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Все про:паспорт (768) Донбасс (18703) Тымчук (1690)

 Цена оформления "паспортов "Л/ДНР"" у посредников преодолела отметку в $500, - Тымчук

Цена оформления "паспортов ДНР/ЛНР" у посредников "в комплексе" с услугой подготовки и подачи документов на российское гражданство преодолела отметку в 500 американских долларов и продолжает расти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп, руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук.

"Цена оформления "паспортов ДНР-ЛНР" (необходимы для подачи документов на "гражданство РФ") у посредников "в комплексе" с услугой подготовки и подачи документов на российское гражданство преодолела отметку в 500 американских долларов. Цена продолжает расти", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп будет идентифицировать паспорта РФ, которые она будет выдавать на Донбассе, - Волкер

Вместе с тем, по его словам, в "ДНР" и "ЛНР" отмечается рост цен на топливо.

"Местные оккупационные администрации утверждают, что это связано с "переходом на внутрироссийские рыночные цены" (якобы такова цена на российских топливных биржах)", - сообщил Тымчук.

Напомним, Указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Тем временем в Евросоюзе рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Цена оформления паспортов Л/ДНР у посредников преодолела отметку в $500, - Тымчук 01
Цена оформления паспортов Л/ДНР у посредников преодолела отметку в $500, - Тымчук 02


Источник: https://censor.net.ua/n3131476
 
 
 Топ комментарии
 
МММ отдыхает в сторонке, лохи лугандона, это прекрасно...
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Это значит что на российские паспорта существует огромный спрос.
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Коли вата виїхала з України на раху рівень інтелекту в обох країнах підвищився. Ціна оформлення "паспортів "Л/ДНР"" у посередників подолала позначку в $500, - Тимчук - Цензор.НЕТ 2547
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Совет форумчанПравила форума
 
Для чего эта "новость"? Тымчук завидует что ли?
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Погіршення ситуації на фронті призводить до панічних настроїв серед прихильників терористів. Навіть відморожені прихильники ДНР та ЛНР розуміють що зараз прийде кінець цьому бардаку і ЗСУ зачистять територію Донбасу, тому всі готують собі документи для виїзду в росію. Але є один нюанс, ніхто по цим паспортам цих прихильників терористів в росію не пустить! путін не дурень, він і гроші 1997 року відмінить, якими користуються зараз в ОРДЛО і паспорти фейкові відмінить і лишаться ці ідіоти без громадянства та без грошей!
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Таканиженашилюди...😂ани Р
Украину не продадут и не променяют..
🤣😂🤣😂🤣надо с ними торговать ,электричество и воду на шару давать.и пенсии платить.
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Тымчук, нахера ты вообще рот раскрыл, ты тормоз?
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МММ отдыхает в сторонке, лохи лугандона, это прекрасно...
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Спасибо ***** волотьке
Открыл цикавый бицнес
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"Любого человека можно кинуть, но только ЛОХов можно кидать бесконечно!..."
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Это значит что на российские паспорта существует огромный спрос.
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6 тысяч заявок на три миллиона взрослого населения.
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украинские просто не выдают
поэтому думаю хоть какой то
... некоторые наверное еще в лугандоне мечтают до 65 дожить шоп пенсию в рашке получать
глупые .. орки столько не живут
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Украинские не выдают? Да ладно, вата спокойно едет в соседние с Дырой города и получают и внутренний паспорт и биометрику.
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Это ты такой вывод сделал?))) на самом деле, это показатель повышенного спроса в определенной части населения, которая готова платить такие деньги за возможность уйти от наказания.
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существа, позвавшие войну в свой дом, этого заслужили - выкинуть 500 долл. за бесполезную бумажку.
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ничего вы не понимаете - они мечтают получать еще и третью пенсию )))) а оно не тут-то было - лишатся всех. Как по мне, чем больше, тем лучше. Своего рода перепись предателей Украины
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Україна нічого не загубила, тільки очистилась.
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Коли вата виїхала з України на раху рівень інтелекту в обох країнах підвищився. Ціна оформлення "паспортів "Л/ДНР"" у посередників подолала позначку в $500, - Тимчук - Цензор.НЕТ 2547
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последние результаты выборов не могут пока-что быть достаточно четким индикатором.... Пока наблюдается прозрение прозрение и шок от перехода нарисованного в методичках и грезах видения госуправления к корупционно-олигархическому.. с сохранением всех тарифов, ротердамов и прочих барыжных вещах попередников... когда комунальные станут ниже (газ то уже пошел собственной добычи по трубам, а не ротердамовский, цены на товары станут ниже - ведь в производстве большинства товаров именно коррупционная составляющая газа и прочие ништяки...
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Все просто. Нужно принимать закон об одном гражданстве в Украине ( без всяких "черных ходов" по обходу, как сейчас). Получил гражданство другого государства, будь то фейковые ДНРоЛНРии, РФ, США,Венгрия, Румыния, Польша, Израиль,Канада,Австралия, Кирибати, автоматически теряешь украинское гражданство. И становишься в Украине временно прибывающим иностранцем. Со всеми вытекающими последствиями. За скрытие факта другого гражданства, уголовная статья ( лет так 5, с последующей высылкой и запрет на въезд пожизненно). Ситуация у нас сейчас такая, если лет через 50 ситуация изменится, можно и поменять. ( понимаю что этого конечно не будет, вся власть и продвинутые граждане уже обзавелись не одним паспортом, а кто ж себя будет в такое положение ставить)
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А НЕ ЛЕГЧЕ СДЕЛАТЬ БИОМЕТРИКУ И УЕХАТЬ В ЕВРОПУ? ЕСЛИ ТАК НЕ НРАВИТСЯ УКРАИНА? **** ТА ВООБЩЕ МОЗГ ЕСТЬ?
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Ого! 500 баксов. А как предлагают? Если ПМ к башке приставят, с таким предложением, то придется отдать 1000 долларов, за себя и жену. Тока всё по-чесноку: я откупаюсь. Не надо мне эти корочки прокаженных. Я, пока что, таких объяв, в Мариуполе не наблюдал, правда.
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Вообще, странно. Вроде бесполезная и даже опасная бумажка. Зачем она им? Подозреваю, что Тымчук располагает неверной информацией.
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За ним такое водилось... И, как видим- продолжает быть.
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Чомусь дорого. 20 грн. (куля 5,45) + 250 грн. (робота землекопів) + 40 грн. (хлорне вапно). Виходить трохи більше 10 долярів.
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Что-то на его странице этого нет вроде бы. Может, удалил?
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Краще б по $1K продавали, або на останні труси міняли та уй@обували з України імбіцили Ціна оформлення "паспортів "Л/ДНР"" у посередників подолала позначку в $500, - Тимчук - Цензор.НЕТ 5213
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Рабы платят еще за собственное ярмо?! Ціна оформлення "паспортів "Л/ДНР"" у посередників подолала позначку в $500, - Тимчук - Цензор.НЕТ 2782
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЦена оформления "паспортов "Л/ДНР"" у посредников преодолела отметку в $500, - Тымчук
 
 
 
 
 
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