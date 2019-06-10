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 Общество
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Все про:дети (3573) вода (254)

 Хорольский завод придерживается всех требований по контролю качества при производстве воды "Малиш"

Хорольский завод детских продуктов питания, который выпускает специальную детскую воду ТМ "Малиш", полностью придерживается повышенных требований по контролю качества воды для детей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается в сообщении, на заводе введена и сертифицирована интегрированная система управления качеством и безопасностью ISO, HACCP и HALAL, что соответствует требованиям международных стандартов. Это позволяет максимально контролировать качество при производстве детской воды.

Кроме того, производитель изначально учел все специальные требования, которые предъявляются к воде для детей.

"Вода ТМ "Малиш" добывается из собственных артезианских скважин глубиной 175 м, имеет естественно сбалансированный состав, не поддается искусственной минерализации, не содержит консервантов и антибиотиков. А сами скважины расположены непосредственно на месте производства, что позволяет сохранить все полезные свойства воды, необходимые для растущего организма ребенка", - отмечается в сообщении.

Благодаря высокому качеству, вода ТМ "Малиш" уже успела получить знак отличия Центра экспертиз Тест.

Специальная вода должна быть абсолютно безопасной на микробиологическом уровне (гарантированное отсутствие вредных примесей и микроорганизмов), поскольку она может использоваться для приготовления детских смесей, каш, разведения чая и др.

Также такая вода должна иметь в своем названии слово "детская".

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Хорольский завод придерживается всех требований по контролю качества при производстве воды Малиш 02
Хорольский завод придерживается всех требований по контролю качества при производстве воды Малиш 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3131492
 
 
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Жаль, что нет закона, чтобы конфисковывал имущество тех, кто пиарится на детях и называет свою одному богу только известную по качеству продукцию ТМ "Малыш", "Малятко" и т.д. и т. п. А ещё лучше отвозить менеджмент этих заводов на реку Рось, под Белую Цеквовь и купать их там в течении этой недели, а потом проверим, насколько целебна и полезна для здоровья их гавнопродукция, пусть ей спасаются от последствий химической атаки Хорольский завод придерживается всех требований по контролю качества при производстве воды "Малиш" - Цензор.НЕТ 7246
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Запрет должен быть на графические изображения и видео файлы с детьми. Словами называй как хоч, тут по разному можно трактоать
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малиш теперь титульный спонсор цензора?
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Губить людей не пиво.
Губить людей - вода...
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Орігінально. Язик - імпєрскій , а напісано - солов'їною.
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як же ж підприємство пройшло мимо такої маркетингової знахідки, як додавання до назви слова "тактична"?
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В Бундесе, грузины трогуют "Боржоми" -- в 2 раза дороже, чем всё остальное!
И выметают до донышка...
Украинского, только гречка и пиво! -- и то -- алтайской больше, а немецкое лучше.
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-- я Граппу потребляю -- ...безкомпромиссно! *)
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позначка PR мабуть означає - проплачена реклама
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Цензор.НЕТНовостиОбществоХорольский завод придерживается всех требований по контролю качества при производстве воды "Малиш"
 
 
 
 
 
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