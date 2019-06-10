 "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Батькивщина" проходят в Раду. Еще три партии имеют шансы преодолеть 5% барьер, - опрос центра "Социальный мониторинг"

Об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве в понедельник данным, "Слугу народа" готовы поддержать 43,1% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 11,7%, "Европейскую солидарность" – 9,2%, ВО "Батькивщина" – 9,1% опрошенных.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть пятипроцентный барьер партия "Голос" Святослава Вакарчука, за которую готовы проголосовать 4,9% опрошенных из определившихся и решивших голосовать, партия "Сила и честь" Игоря Смешко (с поддержкой 4,7% голосов соответственно) и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (3,6% готовых голосовать респондентов).

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При этом за Радикальную партию Олега Ляшко проголосовало бы 2,2% опрошенных, за "Объединение "Самопомич" – 1,9%, ВО "Свобода" и "Оппозиционный блок – Партию мира и развития" – по 1,7%, "Гражданскую платформу Надежды Савченко" – 1,2%, "Национальный корпус" – 1% респондентов, определившихся со своим выбором.

Все остальные партии набрали бы менее 1% голосов опрошенных.

На вопрос социологов, принимали бы участие респонденты, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, 7,4% ответили "точно нет", 6,5% - "скорее нет", 37,9% - "скорее да", 43% - "точно да", а 5,1% - затруднились с ответом.

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Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга - временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны Роллингу является уменьшенной копией общей выборки.

В ходе учредительного опроса 15-19 мая был опрошен 2 тыс 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%.

Во время первой волны роллинга 24-31 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 1-7 июня были опрошены 1670 респондентов по всей Украине (заменено 1000 анкет). Ошибка выборки не превышает 2,2%.