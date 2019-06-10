 Опасные вещества в реке Рось на границе Винницкой и Киевской областей не обнаружены, - ОГА

Об этом в понедельник на брифинге сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию в 8 ч. утра понедельника в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксированы концентрации опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день", - объясняет Гижко.
По его словам, информация о том, что в реку Рось в ДТП возле села Збаржевка Погребищенского района попал опасный инсектицид "Нуралы-В", не подтвердилась. Что же касается препаратов, попавших в воду, то превышение допустимых норм содержания фунгицидов и гербицидов зафиксировано только в месте их попадания в реку. Чтобы обезопасить людей и домашних животных, эту зону обозначили ограничительными лентами, а жителей населенного пункта обеспечили привозной питьевой водой.
Что же касается животного мира р. Рось, пока гибель представителей местной фауны не зафиксирована.
Как сообщалось, 9 июня около 5 часов в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержимое которых (около 800 л) попало в пруд с дальнейшей утечкой в Рось.
Представители Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов отобрали пробы воды из пруда и реки Рось на территории и Киевской областей.
Вследствие загрязнения Роси прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, поэтому водоснабжения в Умани и Белой Церкви осуществляется только из резервных источников.
Пийте, пийте, хлопці, на здоров'я
может после того как оно расстворилось там
она стало даже на пользу
не зря же им подсолнухи поливают
(хорошо бы если бы это была правда...а не желание скрыть расзвездяйство...)