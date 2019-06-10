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Все про:Винницкая область (542) загрязнение (109) река (57) вода (254)

 Опасные вещества в реке Рось на границе Винницкой и Киевской областей не обнаружены, - ОГА

Среди препаратов, попавших в реку Рось в ДТП в Погребищенском районе Винницкой области, инсектицидов не было.

Об этом в понедельник на брифинге сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию в 8 ч. утра понедельника в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксированы концентрации опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день", - объясняет Гижко.

По его словам, информация о том, что в реку Рось в ДТП возле села Збаржевка Погребищенского района попал опасный инсектицид "Нуралы-В", не подтвердилась. Что же касается препаратов, попавших в воду, то превышение допустимых норм содержания фунгицидов и гербицидов зафиксировано только в месте их попадания в реку. Чтобы обезопасить людей и домашних животных, эту зону обозначили ограничительными лентами, а жителей населенного пункта обеспечили привозной питьевой водой.

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Что же касается животного мира р. Рось, пока гибель представителей местной фауны не зафиксирована.

Как сообщалось, 9 июня около 5 часов в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержимое которых (около 800 л) попало в пруд с дальнейшей утечкой в Рось.

Представители Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов отобрали пробы воды из пруда и реки Рось на территории и Киевской областей.

Вследствие загрязнения Роси прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, поэтому водоснабжения в Умани и Белой Церкви осуществляется только из резервных источников.

Источник: https://censor.net.ua/n3131485
 
 
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А кто-то знал это загадочное слово "Нурал-В". Кто-то умный дюже. И- пошла волна... Теперь- сбивать её надо как-то. А ну как- не выйдет, ведь водоснабжение Умани и Белой Церкви таки не восстановлено...
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ну и хорошо
может после того как оно расстворилось там
она стало даже на пользу
не зря же им подсолнухи поливают
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ну где-то же оно делось?
(хорошо бы если бы это была правда...а не желание скрыть расзвездяйство...)
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Да после вынужденной дезинфекции ядами вода даже чище стала ))
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Дак кто же вам скажет. Особенно улыбает про предельно допустимую норму. Типо жрите отраву сдохнете не сейчас а дойдя домой.
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во, как не обнаружили они ничего, ну как славные коммуняки в Чернобыли, те тоже молчали до последнего Небезпечних речовин у річці Рось на кордоні Вінницької та Київської областей не виявлено, - ОДА - Цензор.НЕТ 8057
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Я так розумію шо це все було не насипом, а в закритих ємностях, патаму і не потрапило у воду.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОпасные вещества в реке Рось на границе Винницкой и Киевской областей не обнаружены, - ОГА
 
 
 
 
 
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