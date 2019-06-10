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 Десятерых раненых под Новолуганским бойцов отправили на лечение в Днепр, двое из них в тяжелом состоянии, - врач

После обстрелов под Новолуганским Донецкой области в Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова в Днепре доставили 10 раненых военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в понедельник Радио "Свобода" сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.

По его данным, раненые поступили 7 июня санитарной авиацией. Тяжелых раненых прооперировали на выходных.

По словам врача, двое из десяти бойцов сейчас в тяжелом состоянии. У одного пробито легкое, у второго - многочисленные осколочные ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов погибли, еще восемь ранены в результате атаки врага под Новолуганским, - штаб

Остальные бойцы в состоянии средней тяжести, они получили минно-взрывные ранения и контузии. В понедельник пятеро из них поедут на похороны боевого товарища Дмитрия Пруглы из Полтавы, погибшего под Новолуганским 7 июня.

Напомним, в результате попадания 122-мм снаряда в блиндаж 7 июня двое бойцов получили несовместимые с жизнью ранения и умерли в медицинском учреждении. Еще 11 гвардейцев получили ранения, боевые травмы, контузии.

Вместе с Максимом Олексюком погиб Дмитрий Пругло (позывной Круглый) из Полтавы.

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На официальном сайте НГУ, в частности, говорилось: "Два героя Национальной гвардии Украины присоединились к Небесной страже.

Вражеский обстрел оборвал жизни двух воинов отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057. В районе проведения операции Объединенных сил погибли старший лейтенант Дмитрий Пругло и сержант Максим Олексюк.

Незаконные вооруженные формирования РФ ночью применили запрещенную минскими соглашениями 122 мм ствольную артиллерию по передовым позициям украинских нацгвардейцев, которые мужественно защищают Родину. Из-за попадания снаряда двое воинов получили несовместимые с жизнью травмы и умерли в медицинском учреждении.

Дмитрий Пругло в свои 28 лет в составе батальона "Азов" воевал в горячих точках и сложных военных операциях. Молодое пополнение ежедневно брало с него пример.

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Максим Олексюк. Ему было всего 23 года. В ряды "Азова" пришел в 2017 году. Его собратья вспоминают, что более искреннего человека, наверное, не найдешь.

Весь личный состав Национальной гвардии Украины выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям погибших воинов!

В нашей памяти они навсегда живые!"

Источник: https://censor.net.ua/n3131517
 
 
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Потрібно призначити розслідування цього випадку, як командування ООС та Генштабу прогавили завезення керованих снарядів та спецназу терористів, щоб використати цю зброю проти Азова? Потрібно було наносити превентивні удари по спецназівцям ворога та по артилерійським підрозділам, щоб унеможливити застосування ворогом керованої зброї проти Азова! Командування ООС та Генштабу мають розуміти що Азов не простий підрозділ і для нападу на Азов путінські терористи будуть використовувати всі наявні можливості, керовані снаряди та ракети, безпілотники, спецназ, нове озброєння! Розташування Азову має бути зоною особливої уваги командування ООС та Генштабу, там має вестись особлива розвідка і за першої ж інформації про підготовку терористів до чергового теракту - потрібно бити на ураження, зриваючи плани терористів! На жаль командування ООС та Генштабу ще працюють по старим регламентам, які залишились від порошенка, а потрібно вже переходити на нову якість роботи - більш ефективну та розумну, інакше підуть з посад! За напад на Азов командуючому ООС та Генштаба потрібно виписати по суворій догані і зробити останнє попередженя! Командування не для того щоб жувати соплі, а для того щоб працювати з розвідданими і ефективно ними користуватись для унеможливлення тяжких наслідків!
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кто то сказал, что
Самое лучшее украшение храбреца - рана, полученная на поле боя.
Но лучше бы эти украшения вообще не существовали.
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нужно учитывать что там тоже за пять лет научились воевать
все блиндажи нанесены на карту с точностью до метра
нужно адекватно отвечать на один выстрел - десять
тогда отпадает охота
всем раненым желаю быстрейшего и полного выздоровленич
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за 5 лет и "Мечка" (им. Мечникова) научилась лечить-спасать-творить чудеса
(помогай вам Боже врачи от Бога!!!)
хлопчикам одужання найскорішого і подальшого життя щасливішого...
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А когда Зеленский, как главнокомандующий, понесет наказание за смерти этих бойцов? Это, ведь, из-за его приказа "Не стрелять" погибли наши воины.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДесятерых раненых под Новолуганским бойцов отправили на лечение в Днепр, двое из них в тяжелом состоянии, - врач
 
 
 
 
 
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