 Хорольский завод придерживается всех требований по контролю качества при производстве воды "Малиш"

Как отмечается в сообщении, на заводе введена и сертифицирована интегрированная система управления качеством и безопасностью ISO, HACCP и HALAL, что соответствует требованиям международных стандартов. Это позволяет максимально контролировать качество при производстве детской воды.

Кроме того, производитель изначально учел все специальные требования, которые предъявляются к воде для детей.

"Вода ТМ "Малиш" добывается из собственных артезианских скважин глубиной 175 м, имеет естественно сбалансированный состав, не поддается искусственной минерализации, не содержит консервантов и антибиотиков. А сами скважины расположены непосредственно на месте производства, что позволяет сохранить все полезные свойства воды, необходимые для растущего организма ребенка", - отмечается в сообщении.

Благодаря высокому качеству, вода ТМ "Малиш" уже успела получить знак отличия Центра экспертиз Тест.

Специальная вода должна быть абсолютно безопасной на микробиологическом уровне (гарантированное отсутствие вредных примесей и микроорганизмов), поскольку она может использоваться для приготовления детских смесей, каш, разведения чая и др.

Также такая вода должна иметь в своем названии слово "детская".







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