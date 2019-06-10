 Радикальная партия представила первую двадцатку своего списка на выборах в Раду

На съезде партии были объявлены лидеры партийного списка, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
- Олег Ляшко, лидер Радикальной партии
- Виктор Галасюк, депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства
- Андрей Лозовой, депутат Верховной Рады
- Инга Маковецкая, замглавы Черновицкого облсовета
- Иван Савка, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
- Олег Аверьянов, депутат Верховной Рады
- Сергей Скуратовский, депутат Верховной Рады
- Дмитрий Линько, депутат Верховной Рады
- Алена Кошелева, депутат Верховной Рады
- Виктор Вовк, депутат Верховной Рады
- Алексей Ленский, депутат Верховной Рады
- Георгий Логвинский, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
- Валерия Заружко, депутат Верховной Рады
- Олег Куприенко, депутат Верховной Рады
- Денис Силантьев, бывший пловец, депутат Верховной Рады
- Владимир Кравценюк
- Сергей Свисталюк
- Александр Качур
- Татьяна Зеленко
- Сергей Крамаренко
... закат эпохи " гомосеков " ... вообще не жалко никого
... кроме свободовцев
може пару "ртів", очманілі селяни й виберуть по мажоритарці...
партія просто КАЛ