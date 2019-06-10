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 Политика Украины
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 Билецкий рассказал о целях объединения со "Свободой"

Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий записал видеообращение к украинцам с линии фронта, в котором рассказал об объединении украинских националистов в единую политическую силу и о задачах, которые она ставит перед собой.

Указанное видеообращение было опубликовано вчера, 9 июня, на сайте политической партии "Национальный Корпус", сообщает РБК-Украина.

Политик начал с того, что прекращение войны на Донбассе не должно произойти путем капитуляции Украины, а в противостоянии с Россией Украина может полагаться только на собственные силы.

"Пророссийские силы будут говорить, что мир возможен только после капитуляции. Либералы будут рассказывать, что к миру могут привести только международные арбитры и вечные переговоры. Мы должны говорить простые и честные вещи о том, что сила украинцев в них самих, что, полагаясь исключительно на собственную силу, мы можем получить мир, миру быть только после того, как над Донецком будет поднят украинский флаг", – заявил Андрей Билецкий.

Лидер "Национального Корпуса" рассказал также, что возможный состав нового парламента вызывает у него много сомнений и опасений, поскольку с большой вероятностью его основой станут пророссийские политики. Он подчеркнул, что действенным противовесом таким пророссийским элементам в парламенте могут стать только представители объединенных националистов – "Национального Корпуса" и "Свободы".

"Кроме внешнего фронта в Украине есть еще и внутренний фронт. Нет сомнения, что эта Рада будет состоять преимущественно из пророссийских отбросов, а также людей, которые будут их молчаливо поддерживать. Именно поэтому эта Рада как никогда нуждается в тех, кто сможет жестко противостоять пятой колонне. Если надо, не совсем дипломатическими путями, но эффективно", – отметил Андрей Билецкий.

По словам политика, в новом парламенте только объединенная фракция националистов будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности пойманных на коррупции чиновников времен Порошенко и Януковича.

В то же время Андрей Билецкий подчеркнул, что одним лишь попаданием в парламент политические амбиции "Национального Корпуса" и "Свободы" не ограничиваются.

"Сейчас на первом месте – попадание в парламент, борьба с пророссийскими силами. Но дальше перед нами стоят большие цели. Мы должны создать единый национальный патриотический блок, состоящий не только из правых националистических партий, но и из ветеранских организаций, волонтерских организаций, стартапов, культурных проектов. Мы должны не словами, а реальными делами показать, как мы собираемся строить и защищать нашу Украину. Со своей стороны я обещаю, что выложусь ради этого на сто процентов", – пообещал Андрей Билецкий.

Напомним, 9 июня в Киеве состоялся съезд политической партии "Национальный Корпус" и ВО "Свобода", во время которого стороны подписали меморандум об объединении. Это означает, что в досрочных парламентских выборах партии примут участие в составе единой политической силы.

Источник: https://censor.net.ua/n3131467
 
   
 Топ комментарии
 
Такие грозные, памятники валить могут, но вот про кернеса и труханова сразу забывают...
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Складається так, що інфовброси від зелених соплів про капітуляцію - це плата прикормленим націоналістам з нацжонами, щоб пропхати їх Раду, або просто відбити голоси проукраїнських виборців в інших партій. Білецький вже показав себе повним нулем, як депутат.
Його спіч на фоні вкраденого Порошенко танком - верх уї...ства.
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Такие грозные, памятники валить могут, но вот про кернеса и труханова сразу забывают...
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мельчают нынче нацики((( кем кацапов пугать будем?
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Если будут так дальше себя вести им кацапы перестанут бабло давать, придется работать....
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Від об'єднання ахметовських свободний націоналістів та дружних авакяновцев відходять найбільш послідовні українські патріоти - С14
Сергій Мазур

20 год

Націоналістичний рух СІЧ не бере участі у виборах до Верховної Ради від Маніфесту об'єднаних націоналістів.
Восени 2018-го року СІЧ довелося зробити дуже важкий крок для збереження об'єднання. Ми отримували кар'єрні та фінансові пропозиції, а пізніше погрози та залякування, але обрали честь та ідею. Підтримали стратегію об'єднання націоналістів.

Останні півроку рух СІЧ активно працював, щоб у всіх сферах: гуманітарній, політичній та безпековій - реалізовувати розвиток країни та захист інтересів наших громадян. Із честю констатуємо, що значним є наш вклад у захист країни від зростання проросійських сил, протидію поліцейському свавіллю та корупції чиновників, просвітництво молоді, реабілітацію та соціально-правову допомогу ветеранам війни, захист екології та інтересів простих громадян.
Ми до кінця йшли з об'єднаними націоналістами і ніколи не зрадили інтересам націоналістичного руху. Але зараз рух СІЧ стикнувся з неможливістю конструктивного діалогу з окремими учасниками об'єднання. СІЧ не може перебувати у таких взаємовідносинах.
Нагадаємо, що СІЧ підставила своє плече у найважчий момент, коли була гаряча битва для об'єднання націоналістів на президентських виборах. Кандидатові вдалося набрати 1,2%, але головне ми проявили нашу солідарність. Дехто матиме час та натхнення розпускати плітки. Пам'ятайте, що сьогодні результат в руках у безпосередніх учасників виборів. Покращіть його.
Бажаємо успіху націоналістичним силам.
Слава Україні!
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Вибач, я коміксами не вмію передавати інформацію.
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жаль, не успел наш отец нации ПОРОШЕНКО всю эту мразоту фсбэшную на нары отправить!! тягныбок, билецкий, ярош и все их почитатели- подстилки ***** и предатели родины!!!
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некогда мародеру порошенко было, все крал и крал, а потом заботливо складывал в офшорный карманчик Білецький розповів про цілі об'єднання зі "Свободою" - Цензор.НЕТ 9409
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зебіл, методичку зміни, приїлася. Для правдоподібності згадай за $5,5лярди.
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одень на глаза попону соевый балбес, или будешь читать про сволочь порошенко до тех пор, пока эта тварь не сядет за решетку
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шел бы сам по мажоритарке, нафига тот продажный Тягнибок.
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хез
проголосовал бы за них, да жаль будет если в 5% не попадут
наверное придется опять за зелю, может хоть евросвинарчуки не пройдут?
вот почему так? настоящая украинская партия и мимо таза?
а разное гавно типа рыгов, бютов и проворовавшихся бпп набирают больше?
как так можно? 5 лет грабили, мародерили и народ опять на эти же грабли?
.... короче за зеленых придется... но без удовольствия
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пройдут

в теперешней зраде, должны быть активнонеравнодушные

кто рыла рыгам и их 6кам будет чистить?
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Ну с темой-даёшь войну ещё лет на 50, в сраду не пролещкшь
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у этих кремлевских подстилок одна цель- оттянуть 0.5% у отца нации ПОРОШЕНКА!!!
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Усе ушли на фронт и никто не вирнулси, укромя Яроша
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Складається так, що інфовброси від зелених соплів про капітуляцію - це плата прикормленим націоналістам з нацжонами, щоб пропхати їх Раду, або просто відбити голоси проукраїнських виборців в інших партій. Білецький вже показав себе повним нулем, як депутат.
Його спіч на фоні вкраденого Порошенко танком - верх уї...ства.
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теперь эти лузеры стырят у соевого подсвинка порошенко пару процентов на западе Украины, в знак благодарности мародер может спеть им свою любимую песню - тыж мене пидманула, тыж мене пидвела... Білецький розповів про цілі об'єднання зі "Свободою" - Цензор.НЕТ 8975
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Ціль ясна,-пролізти в парламент,щоб і далі кришувати злочини та уникати покарання.Білецький розповів про цілі об'єднання зі "Свободою" - Цензор.НЕТ 4701
напевно зайнятий був.Кришуванням,рейдерством,свинарчукізмом усіляким...
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Оскільки весь "ліберальний" спектр представлений лише компрадорською та капітулянтською гидотою, то українцям нічого не лишається як тільки голосувати за націоналістів.
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З чим я згоден з цим беніним екстремістом, так це з твердженням "Крім зовнішнього фронту в Україні є ще й внутрішній фронт. Немає сумніву, що ця Рада буде складатися переважно з проросійських покидьків". Але те, що він сам покидьок - ніхто не згадує.
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Национальное ядро обязательно должно быть в Парламенте ,а не только мертвечуки и Бойки.Они должны пресекать коллаборантов на корню.И Билецкий без совместной работы с Президентом вам просто никто не будет доверять.Нужна президентская амнистия патриотов,новые способы освобождения Донбасса от руссофашисто..Деревянные блиндажи не спасли твоих ребят от прямого попадания .Гады научились стрелять точно.Смерть этих ребят и на твоей совести,как командира.За 5 лет стояния на месте,можно и доты для ребят создать оригинальные.
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Сидел сидел по кабакам, а потом резко сорвался на фронт обращение записать.. И через 10 минут опять назад...
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