 Россия готовит свержение проевропейской коалиции в Молдове, - Бутусов

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Правительственный кризис в Молдове - Россия готовит свержение проевропейской коалиции, смену политического курса. Украина должна продумать свою стратегию действий, если мы позволим РФ укрепить Додона в Молдове, Путин сможет удержать Приднестровье. И наши расходы на безопасность по итогу возрастут", - отметил Бутусов.
Он считает, что национальные интересы Украины "требуют ликвидации оккупированного РФ военного плацдарма в Приднестровье".
Бутусов напомнил, что оттуда действуют против Украины российские спецслужбы, незаконные вооруженные формирования.
"Украина выставила вокруг Приднестровья совместные с Молдовой таможенные и пограничные посты - но этого недостаточно. Нужно более активное вмешательство. Надо обрезать коррупционные связи российских спецслужб с украинскими политиками", - написал он.
Бутусов считает, что давно пора "снова ввести санкции против Молдавского металлургического завода, которые были сняты в 2019-м благодаря коррупционным связям "директора Одессы" Владимира Галантерника".
Также, по его словам, нужно запретить въезд в Украину автомобилей с приднестровскими номерами.
Кроме того, обеспечить "поддержку антироссийских партий и проевропейских партий в ходе кризиса всеми возможными способами" и "поставить соответствующие задачи руководству наших разведывательных служб. Необходимо приложить все ресурсы, чтобы создать проблемы российской агентуре в Молдове".
"РФ должна понимать, что в ответ на вмешательство во внутренние дела Молдовы, Украина будет усиливать свое давление и будет поддерживать тех, кто борется с Москвой", - отметил Бутусов.
Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.
Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.
В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.
ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.
А объединились они как раз против формально проевропейской партии их Олигарха
Снюхались комуняки Дадона с популистами Акум
т.к. планы пути никто кроме него знать не может!
Спалился карлик!
Зовнішні ознаки держаності ще не державність! Гешефти з мацквою під час
війни, погано приховані шкурні інтереси, 11 з 16 українських обленерго в руках
кремля, 6 з 8 портів, кришування бізнесу і банків кремлівських олігархів в
Україні залишають Україну у сфері впливу кремля ще на довгі роки і це держава
по-твому ?
За підтримку дій Росії
Віктор Медведчук у 2014 році потрапив під санкції
США. А от українські
спецслужби ані тоді, ані зараз не цікавляться
проросійською риторикою
цього політика та діяльністю його громадської
організації.
СЕПАРИ З РОС ПАСПОРТАМИ,
З НЕРУХОМІСТЮ В КРИМУ, ХОЛУЇ ЗЕКА, ЯКІ РОЗГАНЯЛИ МАЙДАН- ПРИЗНАЧЕННЯ ПАРАШЕНКА
!
Семочко - новий керівник української розвідки. 8 родичів заступника голови
зовнішньої розвідки України Семочка мають російське
громадянство
Біографія Тригубенка…володіє 50% компанії Kostinia Trading Ltd, що
також зареєстрована на Кіпрі. Інші ж 50%належать колишньому президенту-втікачу
Віктору Януковичу… Тригубенко лише за 2017 рік здійснив біля 30 візитів
Чому російські олігархи
не позбалені активів і майна в Україні (обленерго, порти тощо) , чому російські
банки не націоналізовані, як компенсація за збитки завдані рфією анексією криму
і окупацією донбасу ? За правління парашенко люди мертвечука взяли під
контроль заправки роснафти- скандує про "перемогу" у вигляді відмови
від російського газу, а тим часом Україна залізла на кремлівську дизельну і
пропан-бутанову голку
И при этом не вынуждены лишать арабский язык статуса государственного и призывать к закрытию глаз на коррупцию
Украина против дискриминации!
Це поки ще. Впродовж останніх 400 років кремль насаджував в Україні москалячу мову, а українську- знищував і забороняв. Зраз прийшов час відновлення історичної справедливості, кацапе
благодаря коррупционным связям с Порошенко.
В Україні - також. Процес вже йде.
Их_там_нет?
О чем додонил Додон в 2018 году?
Президент Молдовы Додон высказался против выведения российских войск из Приднестровья.
https://censor.net.ua/news/3078833/prezident_moldovy_dodon_vyskazalsya_protiv_vyvedeniya_rossiyiskih_voyisk_iz_pridnestrovya
Єто пять. Ждем точно такую же в Украине)))
Підтримку якої з антиросійських проєвропейських ?ACUM ,яка об"єдналась з додонівцями ?Чи протистоячу їй демпартію Плахотнюка ?
Кацапи з ЄС і США вже все вирішили.Нашому Плахотнюку,Коломойському.зараз тільки в Молдову лізти.
https://fakty.ua/307995-krizis-v-moldove-konstitucionnyj-sud-naznachil-novogo-prezidenta-kotoryj-raspustil-parlament
со сценывидней, что делать.
И пеший проход тоже. С Кучурган в "ПМРу" прут "биндеровскую" еду килотоннами.