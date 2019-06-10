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 "Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева (обновлено)

Партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" огласила свой избирательный список на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Список возглавил лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко. В первой пятерке также народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко объявила первую пятерку партии "Батькивщина": в список попали Тарута и Наливайченко

Как сообщает Гриценко в Facebook, в список также вошли:

  • Забарило Анатолий, секретарь Львовского горсовета;
  • Ландяк Петр, председатель общественной организации "Ассоциация потребителей жилищно-коммунальных услуг", депутат Тернопольского городского совета;
  • Ладовский Николай, депутат совета Заболотовского поселкового общества;
  • Егор Фирсов, народный депутат VII-VIII созывов, автор экологической стратегии "ЭКО 2020";
  • Виктор Трепак, кандидат юридических наук, генерал-майор, экс-первый заместитель председателя СБУ, принимал активное участие в расследовании ряда резонансных дел, в частности, судьи Игоря Зварича, генерала Алексея Пукача, дело "бриллиантовых прокуроров" и выступил заявителем по делу "амбарные книги Партии регионов";
  • Александр Савченко, доктор экономических наук, профессор, экс-заместитель главы НБУ.

Также "Гражданская позиция" выдвинула кандидатов в 40 мажоритарных округах.

В мажоритарных списках "Гражданской позиции" на Львовщине есть нардеп Тарас Стецькив, замглавы Львовского облсовета Владимир Гирняк, экс-министр здравоохранения Олег Мусий и бывший народный депутат Олег Канивец.

В Киеве будут баллотироваться сын Анатолия Гриценко, Алексей, и экс-глава Одесской организации партии "Удар" Андрей Юсов.

Источник: https://censor.net.ua/n3131514
 
 
 Топ комментарии
 
Єдина політична сила якій можна довірити представництво в верховному органі влади України це Громадянська позиція Анатолія Гриценка! Партія існує на внески членів партії, все відбувається прозоро та відкрито, ніяких олігархів - спонспорів, тільки чесна та послідовна позиція -ніяких Мінських угод, ніяких переговорів з терористами, союзницькі відносини з США та Великобританією, жорстка критика Меркель та Німеччини за загравання з путіним, ліквідація путіна військовим шляхом, звільнення Донбасу та Криму від терористів без жодних варіантів перебування там російських терористичних військ!
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"Громадянська позиція" оголосила першу п'ятірку партії: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук та Соловйова - Цензор.НЕТ 7437Lvbnhj - а какая разница?

Вот блогер верно пишет... - так все и есть..

Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 7 ч.7 часов назад
От такого количества рашистов, сепаратистов, антимайдановцев, убийц, воров и мошенников в Слуге Народа больше всего офигели оппоблоковцы.
Ведь разграбление Украины и уничтожение украинского населения всегда было темой регионалов.
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Єдина політична сила якій можна довірити представництво в верховному органі влади України це Громадянська позиція Анатолія Гриценка! Партія існує на внески членів партії, все відбувається прозоро та відкрито, ніяких олігархів - спонспорів, тільки чесна та послідовна позиція -ніяких Мінських угод, ніяких переговорів з терористами, союзницькі відносини з США та Великобританією, жорстка критика Меркель та Німеччини за загравання з путіним, ліквідація путіна військовим шляхом, звільнення Донбасу та Криму від терористів без жодних варіантів перебування там російських терористичних військ!
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Загнал он свой рейтинг под плинтус , когда с зеленским связался
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это было плохо?? я б ему еще десятка два депутатов отправил бы
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А коли на співбесіду к ЗЕ ходив а потім Апаршина запропонував в радники!! Забув? чи не знав?? Чи під дурня косиш?? "Громадянська позиція" оголосила першу п'ятірку партії: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук та Соловйова - Цензор.НЕТ 7331
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навіть на поклін ходив, яка співбесіда, я, мол не можу, до парашенкі ще сходжу, поцілувати, от ось вам, поки що Апаршин
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реально независимая партия. в смысле, от нее ничего не зависит. с таким же успехом им можно декларировать еще и "даешь мир во всем мире!" и "освоить марс к 2020-му году!", все равно всем пох.
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за то твоих, вон 40% рисуют, когда оно штото делать начнёт, а не самолёты за десятью детьми гонять, скока будет??
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Кандидати то гарні але ...не має ресурсу для потужної виборчої компанії. "Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева - Цензор.НЕТ 5172
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Катеринчук кандидат?Вор вором.И гриценко тоже.
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На Грицька вже неможливо дивитись без сміху.
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пасынок добавляет красок. т.н. "ЗЕразумков" это сын его нынешней жены, еврейки ЮМостовой.
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Сына Юлии Мостовой и Разумкова зовут Глеб. Сейчас он учится в Японии.
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сплошные балаболы, ни малейшего понятия об экономике и как поднимать страну.
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Согласен. Но даже они на порядок лучше клоунов со слуги урода)
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Такий собі замінник кандидата "Проти всіх"? ))
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0+0+0+0+0=5 ? арихметика от Дрища.
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Голосувати за всіх... окрім *жопоблока та евр..солідарності *
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за зеленых)
стадион памирать так памирать))
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"Громадянська позиція" оголосила першу п'ятірку партії: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук та Соловйова - Цензор.НЕТ 7437Lvbnhj - а какая разница?

Вот блогер верно пишет... - так все и есть..

Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 7 ч.7 часов назад
От такого количества рашистов, сепаратистов, антимайдановцев, убийц, воров и мошенников в Слуге Народа больше всего офигели оппоблоковцы.
Ведь разграбление Украины и уничтожение украинского населения всегда было темой регионалов.
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Наверное будет на грани, около 4-4,5%%, но, не хватит чтобы пройти...
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"Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева - Цензор.НЕТ 5381
и эти Мишико не пригласили( или сам не пошёл?)
... как всё поменялось, еще вчера были политики, элита, а сегодня политические трупы
одним рыгам удалось пропетлять, имхо не без помощи кремля и петра алексеевича "Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева - Цензор.НЕТ 9393
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Так по его же заявлениям он пока и не собирался. А так думаю со временем где-то проявится.
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должен
иначе смысл
как по мне офигенный бы премьер получился
потому как не связан ни с одним из украинских кланов и ни чем не запачкан
даже кинофабрики у него нет, политик 100%
... ну притащил бы с собой пару "... дзе", как нибудь справились бы с ними за счет "местных элит")
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... окрім такого собі Курченка. А так - да, в Україні просто нікуди не допустили, в Грузії під кримінальною справою... Хібо що в московії на нього нічого нема...
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если бы Курченко был плохой парень Парашенко у него уголь бы через ротердам не покупал? не?
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кучка лузеров никак не может успокоится, про группу На-На уже никто не помнит, а эти все за сцену норовят выскочить "Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева - Цензор.НЕТ 3743 учитесь уже на ошибках лузера порошенко, тот тоже как мешок с гавном плясал на сцене, не помогло это убогому "Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева - Цензор.НЕТ 3743 Непонятно только как там Томенко в этой шайке болтунов затесался, видать на старости тоже маразм прихватил "Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева - Цензор.НЕТ 3743
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Еще Ющенка там не хватает - любi друзi.
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Хорошая команда, хотелось бы чтобы побольше людей за них проголосовало. Надо максимально отсечь старые, заезженные морды БПП, Ляшко, НФ, Оппоблока и националистов.
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За них проголосуют не более чем в прошлые года, думаю.
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Ню-ню. "Громадянська позиція" оголосила першу п'ятірку партії: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук та Соловйова - Цензор.НЕТ 2667
"Слуга народу" - 45%, "Опозиційний блок" - 40%.

А решту ділять між собою всі інші.
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Пізно пити Боржомі, коли ти знову непрохідний
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Коллектив хороший, но вот только перспективы войти в Раду туманны, к сожалению.
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Я не розумію наших людей. Ну от альтернативами Пєті були 1) не пов'язаний з олігархами розумний Гриценко з 3 вищими освітами (одна із них в США) і захищеною дисертацією (викладає, до речі, в Могилянці, а туди тупих не беруть); 2) не надто розумний і некомпетентний Зеленський, який тусить з Коломойським і навіть толком державною мовою не володіє.

От ЯК можна було обрати Зеленського, а не Гриценка??? ЯК???
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Частково згоден, але порівняно із Зеленським він геній...
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им бы со Смешко скооперироваться, а не с пустозвоном Добродомовым...
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Смешко не захотел, он решил, что и так пройдет.
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И вообще, Смешко однажды ответил в телевизоре, что он все-таки генерал и какие у него могут быть отношения с полковником.
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Добродомов - это тот, который в тетрис на заседании в ВР играл?
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Онотоль и Добродомов- отличная консерва!)
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Список более вменяемый, чем у Смешко (у которого Чубаров, Макаренко, Билоножки)... Лучше уж Гриценко, чем фигура с множеством участков и квартир (см. декларацию), и за которого топит так усердно Гордон (поспорил что ли в очередной раз?)...
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К Смешко присоединился и нардеп от БПП Вадим Денисенко...
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Не всі кияни забули як вдало Катя разом із Космосом у Київраді вдало розкрадали земельку!
Тому Грицю прощавай!
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Це та кодла "патріотів" яка разом з ригальнею, сепарнею і Зе-шмарклями "мочила" проукраїнського і проєвропейського Президнета Порошенка. разом знищували того, за яким Україна була б як за кам"янам муром. А тепер буть "героїчно" боротися з ватним реваншем ...разом зі Свободою і Ляшком.. палити шини поза парламентом .. суки, тупі... Чого вам мразям не вистачало? хотіли все і зараз? А отримаєте зеленським. мураєвським і путінським хером по губах..
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Порошенко зробив для України за 5 років булше ніж усі "суперпатрыоти" за поаередні 23. Поки був Порох їм просто нічого було робити, бо він робив це краще за них. Тому його і з'їли. Це як у старому шоу "слабоє звєно", першим викидали не найдурнішого, а найрозумнішого!

Поряд з Порошенком всі ці Гриці, ЛяЖки, Тягнибоки, Йульки - пігмеї, через це його і ненавиділи всі вони смертно!
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Много соевого шоколада есть вредно, головокружение может вызывать. Отсюда и спутанность сознания появляется.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева (обновлено)
 
 
 
 
 
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