 Десятерых раненых под Новолуганским бойцов отправили на лечение в Днепр, двое из них в тяжелом состоянии, - врач

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в понедельник Радио "Свобода" сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.

По его данным, раненые поступили 7 июня санитарной авиацией. Тяжелых раненых прооперировали на выходных.

По словам врача, двое из десяти бойцов сейчас в тяжелом состоянии. У одного пробито легкое, у второго - многочисленные осколочные ранения.

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Остальные бойцы в состоянии средней тяжести, они получили минно-взрывные ранения и контузии. В понедельник пятеро из них поедут на похороны боевого товарища Дмитрия Пруглы из Полтавы, погибшего под Новолуганским 7 июня.

Напомним, в результате попадания 122-мм снаряда в блиндаж 7 июня двое бойцов получили несовместимые с жизнью ранения и умерли в медицинском учреждении. Еще 11 гвардейцев получили ранения, боевые травмы, контузии.

Вместе с Максимом Олексюком погиб Дмитрий Пругло (позывной Круглый) из Полтавы.

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На официальном сайте НГУ, в частности, говорилось: "Два героя Национальной гвардии Украины присоединились к Небесной страже.

Вражеский обстрел оборвал жизни двух воинов отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057. В районе проведения операции Объединенных сил погибли старший лейтенант Дмитрий Пругло и сержант Максим Олексюк.

Незаконные вооруженные формирования РФ ночью применили запрещенную минскими соглашениями 122 мм ствольную артиллерию по передовым позициям украинских нацгвардейцев, которые мужественно защищают Родину. Из-за попадания снаряда двое воинов получили несовместимые с жизнью травмы и умерли в медицинском учреждении.

Дмитрий Пругло в свои 28 лет в составе батальона "Азов" воевал в горячих точках и сложных военных операциях. Молодое пополнение ежедневно брало с него пример.

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Максим Олексюк. Ему было всего 23 года. В ряды "Азова" пришел в 2017 году. Его собратья вспоминают, что более искреннего человека, наверное, не найдешь.

Весь личный состав Национальной гвардии Украины выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям погибших воинов!

В нашей памяти они навсегда живые!"