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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1696) Холодницкий (626) САП (1088)

 Зеленский к стенке нас не ставил, дедлайны не выставлял и список для посадок не давал, - Холодницкий

Президент Украины Владимир Зеленский не ставил руководству антикоррупционных органов временные рамки для демонстрации эффективности работы и обещал не защищать коррупционеров нынешней власти, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"СМИ немного перекрутили - никакие дедлайны ни президент, ни кто-либо другой не может нам ставить… То есть, к стенке нас президент не ставил, дедлайны не выставлял, был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве", - сказал Холодницкий в интервью "Интерфакс-Украина", говоря о встрече с главой государства, передает Цензор.НЕТ.

По словам руководителя САП, президент предложил ему и директору НАБУ Артему Сытнику быть частью этих изменений. "Считаю, что это нормально. По меньшей мере, его предложение в таком виде я принимаю и абсолютно поддерживаю", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, были ли еще какие-то пожелания от главы государства, Холодницкий отметил: "Сразу скажу, что не было никаких списков, кого садить. Были заверения в поддержке независимости, в том, что если кто-то из новой власти станет фигурантом или, тем более, подозреваемым, то никакой защиты со стороны президента не будет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский пообещал Сытнику и Холодницкому независимость и ожидает ощутимых результатов в ближайшие три месяца. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3131474
 
   
 Топ комментарии
 
Холодницкий, сам эстимейты посчитал?

Когда Ахметов сядет?
Когда Коломойский Сядет?
Когда Медведчук сядет?
Когда накажут ответственных за Ротердам +?
Когда Серлещь ответить за свою квартиру?

Ты уже 3 года ничего не делаешь! Когда будут реальные результаты?
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был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государствеИсточник:https://censor.net.ua/n3131474

А дедлайн это если три месяца записаны в секундах?
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в ответ вы пообещали тоже его к стенке не ставить? Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 8752
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Тобто можна не працювати ?

Країна поставила вам дедлайн !
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Уф.. пронесло-, подумал Холодницкий, ещё 3 месяца кайфа
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А как полностью неавтономный и зависимый сепар Зе может что-то сделать без команды олигарха коломойского?))
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Холодницкий, сам эстимейты посчитал?

Когда Ахметов сядет?
Когда Коломойский Сядет?
Когда Медведчук сядет?
Когда накажут ответственных за Ротердам +?
Когда Серлещь ответить за свою квартиру?

Ты уже 3 года ничего не делаешь! Когда будут реальные результаты?
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В том то и дело, что самая масштабная коррупция оформляется законами (малые СЭС) постановами КМ (Ротердам+), АМКУ (Облэнерго) Держмайно (Укртелеком).
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Щодо Лещенка, то тут треба задавати питання Ситника, який з ним дружить. Саме в Набу закрили справу по квартирі,а до того не могли нічого суттєвого зробити
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... хм, так а вообще какие-то действия будут? или как бы сказать, и тут -- ничего?!
просто пришли популисты, если в сухом остатке, я правильно понял ;-
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был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государствеИсточник:https://censor.net.ua/n3131474

А дедлайн это если три месяца записаны в секундах?
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А антикоррупционные органы не хотят расследовать откуда на офшорных счетах нового преЗЕдента всего за две недели появилось более 40 млн долларов?
Или вот тогда их "к стенке" и поставят?

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Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 4662
реальный "слуга народа"
может не время еще ...
три месяца потерпим, 5 лет терпели
и еще 5 будем
псы. ... придется ехать туристом по безвизу памидоры собирать(
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та поедешь,какие твои годы? Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 1718с зелебеней-так гарантированно
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разница -как с безвизом и без оного...или ты с чего то решил,что безвиз будет независимо от выбриков зелебени? Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 8389
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А вот с Зелей не факт, что успеешь съездить: Безвиз закрывается намного быстрее, чем открывается.
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раньше как то ездили и ничего
вообще пох на пецин безвиз Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 2353
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та нi
то мабуть ти сам обicрався
поклич мамку нехай тобi памперс освежить
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З 2014 лише антиукраїнський сморід. Переживає, за все, що робить Україну недосяжною для рашки.
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Что то мне кажется что Делаверский суд США доберется до Зеленского раньше , чем он до своих обещаний.
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Партия «Батькивщина» готова вступить в коалицию со «Слугой народа» президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделала лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко сегодня на съезде своей партии - (Тимошенко: я готова стирать белье в штабе Ющенко)
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В Белой Церкви осталось питьевой воды на сутки.

ПреЗедент, ты где ? Почему ещё не на месте бедствия ?
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Да вода только чище стала после дезинфекции случайной
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"к стенке нас президент не ставилИсточник: https://censor.net.ua/n3131474"
да кто бы спорил - это работа для богдана.
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в ответ вы пообещали тоже его к стенке не ставить?
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Поэтому вы расслабились только выйдя из его кабинета и сразу занялись любимым делом - гадить друг другу.
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Та Зеле вообще это пох.. , поэтому он и не ставил задач . Борьба с коррупцией идёт "в пакете" с борьбой с олигархами , тоесть - с Беней Бабломйским Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7573 . . С "духовным наставником" самого гарянта ,, отцом - основателем зе-команды . Прыгать на "создателя " , та вы шо Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 851 . !!? Помилуйте .!!
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Дедлайн (від англ. deadline) - англіцизм, який має таке ж значення, як і українське слово реченець[1]: крайній термін (дата або/чи час), до якого має бути виконано певне завдання.
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З тих людей, які сидять за столом 100% треба звільняти Ситника, бо він коррупціонери, і замість боротьби з корупцією він отримує відкати за оборутки з оборонпромом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский к стенке нас не ставил, дедлайны не выставлял и список для посадок не давал, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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