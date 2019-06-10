 Партия Ляшко выдвинула кандидатов в нардепы по 90 мажоритарным округам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Претендентов на членство в парламенте от партии по мажоритарным округам утвердил в понедельник съезд политической силы, который прошел в Киеве у памятника Тарасу Шевченко.

Кроме того, делегаты съезда уполномочили Евгения Видмиша представлять "Радикальную партию" в Центральной избирательной комиссии на внеочередных выборах. Согласно информации на сайте Верховной Рады, в настоящее время Видмиш является помощником народного депутата из фракции "Радикальной партии" Алексея Кириченко.

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