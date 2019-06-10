 Рассматриваем вопрос целесообразности пребывания Чепурного на занимаемой должности, - газета "Голос Украины" извинилась за оскорбительные высказывания своего корреспондента

Соответствующее заявления газета опубликовала на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.
"Газета "Голос Украины", официальное издание Верховной Рады Украины, никогда не разделяла и не будет разделять позиции по предвзятому отношению к лицам, основанному на расовой, национальной или религиозной принадлежности. В своей деятельности редакция газеты всегда придерживается основных принципов журналистской этики, свободы слова и высказываний, уважения к частной жизни человека, нераспространения информации, содержащей предвзятость или необоснованные обвинения, невозможности распространения информации, которая дискриминирует любого человека из-за его пола, языка, расы, религии, национального, регионального или социального происхождения или политических пристрастий. В. Чепурной, без указания места работы, обнародовал на частной странице в социальной сети Facebook изуверскую позицию относительно результатов выборов президента и предстоящих парламентских выборов, которая не имеет ничего общего с редакционной политикой "Голоса Украины". Газета всегда стояла на принципах толерантности и взаимоуважения", - говорится в заявлении.
"В то же время заявляем, что редакция газеты "Голос Украины" не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий. Несмотря на это, с большим уважением просим прощения за некорректные высказывания В. Чепурного у всех, кого они унизительно затронули. Редакция рассматривает вопрос целесообразности пребывания В. Чепурного на занимаемой должности", - добавили в редакции.
Ранее журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка.
Украина сотни лет была домом многих национальностей и нескольких религий.
Исход Второй Мировой стал ясен в декабре 1941, когда Гитлер непонятно с какого перепугу, не имея, ни флота ни авиации, объявил войну Штатам.
Руководствовался только расовой теорией.
Зачем совершенно бесполезный человек будет протирать штаны за наши деньги, может лучше взять кого-то кто в этом что-то соображает?
По моему это какая-то провокация!!!
Добре, що запросили його в свою команду. Достойний вибір.
От всі ржуть, що у Гаврилюка вищої освіти немає, так і Беленюк теж без диплому, на відміну від тих же Кличка чи Блохіна.
Если нету утверждённой Кабмином инструкции, где чётко написано шо співробітники в свободное от работы время не имеют права паплюжить негров в соцсетях - то ему даже выговор нельзя объявить, не то шо уволить.
Сделали местный выговор и по делом!
Сейчас опять пойдет жара про бандеровцев, фашистов! По вылазят всякие фридомы, всякие общества защиты женщин, за равные права, интернационалисты!!!!
Думай-те!!! перед тем как писать!!! Чем это для Украины обернется и украинской нации!!!
Ей терять нечего...
А теперь предлагают вообще заткнуться...
По аналогии с историей Персей убил Медузу Горгону не смотря ей в глаза; Эзоп тоже колол своих врагов не в прямую, а иносказательно!
Да хитрили и толерантили 28 лет пост-савка и до этого еще много лет....
А территория становится все меньше как и самих украинцев....
А многие украинцы через такую "хитрость" превратились в испуганных малороссов у себя дома, боящихся открыть свой рот...
Наверное нам пора ввести ограничения на представление украинцев в ВР гражданами других национальностей!
Когда называешь еврея клоуном,ты ксенофоб,а когда иврей называет украинцев хохлами, Украину ******,он классный чувак и становится ПреЗе.
"Еврейский комик побеждает на выборах президента Украины" https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/209122
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/210216
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