 Зеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АП.

"Освободить Бедрия Василия Васильевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области", - говорится в Указе Президента №355/2019.

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Отметим, генерал-майор Бедрий возглавил СБУ в Ривненской области в августе 2017 года. До этого он работал в АТЦ при СБУ и курировал вопросы обмена пленными.

Напомним, ранее Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.