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 Радикальная партия представила первую двадцатку своего списка на выборах в Раду

Радикальная партия в понедельник, 10 июня, в киевском парке имени Шевченко провела съезд, на котором объявила об участии в выборах Верховной Рады.

На съезде партии были объявлены лидеры партийного списка, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

  1. Олег Ляшко, лидер Радикальной партии
  2. Виктор Галасюк, депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства
  3. Андрей Лозовой, депутат Верховной Рады
  4. Инга Маковецкая, замглавы Черновицкого облсовета
  5. Иван Савка, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
  6. Олег Аверьянов, депутат Верховной Рады
  7. Сергей Скуратовский, депутат Верховной Рады
  8. Дмитрий Линько, депутат Верховной Рады
  9. Алена Кошелева, депутат Верховной Рады
  10. Виктор Вовк, депутат Верховной Рады
  11. Алексей Ленский, депутат Верховной Рады
  12. Георгий Логвинский, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
  13. Валерия Заружко, депутат Верховной Рады
  14. Олег Куприенко, депутат Верховной Рады
  15. Денис Силантьев, бывший пловец, депутат Верховной Рады
  16. Владимир Кравценюк
  17. Сергей Свисталюк
  18. Александр Качур
  19. Татьяна Зеленко
  20. Сергей Крамаренко

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Источник: https://censor.net.ua/n3131465
 
 
 Топ комментарии
 
а зачем им двадцатка да еще и первая?
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Лотерейная партейка Ляшка- самая продажная в зРаде...Опять, клоуны, госкорыту пробраться пытаются... Радикальная партия представила первую двадцатку своего списка на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 970 .
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- Без него не так смешно жить, - подумал Остап (с)
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Алена Кошелева видимо хорошо старается раз в первой десятке
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просто киалы и все, такова партийная идея бес действия
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ляшок по черниговской мажоритарке прошмыгнёт?
... закат эпохи " гомосеков " ... вообще не жалко никого
... кроме свободовцев
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Лотерейная партейка Ляшка- самая продажная в зРаде...Опять, клоуны, госкорыту пробраться пытаются... Радикальная партия представила первую двадцатку своего списка на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 970 .
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самая продажная в зРаде.-растолковывает украинцам променявший Украину на колбасу мигрант.
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)Двадцатку))))...все , або нічого...
може пару "ртів", очманілі селяни й виберуть по мажоритарці...
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Шановні українці! Ось вам список 20 найкращих скотиняк ради кальної партії Радикальна партія представила першу двадцятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 9476
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И какую очередную афёру придумал Ляшко, когда выставлял аж 20 кандидатов? Генералом милиции он уже был что же он теперь придумает? Наглый мерзавец!
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Вот это заднеприводные размахнулись! С рейтингом ноль целых, путен десятых.
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Когда сливали Мосийчука в унитаз, жопы и себе подмыли. Но вонище от них до сих пор стоит
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Согласен. Одной рукой красть, а второй размахивать флагом Украины никому не позволим
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А зачем столько народу в Раде? Думаю человек 100-150 вполне бы хватило, меньше народу , меньше дармоедов ,больше ответственности - все на виду!
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"Рад и Кал" пора на покой, хотя конечно лучше в места не с. о.. Олежка уже бабла нагреб достаточно, с учетом трудного детдомовского детства, тюремного прошлого, "ориентации", работы "журналистом" в "сельской передовице". ( поговаривают что спонсор Ренат охладел к этому своему проекту).
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Конечно остыл, посмотреть на президентские выборы, где шлюшко был, и понял. Что все, на свалку истории. Партия очко пердит в последний раз.
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Шляшко "не уйдет из политики" как и Пэтя. Но в связи с тем что "нЭма золотого запасу у пана атамана", пойдет по мажоритарке , где нибудь в сумском "таежном углу". Куда ж Рада и мы все без его риторики про "скотыняк" и "павлиньих походов" к трибуне. ( правда с его рейтингами, его "сзади" толпа его "соратников" у трибуны уже не сможет прикрывать.)
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круто .... какие не скромные , еще и кролик Логвинский затерся....
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Пролетает мимо как вилы над коровником.. Радикальна партія представила першу двадцятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 6721
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Тоже заставили беднягу к себе народо-фронтовцев принять. Надеюсь и близко не будет этого скомороха в парламенте.
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А В.Заружко видно стала меньше подмахивать головой, когда Ляшко свой бред несет, видно перестала попадать в такт и поэтому в первую десятку не попала. Она это делает, как дятел. Но сдается этой партии на выборах придет кирдык, поговаривают, что сам Ляжко до 14 числа крепко думает как бы вообще не пролететь и может махнуть рукой и сорваться на мажоритарный округ.
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единственное, что правильно декларирует боевой эраст - нахера в нужниковом месте сидельцев более 250 шт?! а по хорошему, так и 150 было бы немало.
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Придурка Мосійчука викинули-то добре,але Лозовий,ще й третім номером....
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Ух ты, и Логвинский пристроился. Тоже хочет группой за "лидером" к трибуне выходить?
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..скотыняка надеется пролезть в ВР? 5% не наберет ..кем же оно будет работать? Радикальна партія представила першу двадцятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 9657
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРадикальная партия представила первую двадцатку своего списка на выборах в Раду
 
 
 
 
 
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