 Перепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
По его словам, перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон.
"В качестве альтернативы бумажной анкете мы предлагаем гражданам самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер", - отметил он в своей колонке на Лига.Бизнес.
По словам Кубива, для тех, кто не захочет или не сможет самостоятельно ввести данные в электронной форме, будут предлагать ответить на вопросы анкеты, которая будет у представителей команды переписи на специальном смартфоне или планшете.
"Эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госстата. В сумме они дадут нам понимание о социологии и демографии региона, фактическом количестве жителей и другую информацию без ее персонализации", - написал вице-премьер.
Он сообщил, что после анализа эффективности такого способа можно будет провести не только перепись населения в 2020 году, но и перейти к следующему этапу - цифровизации других подобных мероприятий - от электронных опросов по важным вопросам до до выборов президента или Верховной Рады через смартфон.
"Главное, что мы уже начали этот процесс", - заключил Кубив.
Кабмин назначил плановую перепись населения на 2020 год. По предварительным подсчетам, она обойдется госбюджету в 2 млрд грн. Предыдущий раз она проводилась в 2001 году. По ее результатам было установлено, что в Украине проживает 48,5 млн человек.
Данные о фактической численности населения являются базой для формирования региональных бюджетов, определения размера субвенций, расчета нагрузки на транспортную инфраструктуру, необходимое количестводетских садов, школ и медучреждений.
=там не про те є у тебе смартофон чи любий другий девайс до інтернету...там про те що не потрібно буде викидать мільярди на бумажну роботу....-а надалі усе оцифровується...
-ХЕХ...БІГАТЬ ПО ЗАГОЛОВКАМИ...ЧИТАТЬ ТЕКСТ ПРОБУЙ...
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/
Один дурак пообещал "страну в смартфоне", а другие наперегонки принялись лизать ему зад придумывая на ходу что оцифровать.....
А подумать. как они собираются идентифицировать абонента даже не удосужились. Напомню, что у многих по 3 карты смартфона, многие использую только предоплаченную связь чтобы не предоставлять свои идентификационные данные.....
Кроме того это противоречит Закону о защите персональных данных и операторы не отдадут свои базы данных (да и я как абонент тоже против. хотя у мена договор)
PS Надо убогим предложить, что бы они зарплату тоже получали в виде картинки на смартфон - дабы почувствовали всю мощь цифрового маразма
Как они будут переписявать грудных детей и парализованных стариков? Через какой смартфон?
Зебилы.
- он говорит от имени власти = Зе
- он говорит глупость = бил
Зе+бил = Зебил.
-ху.обіл...там під заголовком написано(маленькими літерами) що то має бути...
Ты долго думал, зебил?
-аж тут -в 2001 провели перепис населення і......реклама зникла...
Только вот не вздумай запевать про войну и три копейки в казне после шоблы донецкой
в сериале ж про неё ни слова, значит не было.
все было зашибись.
всё хорошеее само собой произошло,
а во всём хреновом виноват петя.
перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон. Источник: https://censor.net.ua/n3131522
Не в электронной форме, а именно и исключительно через смартфон.
Окремо верещу від ШАУРМА НОГОТОЧКИ МУТАЦИИ.
и рамок везде понаставить шоб сами считали
собак уже давно так чипируют, шоб не терялись
Ты вообще зебил, иле нет? Если да, то должен знать волшебное слово "факин диджитализация"!
заканчивал бы ты с американизмами пока не забанили
... вторую неделю уже как смартфон юзаю, с 2013 в тумбочке лежал
потому как реально этим попахивает, то что ты назвал
псы. а ты правда из америки?
а как можно этих зе гопников послать нах через смартфон?
Шо в Украине? -- украинский беспроволочный телеграф сочиняют?
мобильный телефон, смартфон, айфон, айпад, айпод ....
а как же романтично все начиналось... снимаешь трубку и:
- алло, барышня! пожалуйста, Смольный!
"Алло, Марк Абрамович! Зайдёт Гриша -- дайте ему в морду! Заранее благодарен."
Перепись будет производиться путём заполнения специальной анкеты, которую будет можно заполнить как самостоятельно, так с сказать ответы переписчику.
Так, млять, понятно?
Не понятно!
иногда просто ненавижу прогресс.
смартфоны становятся все тоньше и умнее, а люди наоборот...
=ТЕКСТ ПРОЧИТАЙ...А НЕ ТІЛЬКИ ЗАГОЛОВОК!!а то як оті пуголовки...
купувати смартфон?
-а то полвина пенсіонерів ті т2 і не чули про те....а грошей на ті т2 списали як і на сусідню бєларусь та молдову...