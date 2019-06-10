 Билецкий рассказал о целях объединения со "Свободой"

Указанное видеообращение было опубликовано вчера, 9 июня, на сайте политической партии "Национальный Корпус", сообщает РБК-Украина.
Политик начал с того, что прекращение войны на Донбассе не должно произойти путем капитуляции Украины, а в противостоянии с Россией Украина может полагаться только на собственные силы.
"Пророссийские силы будут говорить, что мир возможен только после капитуляции. Либералы будут рассказывать, что к миру могут привести только международные арбитры и вечные переговоры. Мы должны говорить простые и честные вещи о том, что сила украинцев в них самих, что, полагаясь исключительно на собственную силу, мы можем получить мир, миру быть только после того, как над Донецком будет поднят украинский флаг", – заявил Андрей Билецкий.
Лидер "Национального Корпуса" рассказал также, что возможный состав нового парламента вызывает у него много сомнений и опасений, поскольку с большой вероятностью его основой станут пророссийские политики. Он подчеркнул, что действенным противовесом таким пророссийским элементам в парламенте могут стать только представители объединенных националистов – "Национального Корпуса" и "Свободы".
"Кроме внешнего фронта в Украине есть еще и внутренний фронт. Нет сомнения, что эта Рада будет состоять преимущественно из пророссийских отбросов, а также людей, которые будут их молчаливо поддерживать. Именно поэтому эта Рада как никогда нуждается в тех, кто сможет жестко противостоять пятой колонне. Если надо, не совсем дипломатическими путями, но эффективно", – отметил Андрей Билецкий.
По словам политика, в новом парламенте только объединенная фракция националистов будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности пойманных на коррупции чиновников времен Порошенко и Януковича.
В то же время Андрей Билецкий подчеркнул, что одним лишь попаданием в парламент политические амбиции "Национального Корпуса" и "Свободы" не ограничиваются.
"Сейчас на первом месте – попадание в парламент, борьба с пророссийскими силами. Но дальше перед нами стоят большие цели. Мы должны создать единый национальный патриотический блок, состоящий не только из правых националистических партий, но и из ветеранских организаций, волонтерских организаций, стартапов, культурных проектов. Мы должны не словами, а реальными делами показать, как мы собираемся строить и защищать нашу Украину. Со своей стороны я обещаю, что выложусь ради этого на сто процентов", – пообещал Андрей Билецкий.
Напомним, 9 июня в Киеве состоялся съезд политической партии "Национальный Корпус" и ВО "Свобода", во время которого стороны подписали меморандум об объединении. Это означает, что в досрочных парламентских выборах партии примут участие в составе единой политической силы.
Сергій Мазур
20 год
Націоналістичний рух СІЧ не бере участі у виборах до Верховної Ради від Маніфесту об'єднаних націоналістів.
Восени 2018-го року СІЧ довелося зробити дуже важкий крок для збереження об'єднання. Ми отримували кар'єрні та фінансові пропозиції, а пізніше погрози та залякування, але обрали честь та ідею. Підтримали стратегію об'єднання націоналістів.
Останні півроку рух СІЧ активно працював, щоб у всіх сферах: гуманітарній, політичній та безпековій - реалізовувати розвиток країни та захист інтересів наших громадян. Із честю констатуємо, що значним є наш вклад у захист країни від зростання проросійських сил, протидію поліцейському свавіллю та корупції чиновників, просвітництво молоді, реабілітацію та соціально-правову допомогу ветеранам війни, захист екології та інтересів простих громадян.
Ми до кінця йшли з об'єднаними націоналістами і ніколи не зрадили інтересам націоналістичного руху. Але зараз рух СІЧ стикнувся з неможливістю конструктивного діалогу з окремими учасниками об'єднання. СІЧ не може перебувати у таких взаємовідносинах.
Нагадаємо, що СІЧ підставила своє плече у найважчий момент, коли була гаряча битва для об'єднання націоналістів на президентських виборах. Кандидатові вдалося набрати 1,2%, але головне ми проявили нашу солідарність. Дехто матиме час та натхнення розпускати плітки. Пам'ятайте, що сьогодні результат в руках у безпосередніх учасників виборів. Покращіть його.
Бажаємо успіху націоналістичним силам.
Слава Україні!
проголосовал бы за них, да жаль будет если в 5% не попадут
наверное придется опять за зелю, может хоть евросвинарчуки не пройдут?
вот почему так? настоящая украинская партия и мимо таза?
а разное гавно типа рыгов, бютов и проворовавшихся бпп набирают больше?
как так можно? 5 лет грабили, мародерили и народ опять на эти же грабли?
.... короче за зеленых придется... но без удовольствия
в теперешней зраде, должны быть активнонеравнодушные
кто рыла рыгам и их 6кам будет чистить?
Його спіч на фоні вкраденого Порошенко танком - верх уї...ства.
напевно зайнятий був.Кришуванням,рейдерством,свинарчукізмом усіляким...