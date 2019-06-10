 Массовые обыски в оккупированном Крыму: украинские правоохранители открыли уголовное производство

Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.
"Начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища)", – говорится в сообщении.
Как сообщается, в случае подтверждения информации о задержании лиц в которых проводились обыски, действиям российских силовиков будет предоставлена дополнительная правовая оценка.
Ранее крымскотатарские активисты сообщили, что в Крыму российские силовики проводят обыски в нескольких районах. Российские силовики задержали восемь крымских татар.
На проходившем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме глава Кремля В. Путин-х.йло как всегда опозорилося, рассказав неуместный анекдот.
Об этом пропагандонист Дмитрий Смирнов сообщил на своей странице в Twitter.
«Владимир Путин о месте России в торговой войне США и Китая: У китайцев есть хорошая пословица - когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», - написал с придыхом Смирнов.
Все однозначно предположили, что у х.йло таки действительно проблемы с головой.
Некоторые считает, что през хотел показаться умным на публике, а на практике...
Вот только некоторые комменты: Умная обезьяна - это он про себя, или как? А это не оскорбление представителя власти?)
Руки самопроизвольно двигаются! Что за болезнь у деда?
Деда совсем е*у дал) То обезьяна, то ракеты, то прорыв, то это были не мы!
Дед в неадеквате...зашибись!
Кукуха поехала, однозначно...Обезьяна ты наша.... многоходовочная...
Б.....! Давно Россия стала обезьяной? А была ж когда-то сверхдержавой...