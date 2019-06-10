 Угроз нет, - Гройсман о загрязнении Роси

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на реке Рось. Все службы, прежде всего ГСЧС, работают и контролируют ситуацию. По моей информации угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. За час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию", - рассказал Гройсман.

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Как сообщалось, 9 июня около 5 часов в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержимое которых (около 800 л) попало в пруд с дальнейшей утечкой в Рось.

Представители Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов отобрали пробы воды из пруда и реки Рось на территории и Киевской областей.

Вследствие загрязнения Роси прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, поэтому водоснабжения в Умани и Белой Церкви осуществляется только из резервных источников.