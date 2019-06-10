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 Радикал Рыбалка будет баллотироваться в Раду от Оппоблока, - блогер

Народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко, экс-глава Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Сергей Рыбалка будет баллотироваться в новую Верховную Раду по списку "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook известный блогер, журналист-расследователь Денис Казанский, сообщает Апостроф.

По его словам, бывший спонсор "Радикальной партии" миллиардер Ринат Ахметов потерял интерес к этой политической силы из-за ее низких электоральных рейтингов, и забирает в новый проект нескольких лиц, которых ранее СБУ и ГПУ подозревали в финансировании терроризма на оккупированном Донбассе.

"Ринат Леонидович, судя по всему, окончательно решил избавиться Ляшко. И даже решил прихватить с собой некоторых "радикалов". Например, в Оппоблоке оказался Сергей Рыбалка, который выстраивал схемы торговли с боевиками ДНР, и менеджеров которого признали виновными в финансировании терроризма", - написал он.

По информации журналистов, на выборах в ВР экс-радикал Рыбак будет бороться за мандат с Александром Вилкулом, Вадимом Новинским, Евгением Мураевым, Геннадием Кернесом и Геннадием Трухановым, которые заявили о формировании единого избирательного списка и подписали соответствующий меморандум.

Казанский является автором нескольких расследований, после обнародования которых СБУ и ГПУ возбудили ряд уголовных дел по факту финансирования террористов на оккупированном Донбассе, и по фактам незаконной торговли в аннексированном Крыму фирмами, входящими в семейный бизнес народного депутата Сергея Рыбалка.

В конце марта прошлого года Сумской апелляционный суд утвердил соглашение о признании вины в пособничестве терроризму гражданина Юрия Джабраилова, который на момент ареста осенью 2017 был топ-менеджером ООО "Снэк Экспорт" – компании нардепа Рыбалки, о чем ранее в СМИ неоднократно упоминал и сам нардеп, и его адвокаты. Джабраилов пошел на сделку со следствием и признал, что в течение 2016 вместе с другими лицами способствовал противозаконным поставкам продукции ООО "Снэк Экспорт" в ОРДЛО и в аннексированный Крым. Вскоре в суд должно быть передано уголовное дело и другого топ-менеджера семейного предприятия Сергея Рыбалки - Дениса Пробачая. Он был задержан вместе с Юрием Джабраиловым и подозревается СБУ и ГПУ в аналогичных особо тяжких преступлениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3131500
 
 
 Топ комментарии
 
Всьо, Ляшко вже нічого не виграє в лотерею.
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ну надо же кому то замещать рыгов,которые к зелебене переметнулись Радикал Рыбалка будет баллотироваться в Раду от Оппоблока, - блогер - Цензор.НЕТ 652
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Будут более качественные клоуны вместо него.
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Ляшко, ты может тоже подумай о мажоритарке! Скушна будет без тебя
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Будут более качественные клоуны вместо него.
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Депутанський мандат не пахне. А пулі, зарплата йде, Лєонідич бабла підкине, а головне голосувати можна по старому , як голосували і в Ляшка.
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Насправді нині ранок знакових новин. Тарута - у Юлі, у партії "Родіна". "Радикал" і тіпо "патріот" Рибалка - в Опоблоці. Хом'ячки, ви хоч розумієте, шоу цих людей немає ні власних принципів, ні політичної орієнтації, ні совісті елементарної. Їм важливе корито. Державне. І ви їх туди приводите!
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Забыл упомянуть одного "принципиального" и "ориентированного" политика, который сначала бы с Кучмой, потом на сцене Помаранчевой революции вместе с Ющенко, а потом и министром во времена Януковича.
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Вас це дивує? Що нічого не змінюється? Так що вас все-таки дивує?
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ну надо же кому то замещать рыгов,которые к зелебене переметнулись
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кто же теперь заднеприводного финансировать и кормить будет? ого и гляди к старости опять в детдоме окажется, займется старой профессией, будет булочки и пирожки в буфете воровать.
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Всьо, Ляшко вже нічого не виграє в лотерею.
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засланий козачок себе видав... чи криса втікла з тонучого корита?
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так і буде продовжуватись,поки не запрацює народна люстрація...
Радикал Рыбалка будет баллотироваться в Раду от Оппоблока, - блогер - Цензор.НЕТ 7192
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Треба давати шкарпетки нюхаты
Якшо кандидат добре може нюхаты,тоди нехай керуэ
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- Ты могла бы полюбить радикала?
- Ради чего?
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Насправді розбавлення тотально проросійських депутатів,"ахметовськими"-хороша новина.
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Казанский является автором нескольких расследований, после обнародования которых СБУ и ГПУ возбудили ряд уголовных дел по факту финансирования террористов на оккупированном Донбассе, и по фактам незаконной торговли в аннексированном Крыму фирмами, входящими в семейный бизнес народного депутата Сергея Рыбалка. Источник: https://censor.net.ua/n3131500
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Может начала сопровождать, чтоб никто не трогал . Другого варианта не вижу от их возбуждения . Радикал Рибалка балотуватиметься в Раду від Опоблоку, - блогер - Цензор.НЕТ 6123
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРадикал Рыбалка будет баллотироваться в Раду от Оппоблока, - блогер
 
 
 
 
 
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