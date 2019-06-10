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Все про:кризис (2955) Молдова (1011) Бутусов Юрий (1736)

 Россия готовит свержение проевропейской коалиции в Молдове, - Бутусов

Российская Федерация готовит свержение проевропейской коалиции и смену политического курса, считает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Правительственный кризис в Молдове - Россия готовит свержение проевропейской коалиции, смену политического курса. Украина должна продумать свою стратегию действий, если мы позволим РФ укрепить Додона в Молдове, Путин сможет удержать Приднестровье. И наши расходы на безопасность по итогу возрастут", - отметил Бутусов.

Он считает, что национальные интересы Украины "требуют ликвидации оккупированного РФ военного плацдарма в Приднестровье".

Бутусов напомнил, что оттуда действуют против Украины российские спецслужбы, незаконные вооруженные формирования.

"Украина выставила вокруг Приднестровья совместные с Молдовой таможенные и пограничные посты - но этого недостаточно. Нужно более активное вмешательство. Надо обрезать коррупционные связи российских спецслужб с украинскими политиками", - написал он.

Бутусов считает, что давно пора "снова ввести санкции против Молдавского металлургического завода, которые были сняты в 2019-м благодаря коррупционным связям "директора Одессы" Владимира Галантерника".

Также, по его словам, нужно запретить въезд в Украину автомобилей с приднестровскими номерами.

Кроме того, обеспечить "поддержку антироссийских партий и проевропейских партий в ходе кризиса всеми возможными способами" и "поставить соответствующие задачи руководству наших разведывательных служб. Необходимо приложить все ресурсы, чтобы создать проблемы российской агентуре в Молдове".

"РФ должна понимать, что в ответ на вмешательство во внутренние дела Молдовы, Украина будет усиливать свое давление и будет поддерживать тех, кто борется с Москвой", - отметил Бутусов.

Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

Также читайте: Молдова никогда не заплатит РФ за поставленный Приднестровью газ, - Додон

ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

Источник: https://censor.net.ua/n3131502
 
   
 Топ комментарии
 
Ну в Украине уже проевропейскую коалицию росия свергла, настала очередь Молдовы. Не, ну а чо? Россия готовит свержение проевропейской коалиции в Молдове, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4252
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Хіба тільки в Молдові параша скидає проевропейську, прозахідну коаліцію??
В Україні - також. Процес вже йде.
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"снова ввести санкции против Молдавского металлургического завода, которые были сняты в 2019-м благодаря коррупционным связям "директора Одессы" Владимира Галантерника....

благодаря коррупционным связям с Порошенко.
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Ну в Украине уже проевропейскую коалицию росия свергла, настала очередь Молдовы. Не, ну а чо? Россия готовит свержение проевропейской коалиции в Молдове, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4252
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В Молдове коалиция Антикоррупционная.
А объединились они как раз против формально проевропейской партии их Олигарха
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Насправді Плахотнюк, кореш порошенка і обидва агенти фсб! путін в Україні дурив голови виборцям фейковим євроінтегратором порошенком, і в Молдові путін дурить виборців фейковим євроінтегратором Плахотнюком! Потрібно ввести війська в Придністров'я і відновити там молдовську владу за підтримки і постійної присутності українських військ! Придністровці будуть не проти, а росіян потрібно арештувати та обміняти на наших полонених та засуджених в росії, яких там більше 5000 людей!
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Нет там никакой проєвропейской коалиции.
Снюхались комуняки Дадона с популистами Акум
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Це хто порохориги Мародера, що торгував 5 років війни з мацквою і знищував українців своїми рехвормами, проєвропейська колаліція ?
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Так, при Петрові Олексійовичу Україна отримала безвіз, міцну армію та Томос. А при новопредставленному президентові зеленському - отримала лише реванш регіоналів. От і відчуйте різницю
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Реванш ригів відбувася після Майдану коли медвечуківець-ригоанал парашенко прийшов до влади на крові, задуривши 54 % населення. Половина бпп- колишні риги і посіпаки льоні космоса. Зовнішні ознаки державності це ще не українська держава, а лише обгортка в середини якої парашенко будував копію рфії за всіма ознаками- мораль, брехня і лицемірство на кожному кроці, москалячі принципи управляння державою, свавілля правохоронної і судової системи, нечувана корупція і кумовство, замість реальних реформ - мільні бульбашки. Армія це не його заслуга, а платників податків і волонтерів, він її лише розкрадав зі своїми свинарчуками.
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Слушай внимательно и запоминай. У Путина один план из двух частей по времени и по содержанию. Первый этап - 73% у Зеленского, второй этап - 73% у Медведчука. Механизм на обоих этапах один и тот же - народ не должен выдержать военного лихолетья и связанных с ним обострением социальных проблем, посему при Зеленском военная компания будет только усиливаться, все россказни про мир будут похоронены, как и 73% нового Президента. Инструменты давления на власть будут те же, модераторы поменяются - плюсы продолжат вещать сказки , а Ньюсы и 112 будуть топить Зеленского по полной, имея еще и трибуну ВР. Нашим врагам глубоко наплевать, что думают укропы или бандеровцы
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Х-ло, это ты?
т.к. планы пути никто кроме него знать не может!
Спалился карлик!
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Будеш так зі своєю жінкою-мокшанкою балакати. У 2014 було 54 % патріотів, а сьогодні їх залишилося лише 24 % відповдно до соєвої доктрини. Хто ж перетворив патріотів на проросійських зомбаків? Може Мародер своєю ненажерливістю і людиноненависницькою внутрішною політикою ? Пукін заважав парашенку проводити реформи і боротися з корупцією ?

Зовнішні ознаки держаності ще не державність! Гешефти з мацквою під час
війни, погано приховані шкурні інтереси, 11 з 16 українських обленерго в руках
кремля, 6 з 8 портів, кришування бізнесу і банків кремлівських олігархів в
Україні залишають Україну у сфері впливу кремля ще на довгі роки і це держава
по-твому ?

За підтримку дій Росії
Віктор Медведчук у 2014 році потрапив під санкції

США. А от українські
спецслужби ані тоді, ані зараз не цікавляться

проросійською риторикою
цього політика та діяльністю його громадської

організації.

СЕПАРИ З РОС ПАСПОРТАМИ,
З НЕРУХОМІСТЮ В КРИМУ, ХОЛУЇ ЗЕКА, ЯКІ РОЗГАНЯЛИ МАЙДАН- ПРИЗНАЧЕННЯ ПАРАШЕНКА
!

Семочко - новий керівник української розвідки. 8 родичів заступника голови
зовнішньої розвідки України Семочка мають російське
громадянство

Біографія Тригубенкаволодіє 50% компанії Kostinia Trading Ltd, що
також зареєстрована на Кіпрі. Інші ж 50%належать колишньому президенту-втікачу
Віктору Януковичу… Тригубенко лише за 2017 рік здійснив біля 30 візитів

Чому російські олігархи
не позбалені активів і майна в Україні (обленерго, порти тощо) , чому російські
банки не націоналізовані, як компенсація за збитки завдані рфією анексією криму
і окупацією донбасу ? За правління парашенко люди мертвечука взяли під
контроль заправки роснафти- скандує про "перемогу" у вигляді відмови
від російського газу, а тим часом Україна залізла на кремлівську дизельну і
пропан-бутанову голку
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Израиль тоже имеет безвиз и томос.
И при этом не вынуждены лишать арабский язык статуса государственного и призывать к закрытию глаз на коррупцию
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В Украине государственный язик Украинский. И точка. И говорить тут не о чем!!!! Говори, мокша, на каком хочешь, хоть на удмуртском, но государственный язик один!!!!
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Для 27% украинцев русский язык родной. О чем, о защите и развитиии русского языка в Украине кстати и написано в Конституции Украины

Украина против дискриминации!
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на Параше тоже много Украинцев живет. Почему Украинский в росии не является государственным языком?
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Россия стремится в ЕС?
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Для 27% украинцев русский язык родной.

Це поки ще. Впродовж останніх 400 років кремль насаджував в Україні москалячу мову, а українську- знищував і забороняв. Зраз прийшов час відновлення історичної справедливості, кацапе
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порохобот, во всём за 5-ть лет виноватые всё кто голосовал против барыги...
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Совершенно верно. Поддержите, хлопцы, европейский выбор Молдовы.
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А именно партию коалицию из ACUM, социалистической партии и президента Додона
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"снова ввести санкции против Молдавского металлургического завода, которые были сняты в 2019-м благодаря коррупционным связям "директора Одессы" Владимира Галантерника....

благодаря коррупционным связям с Порошенко.
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благодаря коррупционным связям зедауна с Пинчуком, Кучма договаривается про нестрелять в Минске.
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якщо "Премьер-министр Молдовы Павел Филипп помогал избежать санкций Украины Молдавскому металлургическому заводу (ММЗ), который находится в Приднестровье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RISE Moldova" - а Філіп, голова демократичної партії Молдови, є переконаним європеєністом. Так що не варто брехати за Порошенка.
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Хіба тільки в Молдові параша скидає проевропейську, прозахідну коаліцію??
В Україні - також. Процес вже йде.
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Путин финансирует воров и коррупционеров под любыми флагами
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саме так! Все врно: з держбюджету ворога профінансовані "свати", "слуга уродів" та "95кв."
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Молдова, держись, успехов в проевропейском выборе, додона и его свиту - на каникулы в москву.
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Пане Юрію, а в Україні кацапи нічого такого не готують? Чи операція стадію підготовки вже пройшла і тепер триває стадія виконання?
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Уже вернулись, Михо, Портнянков еще одиозные рыги. Рыги, которые были в состоянии анабиоза активизировались, вылез Мертвячук. Влась окуппировал 95й квартал. По-моему реванш регионалов на лицо
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А пан Юрій за Молдови переживає. Напевне збирається туди переїжджати?
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95 квартал окупував образно кажучи сцену. А оскільки це сцена лялькового театру, то за сценою зовсім інші люди, дуже серйозні.
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Вы для начала перекройте все вьезды и выезды из приднестровья и прекратите поставлять туда газ.
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Уберут людей Офшорного после можно будет поговорить о перекрытии, ещё его люди у рулей, кто перекроет?
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Кто теперь будет санкции вводить? Неужели кто-то думает,что Зеленский предпримет какие-то действия против России и ее спецслужб?
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Т.е. есть риск, что он как Порошенко ляжет под Ахметова, Медведчука и Зятя Кучмы?
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Врешь,кремлядь гыбкая! Порошенко ни под кого не ложился и не будет ложиться, в отличии от вас.
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Под Ахметовым Пете ниче так
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бгг) В Молдове тамошние зебилы с партии Акум обьединились с бывшими комуняками Додона и создали "коалицию". Ключевые посты получили советники Додона. Называть ето проевропейская коалиция - я даже не знаю...
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Хоть поинтересуйтесь,перед тем как писать чушь,кто такие Мая Санду и Андрей Настасе.
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И что?
О чем додонил Додон в 2018 году?

Президент Молдовы Додон высказался против выведения российских войск из Приднестровья.



https://censor.net.ua/news/3078833/prezident_moldovy_dodon_vyskazalsya_protiv_vyvedeniya_rossiyiskih_voyisk_iz_pridnestrovya



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Российские войска в Приднестровье наверное через Молдову попадают?)
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Там вже 5 років нема ротації, хіба офіцери через Кишинів.
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Війска з параші там залишились з часів Лебедя.
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В Украине убрали путем выборов своего Офшорного Додона, друга владельца приднестровского металурнического.
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...а в Молдове румын не любят -- те у них, как кацапы у нас... ...тоже сильно братские народы.
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так это румыны им в мамалыгу насрали? Росія готує повалення проєвропейської коаліції в Молдові, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7292 или все же ***** воду мутит Росія готує повалення проєвропейської коаліції в Молдові, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5026
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Румунія склалась шляхом об'єднання Молдови та Валахії, просто шматок з Кишиневом не попав через москалів, а так стародавня столиця Молдови Яси в складі Румунії.
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Никакой проевропейской коалиции в Молдове не существует. Ровно как и не существует какой либо пророссийской коалиции. Ни у одной из сторон нет конституционного большинства, чтобы создать проевропейскую или пророссийскую коалицию. Существует новая антиолигархическая коалиция созданная проевропейским блоком и пророссийской партией социалистов против олигарха Владимира Плахотнюка и его "демократической" ОПГ партии, которую официально создавали на базе соглашения представителей Евросоюза, США и РФ. Все три стороны поддерживают новую коалицию и новое правительство Молдовы.
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Плахотнюк прибрав своїх титушек з вулиць чи ні?
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Нет. Сейчас ещё свозят бабок и бюджетников на автобусах.
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Зрозуміло, погано, ще все може бути, ще й до мене близько та й родина в Кишиневі є.
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Пока всё спокойно, никаких столкновений нет.
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Коалиция созданая проевропейским блоком и пророссийской партией.
Єто пять. Ждем точно такую же в Украине)))
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Порошенко с Бойко объединятся?
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Там вроде уже все сготовилось и уже прокремлевские силы контролируют ситуацию,особенно когда вышло заявление ЕС о поддержке законного парламента который был распущен КС из за отсутствия коалиции
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забезпечити "підтримку антиросійських партій і проєвропейських партій під час кризи всіма можливими способами".

Підтримку якої з антиросійських проєвропейських ?ACUM ,яка об"єдналась з додонівцями ?Чи протистоячу їй демпартію Плахотнюка ?
Кацапи з ЄС і США вже все вирішили.Нашому Плахотнюку,Коломойському.зараз тільки в Молдову лізти.
Росія готує повалення проєвропейської коаліції в Молдові, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8872
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Портніков вже встиг розікласти по поличкам молдовську кризу-причини,наслідки й висновки.https://bykvu.com/mysli/119725-moldova-na-troikh-budushchee-dlya-ukrainy
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Промосковські об'єднались з прозахідними не проти Заходу, а проти олігарха Плахотнюка!
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Вы оцените каков уровень хуцпы. Росийская Федерация готовится свергнуть коалицию в Молдове которую создал ее холуй Додон))))
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А як вам це: "Между тем США, Россия, а затем и Евросоюз поддержали решение парламента Молдовы. Еще 8 июня об этом заявили послы Соединенных Штатов и Российской Федерации в Кишиневе. А 9 июня совместное заявление распространили представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан."???

https://fakty.ua/307995-krizis-v-moldove-konstitucionnyj-sud-naznachil-novogo-prezidenta-kotoryj-raspustil-parlament
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Цікаво, що оцінка подій у Молдові нашими петріотами різниться, від її оцінки оглядачами з ЄС.
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Більшість навіть не хоче вникати в суть, почули прізвище Додона і в атаку. Росія готує повалення проєвропейської коаліції в Молдові, - Бутусов - Цензор.НЕТ 192
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За внешнюю политику государства отвечает клоун. Ему со сцены видней, что делать.
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"...нужно запретить въезд в Украину автомобилей с приднестровскими номерами".

И пеший проход тоже. С Кучурган в "ПМРу" прут "биндеровскую" еду килотоннами.
Росія готує повалення проєвропейської коаліції в Молдові, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2399
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