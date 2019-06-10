 Рассматриваем вопрос целесообразности пребывания Чепурного на занимаемой должности, - газета "Голос Украины" извинилась за оскорбительные высказывания своего корреспондента

Соответствующее заявления газета опубликовала на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Газета "Голос Украины", официальное издание Верховной Рады Украины, никогда не разделяла и не будет разделять позиции по предвзятому отношению к лицам, основанному на расовой, национальной или религиозной принадлежности. В своей деятельности редакция газеты всегда придерживается основных принципов журналистской этики, свободы слова и высказываний, уважения к частной жизни человека, нераспространения информации, содержащей предвзятость или необоснованные обвинения, невозможности распространения информации, которая дискриминирует любого человека из-за его пола, языка, расы, религии, национального, регионального или социального происхождения или политических пристрастий. В. Чепурной, без указания места работы, обнародовал на частной странице в социальной сети Facebook изуверскую позицию относительно результатов выборов президента и предстоящих парламентских выборов, которая не имеет ничего общего с редакционной политикой "Голоса Украины". Газета всегда стояла на принципах толерантности и взаимоуважения", - говорится в заявлении.

"В то же время заявляем, что редакция газеты "Голос Украины" не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий. Несмотря на это, с большим уважением просим прощения за некорректные высказывания В. Чепурного у всех, кого они унизительно затронули. Редакция рассматривает вопрос целесообразности пребывания В. Чепурного на занимаемой должности", - добавили в редакции.

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