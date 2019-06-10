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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 В Раду проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Батькивщина", "Голос", - опрос КМИС

Если бы внеочередные выборы в Верховную Раду проходили в начале июня, в новый созыв парламента прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – "За жизнь", "БПП "Солидарность" (после переименования – "Европейская солидарность") и ВО "Батькивщина", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 26 мая - 7 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцопрос.

Согласно обнародованным в понедельник на сайте КМИС данным, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 32,1% всех респондентов, (34,4% среди тех, кто собирается голосовать и 48,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором), за "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы отдать свои голоса 7,8% опрошенных (8,4% и 11,8% соответственно), "Блок Петра Порошенко" Солидарность" (после переименования – "Европейская солидарность") получил бы поддержку 5,4% украинцев (5,8% и 8,1% соответственно), ВО "Батькивщина" - 5,1% (5,5% и 7,8% соответственно).

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С учетом 5-процентного проходного барьера на выборах в парламент также имеет высокие шансы пройти в Верховную Раду партия "Голос" Святослава Вакарчука, за которую готовы проголосовать 3,7% всех респондентов (4% среди тех, кто собирается голосовать и 5,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором).

За партию "Сила и честь" отдали бы свои голоса 2,5% респондентов, (2,7% среди тех, кто собирается голосовать и 3,8% среди тех, кто определился с выбором), за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,9% опрошенных (2,1% и 2,9% соответственно). ВО "Свобода" готовы поддержать 1,3% респондентов (1,4% и 1,9% соответственно), а "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко - 1,2% (1,3% и 1,8% соответственно).

Все остальные партии в списке набрали бы менее 1% голосов, в частности "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 0,3% всех респондентов, 0,4% среди тех, кто собирается голосовать и 0,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился.

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При этом 24,2% респондентов заявили, что не определились, за какую партию они бы сейчас голосовали, еще по 1,5% отказались ответить, либо сказали, что испортили бы бюллетень, а 6,6% - не принимали бы участия в голосовании.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения с 26 мая по 7 июня. Методом личного интервью опрошено 2021 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Источник: https://censor.net.ua/n3131462
 
 
 Топ комментарии
 
ОПЗЖ！ Погоняло зачетное😀
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У Пети меньше 6%. Порохоботы фас....
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Больше всего понравилось как вор, брехун, мародер, лузер и барыга с минимальным рейтингом (скорее всего натянутым с нуля) потрясая ручками недавно вякал что готов стать Премьером. Удачи.
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Смешко и Гриценко разделили электорат - и в итоге никто из них не пройдет...тупо просрут 6%...
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Ну так Медведчукові посіпаки на це і розраховують !
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Чекіст смешко з мародером гриценко спєцом розпорошують проукраїнський електорат !
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Петя не пройдет. И это, естественно, радует.
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ну допустим, а что это принесет тебе лично? тарифы, зарплату, пенсию, рост ВВП, купишь новые носки, вставишь пломбы в зубы... ? ответ-нет. идешь ты с подругой по зеленому газону, она вступила в собачье гамно. конечно тебе приятно, но от этого секса же не будет, как и раньше будешь мастурбировать.
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Как говорит Садгуру, распространяя древнее учение о йоге, человек состоит из пяти тел. Земная жратва нужна только одному телу, чтобы приносить этому телу здоровыье А чтобы быть здоровым человеку нужно чтобы все пять его сущностей были здоровы. Так, вот, когда гнида петя проводил в Украине такую политику, что я его за нее ненавидел, то это значит. что петя и его шобла давила и душила одно или несколько моих нематериальных тел. Нужны еще чувства справедливости, уверенности, реализации надежд, чтобы чувствовать себя нормально в этом мире. Это все еда для нефизических тел.
Ну, тебе то, тупому порохоботу, это вряд ли понять.
Да а рассуждения про зеленую травку и кучку говна можешь засунуть себе в jopu.
Я, кстати, зарабатываю два - три куска зеленых в месяц, и мне хватает. Но, суку петю и порохоботов ненавижу.
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Странно, конечно, партии практически нет, а в Раду она уже проходит. Украинское ноу-хау.
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73% это те, кто сегодня, прямо сразу, при виде 3х колпаков кинется играть, будут внимательно следить за шариком, надеясь победить. без лоха и жизнь плоха.
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Сейчас на петю начнут выбрасывать компромат и закроют петин прямой. Так что шансов у пети почти не останется.
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Да...
Рейтинг Петра Алексеевича из 54% превратиться в тыкву
Отличный результат работы команды дегенератов пиарщиков.
Закономерный конец того, кто ставил на кумов и родственников, в ущерб профессионализму
Фальцет Славика возьмет в Раде 10 мест, а партия ЕС возьмет 20 мест, после чего они создадут мощную коалицию, где выберут Порошенко премьер-министром
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Зе-команда "профессионалов", даже пишут с ошибками!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раду проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Батькивщина", "Голос", - опрос КМИС
 
 
 
 
 
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