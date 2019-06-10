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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1696) Ривненщина (680) СБУ (13507) увольнение (1581)

 Зеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 июня, освободил Василия Бедрия с должности начальника Управления СБУ в Ривненской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АП.

"Освободить Бедрия Василия Васильевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области", - говорится в Указе Президента №355/2019.

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Отметим, генерал-майор Бедрий возглавил СБУ в Ривненской области в августе 2017 года. До этого он работал в АТЦ при СБУ и курировал вопросы обмена пленными.

Напомним, ранее Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

Источник: https://censor.net.ua/n3131497
 
 
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полетели соевые птенцы из насиженных гнезд Зеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия - Цензор.НЕТ 1313
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Уволить, то уволил. А назначил кого? Опять какогото квартального?
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а шо оно собстна имеет до начальника СБУ в Ривненской области это подчинённый Грицака. Немедленно в суд на восстановление ну и канеша моральные издержки компенсировать. Лимон гривен на дороге не валяются. А за тупость нужно платить по полной программе
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Боится переворота. Зеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия - Цензор.НЕТ 2381
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полетели соевые птенцы из насиженных гнезд Зеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия - Цензор.НЕТ 1313
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Уволить, то уволил. А назначил кого? Опять какогото квартального?
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або беніального
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не, будет уговаривать незаменимого алкоголика луценко должность занять, он уже прокуратуру поднял, теперь будет сбу поднимать
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А всего-то Луценку стоит покрестить детей зеленского. И опачя он теперь тоже его кум. Там сразу и Свинарчуки родственниками станут. Гениальный я план придумал Зеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия - Цензор.НЕТ 5513
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поделись этим планом с луценко, после литра решите, кто из вас будет кумом зели Зеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия - Цензор.НЕТ 8574
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Это сколько же литров было выпито до того, как Зелемойский собрал деятелей государственного уровня в 95 квартал и среди своих бизнес-партнёров!?
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ты видел когда нибудь пъяного зелю? или просто привык брехать, как мародер порошенко? Зеленський звільнив начальника СБУ в Рівненській області Бедрія - Цензор.НЕТ 6640
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Так зеленский не бухает, согласен, он просто наркоман - это общеизвестный факт. Он даже не захотел сдавать сцаку и волосы для тестов когда собирались тусить с Порохом на стадионе. А хуже президента алкаша, может быть только президент наркоман. Хотя Петр Алексеевич и не употребляет вовсе Зеленський звільнив начальника СБУ в Рівненській області Бедрія - Цензор.НЕТ 2712
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я так понял ты с ним наркоту жрал поэтому, так уверенно об этом заявляешь Зеленський звільнив начальника СБУ в Рівненській області Бедрія - Цензор.НЕТ 7145
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Зеб, ты видел когда-нибудь Зе в политике? Ты видел когда-нибудь Зе с кем-нибудь кроме Кернеса и Коломойского?
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соевый балбес, ты как всегда не ответил на вопрос, брешишь тут годами на форуме, берешь пример со своего соевого кумира алчного порохохряка Зеленський звільнив начальника СБУ в Рівненській області Бедрія - Цензор.НЕТ 7611 поучись у своего коллеге по ботоферме, тот хоть сознался, что зеля не алкаш, а такой же наркоман как и он. Зеленський звільнив начальника СБУ в Рівненській області Бедрія - Цензор.НЕТ 7611
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Главное не дипломированного контрабандиста и коррупционера из Офшорной команды.
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Буратіна ліквідує всю службу безпеки.
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Ездя по корпоративам и ни разу не побывав в политике Зе ничего не знает о расстановке сил, и расставляет кадры его кукловод через ЗеКоМанду...
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А она была? Клуб по интересам паразитов, за малым исключением - контрразведка.
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Агентуру ФСБ, весь филиал на корню. Теперь не сможет подполковник СБУ провести террористов в аэропорт как в мае 2014-го, или сдать в ФСБ всю информацию как в АРК, Донецке, Луганске.
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Почему только 1? Если у него есть такое право - надо срочно поувольнять всех и сделать порошенковского приспешника Грицака английской королевой в СБУ!
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Сначала нужно найти преемника. Иначе зам уволенного станет о.и. начальника, и если зам такой же, то смысла в увольнении нет. Ну это просто предположение.
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Бурштиновий клондайк має контролюватись надійною людиною
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Видобуток буде під контролем "любих друзів " , а експорт піде по дипломатичних каналах . Ну а після заяви речниці новообраного , що українські військові обстрілюють дитячі садочки і школи , то кандидатура вже є і вона буде писати звіти в двох екземплярах , одну в Київ , іншу в Московію.
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Это правильно! Я, когда дважды посещал Ровно, удивлялся- почему такая преемственность поколений?! НКВД было в одном здании, гестапо- в нём же. КГБ тоже было в здании, в котором сейчас СБУ. С этим надо разобраться!!! Зеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия - Цензор.НЕТ 9662
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И кто теперь будет главным контрабандистом, кто теперь Пете кеш будет носить, ПЕС без капусты долго не протянет?
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Ему не страшно. Он столько поднял на янтаре...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия
 
 
 
 
 
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