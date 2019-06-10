 Зеленский к стенке нас не ставил, дедлайны не выставлял и список для посадок не давал, - Холодницкий

"СМИ немного перекрутили - никакие дедлайны ни президент, ни кто-либо другой не может нам ставить… То есть, к стенке нас президент не ставил, дедлайны не выставлял, был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве", - сказал Холодницкий в интервью "Интерфакс-Украина", говоря о встрече с главой государства, передает Цензор.НЕТ.
По словам руководителя САП, президент предложил ему и директору НАБУ Артему Сытнику быть частью этих изменений. "Считаю, что это нормально. По меньшей мере, его предложение в таком виде я принимаю и абсолютно поддерживаю", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о том, были ли еще какие-то пожелания от главы государства, Холодницкий отметил: "Сразу скажу, что не было никаких списков, кого садить. Были заверения в поддержке независимости, в том, что если кто-то из новой власти станет фигурантом или, тем более, подозреваемым, то никакой защиты со стороны президента не будет".
Країна поставила вам дедлайн !
Когда Ахметов сядет?
Когда Коломойский Сядет?
Когда Медведчук сядет?
Когда накажут ответственных за Ротердам +?
Когда Серлещь ответить за свою квартиру?
Ты уже 3 года ничего не делаешь! Когда будут реальные результаты?
просто пришли популисты, если в сухом остатке, я правильно понял ;-
А дедлайн это если три месяца записаны в секундах?
Или вот тогда их "к стенке" и поставят?
реальный "слуга народа"
может не время еще ...
три месяца потерпим, 5 лет терпели
и еще 5 будем
псы. ... придется ехать туристом по безвизу памидоры собирать(
вообще пох на пецин безвиз
то мабуть ти сам обicрався
поклич мамку нехай тобi памперс освежить
ПреЗедент, ты где ? Почему ещё не на месте бедствия ?
да кто бы спорил - это работа для богдана.