже можно
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Не, не. У нас же будет страна в смартфоне а не ПК. Тут строго по жанру нужен смартфон.
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Так сказано же:
перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон. Источник: https://censor.net.ua/n3131522

Не в электронной форме, а именно и исключительно через смартфон.
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Потому что ЗЕ захотел провести перепись смартфонов.
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тебя не посчитают, будешь в резерве ЦИКа находится Перепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив - Цензор.НЕТ 724
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у Вас 3310? тогда Вы будете не гражданин или Вас просто не посчитают
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За запитом Ukraine cyberpunk видало отаке. Чомусь цей кіберпанк близький до реальності... з такими ініціативами...
Окремо верещу від ШАУРМА НОГОТОЧКИ МУТАЦИИ.

Перепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив - Цензор.НЕТ 9920
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Кабмин шизанулся от страха. Всех их на фрунзе нужно
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мародерам порохохряка дали тусана и они сразу вспомнили про перепись населения Перепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив - Цензор.НЕТ 9374 во какие быстрые, и 5 лет не прошло, как отдуплились Перепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив - Цензор.НЕТ 9702
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может тупо прочипировать всех как баранов
и рамок везде понаставить шоб сами считали
собак уже давно так чипируют, шоб не терялись
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Вот если бы Зелька такое предложил, то было бы круто, а "барыги" - значит зрада!
Ты вообще зебил, иле нет? Если да, то должен знать волшебное слово "факин диджитализация"! Перепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив - Цензор.НЕТ 7767
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вообще нет
заканчивал бы ты с американизмами пока не забанили
... вторую неделю уже как смартфон юзаю, с 2013 в тумбочке лежал
потому как реально этим попахивает, то что ты назвал
псы. а ты правда из америки?
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Ай донт андестенд. А ю рилли ап эгэнст факин диджитализейшн?
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Зельки предложили сделать за пару недель
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уважаемый Редакция, помогите!
а как можно этих зе гопников послать нах через смартфон?
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очень просто ,С 2009-го года в Украине действует единый номер для вызова экстренных служб, в числе которых полиция, скорая помощь, служба спасения, газовая служба. Для того чтобы их вызвать необходимо набрать номер «112». Это общий номер для всех существующих экстренных служб. Вам будет необходимо только кратко описать причину кого вы хотите послать ,и адрес куда вы хотите послать Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів - Цензор.НЕТ 1385
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да они там все умалишенные, каждый квакает что хочет, вон недавно старая ведьма из минздрава про ликвидацию детских домов заявила, а придурок рева рассуждает о поставках газа Перепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив - Цензор.НЕТ 3052 вот такие они соевые специалисты Перепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив - Цензор.НЕТ 9248
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Ага................... "телепатично" ще проведіть. Перепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив - Цензор.НЕТ 2968
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по айпиадресам тоже можно ))) блин я дурею какой то цирк бесконечній
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Дед, ты отстал от жизни. Вэлком ту 21 век!
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тю а можно по тому сколько штук квартир домов столько и людей с погрешностью )) а можно сколько продают хлеба плюс булки столько и людей ( шаурму не считаем там чуваки) а можно отнять от людей собак умножить на котов в квадрат !!
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Я по ящику дивився, що в містах на 1 ворони припадає 10 рил. Тобто простіше порахувати усіх ворон та помножити на 10.
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К счастью вы уже ничего не решаете, а только трындите и пока воруете...но это не долго! Будет новый кабмин, ему и карты в руки!
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2 млрд на перепись у нового Кабмина есть
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У бедных пенсов даже денег нет купить смартфон!
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с вмісле нет смартфонов ?? разве так біваеьт ? значит єто не чуваки и не чувихи их вічеркуем
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Это факты жизни. Кстати, итальянские пенсионеры тоже не имеют смартфон.
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да он им реально не нужен Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів - Цензор.НЕТ 4705 что им с ним делать? селфи на больничных койках, а потом в инстограмм выкладывать? Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів - Цензор.НЕТ 7090
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Украина обогнала Европу - здесь до такого не догадались!
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Виртуальный Кабмин надеется управлять виртуальной Украиной и после выборОв? Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів - Цензор.НЕТ 3204
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Рядом куча европейских стран, где есть и давно работают стандартные процедуры -- по всем вопросам... ...даже новые велосипеды изобретают и хорошо ездят.
Шо в Украине? -- украинский беспроволочный телеграф сочиняют?
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*** Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів - Цензор.НЕТ 7974
мобильный телефон, смартфон, айфон, айпад, айпод ....
а как же романтично все начиналось... снимаешь трубку и:
- алло, барышня! пожалуйста, Смольный!
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...ага -- шо-то типа Жванецкого:
"Алло, Марк Абрамович! Зайдёт Гриша -- дайте ему в морду! Заранее благодарен."
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Вон сайт петиций президенту- чем не перепись? Готовое работающее решение.
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ВЫ ВСЕ идиоты.
Перепись будет производиться путём заполнения специальной анкеты, которую будет можно заполнить как самостоятельно, так с сказать ответы переписчику.
Так, млять, понятно?
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****
иногда просто ненавижу прогресс.
смартфоны становятся все тоньше и умнее, а люди наоборот...
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Це добре.Наступний етап-електронне голосування.
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Перепись населения просто необходимо провести! 5 лет грабили безбожно, распределяя бюджет на то количество, которого давно уже в Украине нет.
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Оце круто. Як раз "труба" моя вже накривається (віндовзфон). Рідна держава мені купить новий.
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Хорошая попытка привязать владельцев смартфонов к имею - но нет. Не подойдет такое очередное нахлебалово.
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Ипанутые ля , мне интересно как это сделают по селам где нет интернета ,мало того и нет телефонного сигнала ,или очень плохой и выбивает ,или Кубив думает что у нас в стране таких мест нет ,так я его обрадую есть Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів - Цензор.НЕТ 7405, есть места где и ************** нет ( хуторки по 5 -6 хат,имел счастье такое видеть ,попав однажды в такой оазис на рыбалку Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів - Цензор.НЕТ 7405)
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Хотів повипендрюватись, як всі, але новину прочитав до кінця.
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В мого кума звичайний кнопковий телефон, бо він будівельник, смартфони в нього просто довго не живуть, як його будуть переписувати?
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ти ніколи не бачив у супермаркеті як звірять товар....-з древнюю рахівницею та стосом амбарних книг???
=ТЕКСТ ПРОЧИТАЙ...А НЕ ТІЛЬКИ ЗАГОЛОВОК!!а то як оті пуголовки...
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Екс-комсомольський функціонер, а тепер "пан" Кубів вже відомий своїми "успіхами". Адже це він був головою Нацбанку з лютого по червень 14 року і опустив курс гривні з 9 до 12 грн/$. Це він на посаді віце-прем'єра голосував в Кабміні за все "успішні" його рішення. Такою ж "успішною" буде і "смартфонізація". Велика кількість населення таких девайсів просто не мають. А з тих, хто має, далеко не всі захочуть давати свої персональні дані цієй "чесній" владі.
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а у мене андроїд, що мені власне робити?
купувати смартфон?

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Пане Циля (чи може, панянка), а ви сможете їх мені продати?
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Читаєм зміст а не тільки заголовок, "для тех, кто не захочет или не сможет самостоятельно ввести данные в электронной форме, будут предлагать ответить на вопросы анкеты, которая будет у представителей команды переписи на специальном смартфоне или планшете."
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коли уряд почне безоплатні смартфони пенсам роздавати як т2 від януковича?
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ТОДІ КОЛИ УСІ ОТІ ПЕНСИ ОТРИМАТЬ ОТІ Т2!
-а то полвина пенсіонерів ті т2 і не чули про те....а грошей на ті т2 списали як і на сусідню бєларусь та молдову...
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Народ читайте текст а не только заголовки, обходить дома все равно будут.
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ненжно ваще читать, этого министра скоро не будет.
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так понял мы на пути что бы догнать и перегнать по дебилизму федерашку Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів - Цензор.НЕТ 5611
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПерепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив
 
 
 
 
 
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