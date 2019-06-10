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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1544) Зеленский (1696) Кучма (1773) Пинчук (221) Минск (1246) Шефир (14)

 Шефир о посещении Пинчуком АП: Хотели уговорить Леонида Даниловича участвовать в Минском процессе, и он нам помог в этом

Первый помощник Президента Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что Виктор Пинчук и Леонид Кучма приезжали в АП, чтобы обсудить Минский процесс.

Об этом он сообщил изданию theБабель, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку мы хотели уговорить Леонида Даниловича участвовать в Минском процессе, и он нам помог в этом, и все. И слава Богу, Леонид Данилович согласился, потому что мы считаем, что есть шансы. А Леонид Данилович сказал, что когда возвращался и смотрел в глаза некоторым людям (до своего возвращения туда), видел отсутствие желания решить вопрос", - отметил он.

Кроме того, Шефир рассказал, что Кучма согласился на предложение только после того, как спросил Зеленского: "Вы будете? Я у вас в глазах это буду видеть?", - на что получил утвердительный ответ.

Смотрите также: "Что выберет Кучма - интересы страны или интересы своего зятя олигарха Пинчука?" - журналист Ткач о назначении Кучмы представителем Украины в Минске. ВИДЕО

Ранее журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач сообщил, что вечером 31 мая бизнесмен Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию Президента Владимира Зеленского. Кроме того, журналисты заметили авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Кучмы возле тех же ворот Администрации Президента Зеленского, также во вторник, 28 мая.

3 июня на брифинге пресс-секретарь Президента Юлия Мендель заявила, что Пинчук приезжал к АП 31 мая вместе с Кучмой, чтобы обсудить с Зеленским предложение Кучме возглавить Трехстороннюю контактную группу от Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3131479
 
 
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Вмовити Кучму приймати участь в Мінських переговорах? Для чого? Він же агент кдб ще з часів роботи парторгом на Південьмаші? Це якийсь ідіотизм, призначати ворога України керівником переговорної групи! Є Гриценко, є Горбулін, є багато інших дипломатів та військових які можуть очолити цю переговорну групу, але Кучма повний баран в військових питаннях, він за ці роки показав свою повну безпорадність та нікчемність і знову його на переговори? Це якийсь творчий запор у команди Зеленського!
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Отакий затєйлівий кінець "епохи брехні"...
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Ще уговорюють цього казнокрада і батька української корупції...
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Ти на кого батон крошиш порохобот.
Сказали за мінськ приїжджав порішать значить так і було.
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Какие интересы Пинчука будут решаться по Минским соглашениям? Может это очередной патриот вроде Коломойского?
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Произнёс - Ахметов, так продолжай про то, как Коломойский бросил добробаты в свою авантюру под Иловайском, чтобы отжать бизнес у Ахметов.
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О да вы одна команда я бы сказал один сливной бачок . Ну шо шизофреники как там скоро ветер перемен принесет нам дешёвую коммуналку колбасу по 2.20 и зарплаты по 4000 долларов?
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странная метафора... смысла тоже не вижу... а он был?
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Сразу видно рюзького человека у него как правило дибильный ник и тревога о жопе 😂😂😂😂😂
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Отєц родной. Як би ми прожили без плюгавого рижика.
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Наша страна будет жить , но только если избавится от старого хлама . Я хотел поверить Зеле , не получилось .
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Що і треба було доказати: зебіл - це маріонетка олігархів. Явно вже - не одного бені; а тепер доказано, що і Пінчука. Згодом життя доведе, що і Медведчука.
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На передову цю мерзоту і заборонити стріляти у відповідь !
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А в тюрягу за убийство Гонгадзе они его не уговаривали залечь на 25 лет с конфискацией? А пора бы уже начать процесс.
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Какие-то новые "шутки" от Квартал-95 совсем не смешные, а ТУПЫЕ и ТЫПИЛЬНЫЕ!.

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а, так це не для того, щоб заробляти дєнєжки на війні?
ну, тоді це ж інша справа!
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Кучма - единственный из президентов,кто может на равных разговаривать с ХУ.Остальных это Г на палочке не при знаёт.Кучма делает очень важную дипломатическую работу.И наша задача не мешать.У нас много смотрящих за ним., Вчерашние пытаются всех наших утопить.Тузлу он тогда смог отстоять.У Кучмы -море преступлений,но дадим ему хоть немного отмыться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШефир о посещении Пинчуком АП: Хотели уговорить Леонида Даниловича участвовать в Минском процессе, и он нам помог в этом
 
 
 
 
 
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