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 Угроз нет, - Гройсман о загрязнении Роси

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по его информации нет угроз от попадания в реку Рось химикатов.

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на реке Рось. Все службы, прежде всего ГСЧС, работают и контролируют ситуацию. По моей информации угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. За час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию", - рассказал Гройсман.

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Угроз нет, - Гройсман о загрязнении Роси 01

Как сообщалось, 9 июня около 5 часов в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержимое которых (около 800 л) попало в пруд с дальнейшей утечкой в Рось.

Представители Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов отобрали пробы воды из пруда и реки Рось на территории и Киевской областей.

Вследствие загрязнения Роси прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, поэтому водоснабжения в Умани и Белой Церкви осуществляется только из резервных источников.

Источник: https://censor.net.ua/n3131490
 
 
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А зачерпни стаканьчик и выпей или хотя бы гениталии подмой,тогда поверим.
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Чернобыль 1986 - тоже было "угроз нет". Было, проходили.
Гнойсман - лживая тварь.
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Прочитал: Гройсман о загрязнении Росcии
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Интересно куда унесло химикаты течением..и через сколько времени они будут в черкасах.
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у гроси всегда так - угроз нет, мяса нет, сала нет, шерсти нет и мозгов тоже нет
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Я виріс на цій річці і пам"ятаю як комуняки розорювали поля до самого берега, тоді зливали їх аміачкою, після цього риба пливла догори черевом. Не хотілося б таке ще раз побачити.
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Угроз нет, рыбы тоже-вода стерильна, пейте нездоровье!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУгроз нет, - Гройсман о загрязнении Роси
 
 
 
 
 
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