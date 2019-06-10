EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  1617  34
Все про:выборы (22497) Казахстан (393) Токаев (2)

 Токаев победил на выборах президента Казахстана

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов на прошедших 9 июня президентских выборах.

Как  сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", об этом объявил глава Центризбиркома Казахстана Константин Петров.

Явка на выборах составила 77,4%, самая высокая была в Алматинской области – 89%, а самая низкая – в Алма-Аты (52,2%).

Согласно предварительным итогам, за Токаева проголосовали 6,5 млн миллионов человек. У выдвинутого движением "Улт тагдыры" и позиционировавшего себя кандидатом от оппозиции Амиржана Косанова – 16,2%.

При этом независимые наблюдатели в Нур-Султане, Алма-Аты и Актау сообщали либо о победе на своих участках Косанова, либо о его высоких результатах. Генпрокуратура сообщала о всего 19 нарушениях по стране, среди которых было шесть вбросов.

Сам Косанов признал поражение уже после выхода экзит-полов ночью и объяснял результат отсутствием единой оппозиции и призывами к бойкоту голосования. Токаев назвал предвыборную компанию "спокойной" и "цивилизованной". "Это была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьезно вырос", – говорится в заявлении на его сайте.

Читайте также: Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана и предложил переименовать Астану в Нурсултан

Также сообщается, что в день выборов в крупнейших городах, Нур-Султане и Алма-Аты, прошли митинги оппозиции, на которых задержали более 500 человек. Первый замглавы МВД Марат Кожаев назвал участников акций протеста "провокаторами" и "радикально настроенными элементами", пытавшимися "дестабилизировать общественную обстановку".

Источник: https://censor.net.ua/n3131508
 
 
 Топ комментарии
 
Осучаснений совок.
Щось типу того, що нещодавно будувалося у нас потужним ріхворматором.
 показать весь комментарий
 
все чисто в брежневских традициях, дряхлые передают власть менее престарелым, только уже по новому, попередника не выносят ногами вперед на лафете Токаев победил на выборах президента Казахстана - Цензор.НЕТ 9609
 показать весь комментарий
 
Никто никуда не приходил. Назарбаев назначил своего преемника, под него сделали выборы и нужный результат.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пришел опытный политик на проказахстанских позициях.

А не комик не умеющий говорить на казахском без бумажки
 показать весь комментарий
 
 
Никто никуда не приходил. Назарбаев назначил своего преемника, под него сделали выборы и нужный результат.
 показать весь комментарий
 
 
На выборах одного чувака нацгвардейцы убили, ударив по голове дубинкой, на участках массовые вбросы самими членами комиссии...Полностью фальшивые, подогнанные под этого холуя выборы.
 показать весь комментарий
 
Что бы там не говорили, но для казахов лучше
если президентом станет человек Назарбаева,
чем марионетка *****...
 показать весь комментарий
 
Я думаю, что он как раз марионетка и есть.
 показать весь комментарий
 
Справді несподіванка - казахи вибрали казаха!
 показать весь комментарий
 
*********** совок.
Щось типу того, що нещодавно будувалося у нас потужним ріхворматором.
 показать весь комментарий
 
 
ну да... такой совок, что аж выборы проиграл! Токаев победил на выборах президента Казахстана - Цензор.НЕТ 5130
 показать весь комментарий
 
 
Потому что украинцы не склонны к совковщине и пока что холодильник побеждает телевизор, а не наоборот как хотел бы потужный рехформатор.
 показать весь комментарий
 
 
Не,телевизор победил....Голобородько... а получили каламойного сепара,которому чуждо все Украинское.!
 показать весь комментарий
 
 
ЛОШАРе не понравились реформы Порошенко, по этому он выбрал Клоуна, который вообще НИКАКИХ реформ проводить НЕ СОБИРАЕТСЯ.
 показать весь комментарий
 
все чисто в брежневских традициях, дряхлые передают власть менее престарелым, только уже по новому, попередника не выносят ногами вперед на лафете Токаев победил на выборах президента Казахстана - Цензор.НЕТ 9609
 показать весь комментарий
 
 
зато не доплюнули старцы до нашего младого дерьмократа в 73%))))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
********* - 2
свиноботы наверное хотели шоб и у нас так было
а мудрого пепе на его посту сменили бы царевич Алексей
потом Миша
 показать весь комментарий
 
 
Результат прямо как у зебила. Казахстанцы, ну вы могете
 показать весь комментарий
 
 
кароче у кого результат на выборах больше 70% тот редиска
 показать весь комментарий
 
 
Торжество демократии в Казахстане. До последнего момента интрига и неожиданный результат.
 показать весь комментарий
 
 
Казахстанцы молодцы, не разворовали страну, а наоборот подняли! Даже целые новые города построили. А сколько инвестиций туда идет!
 показать весь комментарий
 
Але при цьому середня зарплата - 431 бакс всього... Якось малувато для країни, де мало населення, але при цьому величезні запаси нафти і газу!

У поляків чи чехів от нафти/газу немає, але зарплати в три рази вищі...
 показать весь комментарий
 
 
С их ресурсами они должны жить как в Эмиратах. Но нет.... далеко нет.
 показать весь комментарий
 
 
К тому же, оценка жизни в Казахстане идет в подавляющем большинстве по крупным городам. Провинция зачастую там в таком плачевном состоянии, что даже кацапам не снилось.
 показать весь комментарий
 
 
Згадалося ))) Це щось шаманське Токаєв переміг на виборах президента Казахстану - Цензор.НЕТ 1362
І дійсно, без жаксы кyн nutellaдан басталады файний день не починається!


 показать весь комментарий
 
Деніс, зайди в ЖЖ. там є подорожі по бувшим республікам, нема там нічого піднятого, є міста для картинки, є вмираючі.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТокаев победил на выборах президента Казахстана
 
 
 
 
 
 вверх