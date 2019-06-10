 Гаагский суд опубликовал позиции Украины и России по делу о нарушении морского права

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, 22 мая 2018 года РФ подала свои возражения относительно наличия у суда юрисдикции рассматривать дело, инициированное Украиной по Конвенции ООН по морскому праву. После этого Украина подала свои письменные объяснения и требования.

"Российская Федерация считает, что трибунал не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку трибунал не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма", - говорится в пресс-службе.

В свою очередь, Украина заявила, что Крым украинский.

"В этом арбитраже Украина просит трибунал растолковать и применить Конвенцию для определения правовых последствий морского поведения России. Спор касается толкования и применения UNCLOS, серьезных нарушений Конвенции Россией, цель Украины в этом арбитраже возмещение за этот серьезный морской ущерб", - отметили в ведомстве.

Как сообщается, Россия считает, что требования Украины в этом деле касаются военной деятельности, исключенной из-под юрисдикции трибунала.

"Нарушение Россией UNCLOS состоялись "в период после" вторжения России на Крымский полуостров. К тому же, вторжение России на полуостров не является предметом никаких требований Украины, а потому это не является тем, чего "касается" этот спор", - добавили в МИД.

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Напомним, арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала на Российскую Федерацию заявление за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, в частности, инициировав спор о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.