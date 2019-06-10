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 Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам в Сирии: 6 мирных жителей погибли, еще 39 - ранены

ВВС режима Башара Асада и ВКС России нанесли удары по населенным пунктам в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате погибли шесть мирных жителей, еще 39 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на волонтерскую организацию Управление гражданской обороны Сирии ("Белые каски").

Как сообщили в Управлении гражданской обороны Сирии ("Белые каски"), минувшей ночью авиаударам подверглись район Хан-Шейхун, населенный пункт Темания, селения Шейх Идрис, Мааршурин и Эт-Тух в провинции Идлиб, а также районы Латамине и Кефер Зита на севере провинции Хама.

В управлении опасаются возможного роста числа жертв.

Источники в сирийской оппозиции сообщили, что авиаудары по Хан-Шейхуну, населенным пунктам Латамине, Кефер Зита и Мааршурин нанесли ВКС России.

"Два самолета поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим", - сообщили в оппозиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разгром российских и сирийских войск в Сирии: трупы и разбитые танки на улицах Кафр-Набуда. ВИДЕО

В мае в результате обстрелов и авиаударов сил режима Башара Асада, поддерживающих их проиранских террористических группировок и ВКС России по Идлибу погиб 231 мирный житель, в том числе 59 детей, еще 659 получили ранения.

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Войска режима Башара Асада в нарушение положений Сочинского меморандума по Идлибу систематически подвергают обстрелу населенные пункты, расположенные в зоне деэскалации.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.

Источник: https://censor.net.ua/n3131503
 
 
 Топ комментарии
 
Это тебе кто сказал что они имитировали?
Помню как Лавров заявил что детей посыпали мукой и полили кетчупом.
Гандонам веры нет и не будет.
И как там продвигаются расследования химических атак в ООН?
Или они ждут взносов?
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Це російські терористи тренуються бомбити українські міста. Україна має почати знищувати путінських терористів в небі Сирії не чекаючи поки вони прилетять бомбити Україну. Сирійська опозиція, яка підконтрольна США, має отримати від України модернізовані ЗРК С-125 Нева, щоб перевірити їх ефективність в реальних бойових умовах! Для США та Ізраїлю ці ЗРК не будуть нести загрози, а от проти російських терористів це буде вбивча зброя!
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Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам в Сирии: 6 мирных жителей погибли, еще 39 - ранены - Цензор.НЕТ 1993
имхо террорист №1 в Украине
спокойно ходит, за рашку агитирует, каналов понакупил за московские бабки
партий пророссийских насоздавал
и всем пох
псы. с-125 - старые дрова, которые сняли с вооружения 50 лет назад
... их модернизация это просто воровство бюджетных денег ... имхо
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ты и тут ШпеЦиализД! ты в армии служило? когда было в военкомате последний раз? повестки по мобилизации получало? и ШО? 125 модернизируется по сей день. думаю что стоИт на вооружении в десятках стран, и продается на ура потому что дешево.
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)))))))та ты шо? и я тоже рядом. и в каком же годе эпохальное событие произошло?
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Росія завдала авіаударів по населених пунктах у Сирії: 6 мирних жителів загинуло, ще 39 - поранено - Цензор.НЕТ 7818 Igor L
Це
російські терористи тренуються бомбити українські міста.

Україна має
почати знищувати путінських терористів в небі Сирії не чекаючи поки вони
прилетять бомбити Україну. Росія завдала авіаударів по населених пунктах у Сирії: 6 мирних жителів загинуло, ще 39 - поранено - Цензор.НЕТ 7001
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так говоришь ибо работник шоколада? реально пиз..те бездумно
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вы могли бы привести пример моего положительного высказывания о порохе? я вроде не давал ему положительных оценок. просто я вырос на соцгороде в кривом роге и хорошо представляю истинную цену зеленке... без розовых соплей...)))
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а почему нет? его дедуля-милиционЭр участник расстрелов криворожского восстания начала 60-х. внучек не далеко от дедули ушел.. для меня очевидно
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Славу Богу что дедушкой не оказался Гитлер, а то все может быть
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для еврея маловероятно... впрочем, у вас есть что нить по существу темы? если нет - будьте здоровы
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про партнерство могу пояснить
недавно состоялась сделка между зелей и путиным(его кошельком - яндексом) по продаже-покупке сериала слуга. . кому может быть интересен сериал, заточенный под Украину? по мне так никому. сделка притворная. какую истинную сделку она прикрывает?
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"между зелей и путиным(его кошельком - яндексом)" - давай без этого хамского вранья, есть авторские права. Реально не в ту сторону смотришь, еще намекаешь на взятки, это уже бред начинается. Успокойтесь
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в чем вранье то?? сделка о продаже сериала была? или цензор соврал?? или сериал продается не через авторский права?
действительно божья роса..)))) да вы уже в состоянии свидетелей зеленки...))
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слушай я не собираюсь бунтовать и кричать "верните Порошенко", я только вижу в политике текущего президента те дела, которые нужно было ввести раньше предыдущему. "сериал продается не через авторский права?" - ты сам дал верный ответ и не заметил этого
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разве кто то кричит верните?
я вообще то надеялся получить внятный ответ по технике продажи сериала, в принципе любого от автора к прокатчику ... поэтому ЗАДАЛ ВОПРОС.. но похоже вам еще не спустили указаний как отмазать зелю от сделки с кошельком путина...
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Вот вам и договоренности с Рашистской Федерацией о мире и прекращении огня. И Запад конечно в очередной раз обявит озабоченность потому что им реально насрать на людей, а демократия заканчивается там где начинаются большие бабки и откаты.
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Alex Surov 3d90a6e3


Вот вам и договоренности с Рашистской Федерацией о мире и прекращении огня.


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Что, "Белые каски"? Это те, которые несколько раз имитировали "химические атаки" Асадом? Они же как минимум брехуны, и как максимум провокаторы.
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Это тебе кто сказал что они имитировали?
Помню как Лавров заявил что детей посыпали мукой и полили кетчупом.
Гандонам веры нет и не будет.
И как там продвигаются расследования химических атак в ООН?
Или они ждут взносов?
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Если тебя эта тема интересует - гугл тебе в помощь. Они настоящие провокаторы и это уже доказано.
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Да я не читаю российских вбросов.
Давай результаты официального расследование организацией по запрещению химического оружия при ООН?
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Ну вот, например.
Некий Крейг Мюррей(ссылка 1) пишет о докладе некоего Йена (Яна?) Хендерсона,(ссылка 2) который является экспертом ОЗХО как минимум с 1998 года.(ссылка 3). В расследовании ситуации в Думе Хендерсон был главой инженерной подгруппы.

Доклад его размещён вот здесь. Если есть вопросы к тому, кто стоит за этой площадкой - у них на странице есть поимённый перечень членов организации.

В соответствии с докладом, химатака в Думе инсценирована, погибшие в "химатаке" были убиты специально. ОЗХО этот доклад полностью проигнорировала.

Также есть статья Роберта Фиска еще от 17го апреля 2018го, который поговорил с людьми в развалинах Думы и услышал, что они "никогда не верили в химатаки, а такие истории обычно выдают радикальные исламисты."

Ясен, ни на одном из "цивилизованных" медиа такой статьи нет. Попробуй погуглить по "Ian Henderson OPCW report" - на английском языке об этом нет даже упоминаний в хорошей, демократической прессе. И будь этот Хендерсон 100 раз неправ - отсутствие даже пары строк кагбэ намекает.
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Специальная миссия ОЗХО (Fact-Finding Mission, FFM) подтвердила, что в 2018 году в сирийском городе Дума были применены отравляющие вещества, содержащие хлор. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала 1 марта окончательный текст доклада об итогах расследования предположительного применения отравляющих веществ в качестве оружия против жителей города Дума 7 апреля 2018 года.

Специальная миссия ОЗХО провела в Думе исследование образцов грунта, опросила свидетелей и собрала другие сведения. Изучалось состояние окружающей среды, проводились биомедицинские анализы, токсикологическая и баллистическая экспертизы.

Отчёт миссии ОЗХО о применении отравляющих веществ в Думе будет в ближайшее время представлен государствам, подписавшим Конвенцию о запрещении химического оружия, в штаб-квартире организации в Гааге. Отчёт также был передан в Совет Безопасности ООН через Генерального секретаря ООН.

Мандат Специальной миссии ОЗХО (FFM), созданной в мае 2014 года, предписывает выявление фактов использования токсичных химических веществ в качестве оружия. Но мандатом не предусмотрено определение стороны, предположительно ответственной за такие нападения.

27 июня 2018 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть виновных в химических атаках. Такое решение было принято на специальной сессии ОЗХО в Гааге. За него проголосовали 82 страны, против - 24, включая Россию, Сирию и Иран. В ответ российские официальные лица обрушились на ОЗХО с критикой: министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что теперь "дни ОЗХО сочтены", а представитель МИД России Мария Захарова напрямую обвинила Великобританию, инициировавшую голосование по вопросу о расширении функций организации, в подкупе её членов.

Инспекторы ОЗХО смогли посетить Думу лишь 21 апреля. Сирийские и российские военные, контролировавшие город, две недели не допускали в него инспекторов. Британские и американские представители в ОЗХО обвинили Россию в препятствовании работе миссии. Как сообщил представитель Швеции, Дамаск и Москва объяснили недопуск экспертов в Думу опасениями об их безопасности.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что отправке миссии ОЗХО в Думу препятствует то, что у нее нет разрешения от ведомства ООН, отвечающего за безопасность. Российские СМИ в сообщили, что в одном из районов Думы идет бой.

Представитель США в ОЗХО заявил, что Россия, возможно, уничтожает доказательства на месте предполагаемой химической атаки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Би-би-си категорически отверг это. Лавров также заявил, что отношения между Россией и Западом сейчас хуже, чем в годы холодной войны, из-за отсутствия каналов коммуникации.

Войска президента Сирии Башара Асада, как утверждали в те дни страны Запада, ссылаясь на открытые источники и данные разведки, осуществили 7 апреля химическую атаку, жертвами которой стали мирные жители. США, Великобритания и Франция нанесли в субботу ракетный удар по объектам в Сирии, связанным, как утверждается, с разработкой химического оружия. Россия резко осудила удар и обвинила страны, которые его нанесли, в стремлении сорвать работу инспекторов ОЗХО.
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Да-да, подтвердила. Это я знаю.
Однако она проигнорировала расследование своей же инженерной группы. Более того, о том, что профессионалы из их же рядов пришли к другому выводу и общий итог как минимум неоднозначен, она, организация, тоже упомянуть забыла.

И, хотя прошел почти месяц со дня публикации, никакой официальной реакции, никакого освещения этого доклада со стороны официальных лиц не наблюдается.
Как ты считаешь, с чем это связано?

А вообще - химатаки еще будут. Т.к. у освободителей остались только часть Идлиба и Халеба - бежать им некуда и их поражение - вопрос времени. Чем ближе оно подходит - тем больше будет химатак.
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Да да.
Все не так однозначно.
Отдельная профессионально-инженерная группа провела свое собственное расследование и пришла к другим выводам.
Правду все равно мы не узнаем.
Эгешь.
Никто ни в чем не виноват.
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Ну почему же, виноват. Белые Каски и виноваты.
И да, правду мы никогда не узнаем.

Зато чем больше гражданских погибнут в постановках, чем больше трупов без органов вернут "с лечения в Турции" - тем более лояльным к Асаду будет гражданское население ныне "зелёных" территорий.
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А боинг это то же постановка?
Говорят голандцы загрузили в него трупы или это ВСУ виноваты?
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Понятия не имею. Мы тут про ОЗХО говорим, если что.
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А какая разница?
Приемчики применяются одни и те же.
Напишите письмо в отдел по разработке информационных операций что надо что то менять.
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Странно,да.
Химические атаки есть,а кто это сделал уже 8 лет выяснить не удается.
Так же как кто сбил боинг.
Прямо загадка века.
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Зеля не хочет предложить опробовать план "не стрелять вответ."
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План не стрелять в ответ первый опробовал Парашенка целых 5 лет.
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Одностороннее прекращение огня - это запрет стрелять первыми. Это то, что пытался ввести Порошенко.
Запрет стрелять вответ - это Зелино изобретение. Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам в Сирии: 6 мирных жителей погибли, еще 39 - ранены - Цензор.НЕТ 4590
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что то было произнесено от Кучмы, а причем здесь Зеленский?
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Зеля відповідає за зовнішню політику і такі питання, як головнокомандувач. Він і послав Кучму домовлятись з кацапами і їх посібниками.
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кучма самодеятельный пацак?? неужели кто то может так подумать??? ))))))))))))
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знаешь как было с фразой что "в советском союзе нет секса"? Так Кучма сказал и не договорил, разберутся без нас
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вот вот, без вас вас и продадут...))) классическая логика раба
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Не видел указа зеленского отстраняющего Кучму от переговоров после єтого.
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А им нечем стрелять.
Там же действительно мирные жители.
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а не твой ли работодатель с этими мирными перемириями дождался подкрепление для боевиков? Или мы это забываем? Ибо вам платят бабло?
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Ох лол.
Ссылаться на "Белые каски" (особенно после техчасти доклада по Думе) - то же самое, что перепечатывать "Распятого мальчика".
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КАК ТАМ ШЕФИР ГОВОРИЛ? ПУТЛЕР ЧТО ПСИХ? ЕМУ НРАВИТСЯ УБИВАТЬ ДЕТЕЙ? НУ КАК ВИДИМ ОЧЕНЬ ДАЖЕ НРАВИТСЯ
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Stanley Cook
КАК ТАМ ШЕФИР ГОВОРИЛ? ПУТЛЕР ЧТО ПСИХ?


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ОТОЛЬЮТСЯ КОШКИ МЫШКИНЫ СЛЕЗЫ !!! БУДЕТ РОССИЯ КРОВЬЮ РЫДАТЬ !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия нанесла авиаудары по населенным пунктам в Сирии: 6 мирных жителей погибли, еще 39 - ранены
 
 
 
 
 
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