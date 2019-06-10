 Тимошенко объявила первую пятерку партии "Батькивщина": в список попали Тарута и Наливайченко

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ со съезда партии.
Так, первой в списке идет Юлия Тимошенко.
Далее - Сергей Тарута (внефракционный народный депутат и лидер партии "Основа"), Валентин Наливайченко (бывший председатель СБУ), Сергей Соболев (заместитель председателя фракции "Батькивщины") и Елена Кондратюк (нардеп от "Батькивщины").
Тарута чесний патріЙОт, то ВО СВОБОДА агенти кремля і ахметова. : D
Повна протилежність - козак Гаврилюк ...
Зайшов в перший рік як злидень, а зараз - чистий вельможний пан на 100 тисяч баксойдів !
НаливайЧЛенко?
Вана що не знала як майстерно обісратись?
Ну ясно... Це ж той кого вана називала любим друзьом Ющенка
P.S. Знову в усіх без винятку партіях і партєйках приве на вибори купа лайна. Навіть у списках "Свободи" бачу кримінальні елементи. Доведеться, нажаль, як завжди вибирати найменшу купу лайна. Тьху!
Де 100 кілограмова герой України Надя Савченко ?!
она свой зад к смешко пристроит.
а ведь будут и те кто проголосуют.
це все про ВАНУ та її кагал.