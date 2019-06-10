 "Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Список возглавил лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко. В первой пятерке также народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.
Как сообщает Гриценко в Facebook, в список также вошли:
- Забарило Анатолий, секретарь Львовского горсовета;
- Ландяк Петр, председатель общественной организации "Ассоциация потребителей жилищно-коммунальных услуг", депутат Тернопольского городского совета;
- Ладовский Николай, депутат совета Заболотовского поселкового общества;
- Егор Фирсов, народный депутат VII-VIII созывов, автор экологической стратегии "ЭКО 2020";
- Виктор Трепак, кандидат юридических наук, генерал-майор, экс-первый заместитель председателя СБУ, принимал активное участие в расследовании ряда резонансных дел, в частности, судьи Игоря Зварича, генерала Алексея Пукача, дело "бриллиантовых прокуроров" и выступил заявителем по делу "амбарные книги Партии регионов";
- Александр Савченко, доктор экономических наук, профессор, экс-заместитель главы НБУ.
Также "Гражданская позиция" выдвинула кандидатов в 40 мажоритарных округах.
В мажоритарных списках "Гражданской позиции" на Львовщине есть нардеп Тарас Стецькив, замглавы Львовского облсовета Владимир Гирняк, экс-министр здравоохранения Олег Мусий и бывший народный депутат Олег Канивец.
В Киеве будут баллотироваться сын Анатолия Гриценко, Алексей, и экс-глава Одесской организации партии "Удар" Андрей Юсов.
стадионпамирать так памирать))
Вот блогер верно пишет... - так все и есть..
Хроники Хунты @JuntaChronicles 7 ч.7 часов назад
От такого количества рашистов, сепаратистов, антимайдановцев, убийц, воров и мошенников в Слуге Народа больше всего офигели оппоблоковцы.
Ведь разграбление Украины и уничтожение украинского населения всегда было темой регионалов.
и эти Мишико не пригласили( или сам не пошёл?)
... как всё поменялось, еще вчера были политики, элита, а сегодня политические трупы
одним рыгам удалось пропетлять, имхо не без помощи кремля и петра алексеевича
иначе смысл
как по мне офигенный бы премьер получился
потому как не связан ни с одним из украинских кланов и ни чем не запачкан
даже кинофабрики у него нет, политик 100%
... ну притащил бы с собой пару "... дзе", как нибудь справились бы с ними за счет "местных элит")
"Слуга народу" - 45%, "Опозиційний блок" - 40%.
А решту ділять між собою всі інші.
От ЯК можна було обрати Зеленського, а не Гриценка??? ЯК???
Тому Грицю прощавай!
Поряд з Порошенком всі ці Гриці, ЛяЖки, Тягнибоки, Йульки - пігмеї, через це його і ненавиділи всі вони смертно!