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 Политика Украины
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Все про:антисемитизм (155) расизм (143) Чепурной (35)

 Рассматриваем вопрос целесообразности пребывания Чепурного на занимаемой должности, - газета "Голос Украины" извинилась за оскорбительные высказывания своего корреспондента

Официальная газета Верховной Рады "Голос Украины" принесла извинения за оскорбительные высказывания своего корреспондента в Черниговской области Василия Чепурного.

Соответствующее заявления газета опубликовала на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Газета "Голос Украины", официальное издание Верховной Рады Украины, никогда не разделяла и не будет разделять позиции по предвзятому отношению к лицам, основанному на расовой, национальной или религиозной принадлежности. В своей деятельности редакция газеты всегда придерживается основных принципов журналистской этики, свободы слова и высказываний, уважения к частной жизни человека, нераспространения информации, содержащей предвзятость или необоснованные обвинения, невозможности распространения информации, которая дискриминирует любого человека из-за его пола, языка, расы, религии, национального, регионального или социального происхождения или политических пристрастий. В. Чепурной, без указания места работы, обнародовал на частной странице в социальной сети Facebook изуверскую позицию относительно результатов выборов президента и предстоящих парламентских выборов, которая не имеет ничего общего с редакционной политикой "Голоса Украины". Газета всегда стояла на принципах толерантности и взаимоуважения", - говорится в заявлении.

"В то же время заявляем, что редакция газеты "Голос Украины" не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий. Несмотря на это, с большим уважением просим прощения за некорректные высказывания В. Чепурного у всех, кого они унизительно затронули. Редакция рассматривает вопрос целесообразности пребывания В. Чепурного на занимаемой должности", - добавили в редакции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка

Ранее журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка.

Источник: https://censor.net.ua/n3131515
 
   
 Топ комментарии
 
Именно поэтому в цивилизованных странах процент коренного населения сокращаеца, а процент муслимов, арабов и таких вот чёрных стремительно растёт. Происходит замена коренного населения, пока одни дауны визжат про расизм, антисемитизм, хвошизм, эти ребятки им сели на голову и успешно их выживают.
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И что с этого вышло?? Крым и Даунбас который имел большой процент русских, где сейчас? Приютили??Доволен??
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Хоть кто то сказал правду и указал на проблему выживания украинцев с ихнего же дома, так сразу уволить. Ой чувствую выживут...процесс идёт полным ходом...
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дали таки по ушам соевой подстилке, чтобы впредь зубами не лязгала
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В цивилизованной стране этого Чепурного уже выгнали бы с позором еще вчера, а руководство газеты подало в отставку.
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Именно поэтому в цивилизованных странах процент коренного населения сокращаеца, а процент муслимов, арабов и таких вот чёрных стремительно растёт. Происходит замена коренного населения, пока одни дауны визжат про расизм, антисемитизм, хвошизм, эти ребятки им сели на голову и успешно их выживают.
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Расизм це расизм, просто не треба плутати антирасизм з надлишковою ліберальною мігрантською політикою.
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Слышь, придурок, ты не в курсе что те, кто не размножается - просто вымирают?
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у соевых пэдрилов все придурки и дегенераты.. это просто шоколадные в зеркало редко смотрят Розглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента - Цензор.НЕТ 7990
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Хоть кто то сказал правду и указал на проблему выживания украинцев с ихнего же дома, так сразу уволить. Ой чувствую выживут...процесс идёт полным ходом...
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Украинцев с их дома выживают доморощенные рехформаторы вроде Порошенко, которые подгоняют тарифы и цены к европейским, а зарплаты оставляют на уровне 3-го мира, а не спортсмены как Жан Беленюк
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Да какой ты "украинец"?
Украина сотни лет была домом многих национальностей и нескольких религий.
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И что с этого вышло?? Крым и Даунбас который имел большой процент русских, где сейчас? Приютили??Доволен??
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Та да заливай лохам в уши. Кацапне уже дали дом ..теперь кровью истекаем, а ты нам в уши льёшь про толерастию и всепрощение и давайте будет добренькими. Новороссию хочешь? А? ну а шо, мы ж толерантные и добрые, почему бы не дать дом кацапам на своей земле??Ты ж не против правда??
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Олег, ты дурак.
Исход Второй Мировой стал ясен в декабре 1941, когда Гитлер непонятно с какого перепугу, не имея, ни флота ни авиации, объявил войну Штатам.
Руководствовался только расовой теорией.
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"Исход Второй Мировой стал ясен в декабре 1941, когда Гитлер непонятно с какого перепугу, не имея, ни флота ни авиации..." Если вам не стыдно писать такой бред, то вы или профессиональный троль, или дилетант-графоман.
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А каким боком этот тип к управлению страной и реформам, можно поинтересовацца?
Зачем совершенно бесполезный человек будет протирать штаны за наши деньги, может лучше взять кого-то кто в этом что-то соображает?
По моему это какая-то провокация!!!
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Треба бути ідіотом, щоб не розуміти елементарних речей. Він спортсмен, багаторазовий чемпіон, кумир спортивної молоді. Розумний і талановитий хлопець. Буде займатись питаннями молоді і спорту.
Добре, що запросили його в свою команду. Достойний вибір.
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У Раді вже був набагато успішніший спортсмен Кличко, до того - ще один борець Тадеєв (олімпійський чемпіон, до речі). До того - Блохін. У них НІЧОГО НЕ ВИЙШЛО! Чому ви вважаєте, що у Беленюка вийде?? Ви сліпо вірите, бо він у Зе-команді?

От всі ржуть, що у Гаврилюка вищої освіти немає, так і Беленюк теж без диплому, на відміну від тих же Кличка чи Блохіна.
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Недавно взнав що наш відомий спортсмен Силант'єв теж депутат, щось не видно розробок в області спорту.
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Гнати паскуду. Воно ще й в "Голосі України", падло.
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а тебя гордость обуревает, что твой презик еврей, с израильским гражданством, а в список "Слуга Уродов" кроме кацапов напихали еще и негров? может ты чукча?
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А мову твого президента ти розумієш? Розглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента - Цензор.НЕТ 4160
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Тобто ти не розумієш президента, за якого ти голосував. То навіщо ти його вибрав? Він українською не говорить. Тільки читає що йому написали. Він і російською ледве волоче.
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пэдрилку просто рве пукан .. це їх агонія.... своєю нетерпимістю та агресією вони допомогли випхати Баригу з посади президента.. тож хай продовжують Розглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента - Цензор.НЕТ 5869
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Голос "України" - це державна стркутура.
Если нету утверждённой Кабмином инструкции, где чётко написано шо співробітники в свободное от работы время не имеют права паплюжить негров в соцсетях - то ему даже выговор нельзя объявить, не то шо уволить.
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пам`ятаєте як відповів пан Коломойський на виправдання свого потрійного громадянства- "все що не заборонене законом дозволяється".
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Украина - украинцам!!! - все остальные провокаторы!
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Что-то я не пойму, редакция "не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников" или "рассматривает вопрос целесообразности пребывания В. Чепурного на занимаемой должности" или у них шиза на системном уровне? И чего он такого сделал? Негра негром назвал?
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Сказал, что Украиной должны управлять хохлы, а не негры!
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Если честно не понимаю зачем раскручивать скандал!
Сделали местный выговор и по делом!
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Идиот!!!! Зачем это говорить в слух!!! Тем более писать!!! Надо же быть парламентским журналистом и не понимать к чему это приведет!!!
Сейчас опять пойдет жара про бандеровцев, фашистов! По вылазят всякие фридомы, всякие общества защиты женщин, за равные права, интернационалисты!!!!
Думай-те!!! перед тем как писать!!! Чем это для Украины обернется и украинской нации!!!
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Сергей1967 - украинская нация и так уже почти в подполье...

Ей терять нечего...
А теперь предлагают вообще заткнуться...
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Мы в тупую не выиграем! Такова жизнь! Тем более с нынешними тенденциями в Европе! Нужно хитрее! Вот Турчинов провел шествие за семейные ценности! И всякая срань придраться не может! А если бы против гомосексуализма, индивидуализма, то вони было бы море!
По аналогии с историей Персей убил Медузу Горгону не смотря ей в глаза; Эзоп тоже колол своих врагов не в прямую, а иносказательно!
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Сергей1967 - "Нужно хитрее!"

Да хитрили и толерантили 28 лет пост-савка и до этого еще много лет....
А территория становится все меньше как и самих украинцев....
А многие украинцы через такую "хитрость" превратились в испуганных малороссов у себя дома, боящихся открыть свой рот...
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Я також не розумію для чого роздувати.Україна та українське суспільство було засноване білими людьми і це факт,прогнозовано що хтось буде відкрито висловлювати своє невдоволення коли у представницьку владу заходять такі люди .Суперечливе питання ,але як в демократичному суспільстві можна комусь замкнути писок.
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Так выходит и кацапы тогда тоже украинцы. По такой же логике как этот негр украинец, и кацап нам тоже брат родной и украинец. Почему нет??..так же получаеца. Русские нам родные братья. Или опять будете двуличием занимаца?? Ну вы кричавшие что этот негр украниец?? Так и руские тогда тоже родные свои...не?? А ту русную которую заселяли на место заморенных голодом украинцев на Данунбасе и которые там щас кричат расиюшка расиюшка!! ..ребятки а ведь они тоже граждане Украины так же как и этот негр, по вашей логике они тоже украинцы..ЧТо лялечки? разве не так??
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Вопрос в том что украинцев со всех сторон потихонечку вытесняют из собственного дома !
Наверное нам пора ввести ограничения на представление украинцев в ВР гражданами других национальностей!
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Розглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента - Цензор.НЕТ 8909Дмитрий‏ @dmitriypaut 9 ч.9 часов назад
Когда называешь еврея клоуном,ты ксенофоб,а когда иврей называет украинцев хохлами, Украину ******,он классный чувак и становится ПреЗе.
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Визнали за свого:
"Еврейский комик побеждает на выборах президента Украины" https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/209122
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да вправьте уасе чепурному его рускаизЫчную челюсть и все дела. зачем раздувать из мухи слона?
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Тобто прес-секретарю Вована на весь світ МОЖНА звинуватити нашу армію в обстрілах шкіл і лікарень, а якогось журналіста за допис в ФБ -розіпнути ??? Може декого треба запитати ?
Розглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента - Цензор.НЕТ 8938
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Да большинство также думает как Чепурной Хватит из себя матерей Терез изображать
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Хотлось бы видеть официальную статистику социологов. Ах, у вас же своя социология: фокус-группа друзей-люмпенов. Понятно.
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Похрен, в США цим мавпам вже дали волю, в Африку до хати.
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А що ж таке тоді право націй на самовизначення, національне поневолення та національно визвольна війна?...українці мають право на власну українську національну державу?
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Толку в Раді з цього Ж.Беленюка буде 0. Це "підсадна качка" для піару новоявленої "партії" ЗЕ.
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газета "голосу расизму" в Україні має бути закрита назавжди...
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Я оце подумав, Жан сидітиме у ВР разом з Бєлим Вождьом Бєлєцкім.
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Він вказав на проблему яка назрівае в Україні і вже давно. Проблема реальна і яка не мае нічого спільного з расизмом. Не треба ховати голови як страуси, бо це настільки велика загроза, що коли вона проявиться, робити щось вже пізно. Смілива і правильна людина.
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Гавно вапрос. Те виды, которые НЕ РАЗМНОЖАЮТСЯ попросту вымирают, а их нишу занимают более плодовитые.
У вас вопросы к Дарвину или к Господу Богу?
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Так, так. Тобто у владі мають бути всі хто завгодно, окрім українців і треба мовчати?
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все що стосується Зе та його команди супроводжується постійними скандалами,можливо це навмисно робиться .Будуть використовувати давно відому тактику "ССС" для захоплення недалекого електорату.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРассматриваем вопрос целесообразности пребывания Чепурного на занимаемой должности, - газета "Голос Украины" извинилась за оскорбительные высказывания своего корреспондента
 
 
 
 
 
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