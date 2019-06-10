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 Политика Украины, За рубежом
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 В Гааге стартуют слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права

Постоянная палата третейского суда в Гааге сегодня, 10 июня, начинает слушать иск Украины против РФ о нарушении права на доступ к собственным территориальным водам вокруг Крымского полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Слушания вступительного заявления РФ назначены на 10 часов утра по местному времени. Ожидается, что в течение дня представители России будут представлять свои возражения.

Украина представит суду свои аргументы 11 июня. Второй этап слушаний - прения сторон - продлится 13 и 14 июня.

Напомним, арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала на Российскую Федерацию заявление за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, в частности, инициировав спор о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131477
 
 
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Припиніть цю зраду. Робіть так, чого очікує кодло петруся. Не стреляти, пуйлу руку жати, з ворогом торгувати. Зе чого ти пручаєшся В Гааге стартуют слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права - Цензор.НЕТ 9943
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"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900

#кулявногу
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Дело не в том что нефть (или газ) имеют российское происхождение, главное кому Украина платит за них деньги (и по какой цене).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Гааге стартуют слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права
 
 
 
 
 
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