 В Гааге стартуют слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Слушания вступительного заявления РФ назначены на 10 часов утра по местному времени. Ожидается, что в течение дня представители России будут представлять свои возражения.
Украина представит суду свои аргументы 11 июня. Второй этап слушаний - прения сторон - продлится 13 и 14 июня.
Напомним, арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала на Российскую Федерацию заявление за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, в частности, инициировав спор о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
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