 "Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Список возглавил лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко. В первой пятерке также народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

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Как сообщает Гриценко в Facebook, в список также вошли:

Забарило Анатолий, секретарь Львовского горсовета;

Ландяк Петр, председатель общественной организации "Ассоциация потребителей жилищно-коммунальных услуг", депутат Тернопольского городского совета;

Ладовский Николай, депутат совета Заболотовского поселкового общества;

Егор Фирсов, народный депутат VII-VIII созывов, автор экологической стратегии "ЭКО 2020";

Виктор Трепак, кандидат юридических наук, генерал-майор, экс-первый заместитель председателя СБУ, принимал активное участие в расследовании ряда резонансных дел, в частности, судьи Игоря Зварича, генерала Алексея Пукача, дело "бриллиантовых прокуроров" и выступил заявителем по делу "амбарные книги Партии регионов";

Александр Савченко, доктор экономических наук, профессор, экс-заместитель главы НБУ.

Также "Гражданская позиция" выдвинула кандидатов в 40 мажоритарных округах.

В мажоритарных списках "Гражданской позиции" на Львовщине есть нардеп Тарас Стецькив, замглавы Львовского облсовета Владимир Гирняк, экс-министр здравоохранения Олег Мусий и бывший народный депутат Олег Канивец.

В Киеве будут баллотироваться сын Анатолия Гриценко, Алексей, и экс-глава Одесской организации партии "Удар" Андрей Юсов.