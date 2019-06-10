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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Тимошенко объявила первую пятерку партии "Батькивщина": в список попали Тарута и Наливайченко

Лидер партии "Батькивщина"Юлия Тимошенко назвала первую пятерку из списка партии, с которой собирается идти на парламентские выборы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ со съезда партии.

Так, первой в списке идет Юлия Тимошенко.

Далее - Сергей Тарута (внефракционный народный депутат и лидер партии "Основа"), Валентин Наливайченко (бывший председатель СБУ), Сергей Соболев (заместитель председателя фракции "Батькивщины") и Елена Кондратюк (нардеп от "Батькивщины").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Батькивщина", "Голос", - опрос КМИС

Источник: https://censor.net.ua/n3131464
 
   
 Топ комментарии
 
тарута и наливон новые лица бюта?)
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ПатріЙОТ Тарута... Це всьо шо треба знати про Юльку !
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Не вижу в списке героя Украины - Наденьки Савченко Тимошенко объявила первую пятерку партии "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 3313
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новыелитца были у лени-космоса, а потом в голодном фронте и партии панамских патрийотофф. Может, уже умнеть надо и не носиться с морковкой новыхлитц?
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Именно. Еще бы зебилы на такую утку не велись бы)
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А, ну давай опять выбирать старую шоблу, которая уже почти 30 лет мигрирует с депутатов в министры, премьеры, и о так по замкнутому кругу.
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ПатріЙОТ Тарута... Це всьо шо треба знати про Юльку !
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Это тот Тарута который подельник и дружбан Ахметки - Гудка и должник российских банков? Тимошенко объявила первую пятерку партии "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 3620
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Тихо !!!!!!! :D

Тарута чесний патріЙОт, то ВО СВОБОДА агенти кремля і ахметова. : D
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Сірьожа Соболєв всі каденції вже відсидів...
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Если бы все были такими депутатами как Соболев,то мы бы жили в другой стране,не бегал из фракции в фракцию, не разбогател как Ляшко на миллионы,честный и профессиональный депутат,никакой грязи за ним нет.
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А виглядає (з фінансової точки зору), ніби й року не працював .

Повна протилежність - козак Гаврилюк ...

Зайшов в перший рік як злидень, а зараз - чистий вельможний пан на 100 тисяч баксойдів !
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Не вижу в списке героя Украины - Наденьки Савченко
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бросил жену, юлию владимировну, ушёл к ляшко)))
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СирГей тарУта?
НаливайЧЛенко?
Вана що не знала як майстерно обісратись? Тимошенко оголосила першу п'ятірку партії "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 8164
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забьют с с таратутой и наливайченком
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Тарута ?
Ну ясно... Це ж той кого вана називала любим друзьом Ющенка
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Тарута та, по великому рахунку, й Наливайченко нахєр не потрібні.

P.S. Знову в усіх без винятку партіях і партєйках приве на вибори купа лайна. Навіть у списках "Свободи" бачу кримінальні елементи. Доведеться, нажаль, як завжди вибирати найменшу купу лайна. Тьху!
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На манєже всьо тєжє ! :D

Де 100 кілограмова герой України Надя Савченко ?!
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ее не прокормить.
она свой зад к смешко пристроит.
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сидит на сайте " Русская весна" и смотрит в глаза сепарам . насмотреться не может Тимошенко оголосила першу п'ятірку партії "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 8191
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А де ж кожум'яка? Чи два сбушника - це вже занадто? І з гадею якось недобре вийшло...
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красота . у меня товарищ голосовал на выборах за Наливайченко . при этом бабу Люлю ненавидит . как у него теперь все в голове уложится не знаю . это же разрыв шаблона Тимошенко оголосила першу п'ятірку партії "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 7073
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Мой товарищ тоже голосовал за Наливайченко, говорит фамилия его нравится. Тимошенко оголосила першу п'ятірку партії "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 3157
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Тарута??? Нахрена Юльке дополнительный антирейтинг? Своего мало?
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Ну це представник національного бізнесу, на противагу засиллю євреїв. Воно начебто й вірно, але сама мармиза Тарути не викликає жодної довіри.
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Первая пятерка. А че так много? Йюля , не с того ты начала. Ну 10- 20 бы представила. А про Гадю забыла?
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Там еще быглый Нардеп Онищенко снова в списках "Батькивщины" "всплывет". Он не зря 10 млн. долл. отвалил ТимошЕнке в прошлый раз)
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Не треба пропагандонських фантазій, Кадиров йде по мажоритарці, хіба що документи не приймуть.
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Вот непонятно, чем плохи Тарута и Наливайченко???Интелегентные люди....в отличии от козьейморды парубия)))))))
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Вы биографию Парубия знаете хоть? А про Спадщину слышали или религия не позволяет?
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Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором.
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самое страшное сочетание янукович-порошенка - мы уже пережили.
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Это видимо капитуляция перед фактом старения !
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а таруту видимо взяли в список на поруки, чтобы было кого перевоспитывать)))
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Вана тарутыть! Больше всего ждала Люлин список, чисто шоб поржать. Не разочаровала Люля, есть ещё ягоды в ягодицах у старушки.
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Во.. наконец-то знакомые лица, а то кто такие 100 человек у слуг, ни хера ведь не знаем, всё теперь этих знаем, однозначно будем за них, верно?
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баба юля наше всьо! Тимошенко оголосила першу п'ятірку партії "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 9047 после рабиновича канешна он такой сладкий Тимошенко оголосила першу п'ятірку партії "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 2178
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Опора на проверенные кадры и располагающие финансами лица. ( ошибку с Надюхой усвоила ) Молодец, хоть не притворяется как ПЭтя. Значит уверена в своем "ядерном" электорате. Не женщина а "саламандра", и в огне не горит и в воде не тонет.
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Юлі треба балотуватись по мажоритарному округу. "Батьківщина" в парламент не пройде
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.. .классно, хоть тут комментировать нечего, все и так понятно
а ведь будут и те кто проголосуют.
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Новые лица старых "апазицинеров"? Нафига идти во власть, что бы потом выпадать в оппозицию и ничего не делать? Сидите дома, "апазицинеры".
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Есть такое подозрения, что Юлька наберет еще меньше голосов, чем имеет в этой Раде. Она ориентирована в основном на электорат "25%", но те вряд ли за нее проголосуют.
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ну да, ну да Юлия Владимировна, ведь это вашими устами вкладывалось в головы избирателей про "зубожiння", самый "зубожiлий" под номером 2 в вашем списке
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шота мне кажется,что тюля вообще не пройдет
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Тарута пошёл на хер .Опять набрала старых коррупционеров олигархов казнокрадов
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Яке їхало, таке й здибало


це все про ВАНУ та її кагал.





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У Юли последний шанс,начиная с Ющенко сплошная непруха и сейчас ВОНА хоть чорта возьмет к себе если это даст ей возможность дорваться до власти
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Видно кроме Таруты денег уже никто не даёт.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко объявила первую пятерку партии "Батькивщина": в список попали Тарута и Наливайченко
 
 
 
 
 
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