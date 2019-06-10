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 Политика Украины
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Все про:кандидат (944) Ляшко (1538) мажоритарный округ (58)

 Партия Ляшко выдвинула кандидатов в нардепы по 90 мажоритарным округам

"Радикальная партия" Олега Ляшко выдвинула кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в парламент по 90 одномандатным округам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Претендентов на членство в парламенте от партии по мажоритарным округам утвердил в понедельник съезд политической силы, который прошел в Киеве у памятника Тарасу Шевченко.

Кроме того, делегаты съезда уполномочили Евгения Видмиша представлять "Радикальную партию" в Центральной избирательной комиссии на внеочередных выборах. Согласно информации на сайте Верховной Рады, в настоящее время Видмиш является помощником народного депутата из фракции "Радикальной партии" Алексея Кириченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131480
 
 
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Надо голосовать хуже ведь не будет 😂😂😂😂
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Петиных клоунов, типа Ляшка и Сени нужно точно слать подальше от ВР
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😂😂😂ущербные даже не могут запомнить что клоуны то Бенины
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Ущербные, это когда 3-4 одинаковых смайлика в ряд ставят)
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себя не забыл?
по одномандатному
а лучше по двум чтоб наверняка
... и проголосуют жешь, иначе черниговкая пожарная фабрика будет сосать так же как все остальные, у которых нет своего депутата ... не так конечно как главы фракции, но олешка
скажет шо сможет еще один раз
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- Наших в городе много? - спросил Остап напрямик. - Каково настроение в городе ? - При наличии отсутствия: - сказал Виктор Михайлович. (с)
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Ляшко вполне может пройти порог в 5%! И это электорат Зеленского!!! Он своей риторикой отлично вкладывается в килера рейтинга Зеленского! При определенных медиаресурсах(если ему их предоставят!!!), он может грызануть рейтинг Зе-команды процентов на 10%! Из них себе забрав минимум 5%!!!!
Думайте инвесторы!!! Время есть!!!
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